Пентагон объявил о начале поставок вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи
9
Соединенные Штаты начали процесс передачи военной помощи Украине в рамках подписанного законопроекта о дополнительном финансировании. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Генерал выступил на брифинге перед журналистами и рассказал, что Киев уже в ближайшие дни начнет получать военную помощь из последнего пакета. По его словам, часть на Украину будет доставлена в течение нескольких дней, поскольку уже находится в Европе, на доставку другой части потребуется время. При этом конкретные сроки и какое вооружение первым получит Киев, он не назвал.
Я не могу уточнить детали того, когда конкретное вооружение и оборудование будет доставлено на Украину, но я могу сказать, что мы уже начали процесс передачи. Оно должно быть на месте в течение нескольких дней, если не раньше
— заявил Райдер.
Ранее в Белом доме подчеркнули, что часть военной помощи для Украины уже находится в Европе, поэтому с поставками задержек не будет. В частности, на аэродроме польского Жешува находились боевые машины пехоты Bradley, БТР М113, а также бронеавтомобили с противоминной защитой (MRAP) и военные броневики HMMWV. Кроме того, артиллерийские снаряды и зенитные ракеты Украина тоже получит со складов США в Европе.
Между тем ряд западных экспертов заявляет, что объемы поставки тех же артиллерийских снарядов не позволят ВСУ как-то переломить ситуацию. У США нет большого количества снарядов, поэтому они будут поставляться небольшими партиями на протяжении длительного времени.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация