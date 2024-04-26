Пентагон объявил о начале поставок вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи

Я не могу уточнить детали того, когда конкретное вооружение и оборудование будет доставлено на Украину, но я могу сказать, что мы уже начали процесс передачи. Оно должно быть на месте в течение нескольких дней, если не раньше

Соединенные Штаты начали процесс передачи военной помощи Украине в рамках подписанного законопроекта о дополнительном финансировании. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Генерал выступил на брифинге перед журналистами и рассказал, что Киев уже в ближайшие дни начнет получать военную помощь из последнего пакета. По его словам, часть на Украину будет доставлена в течение нескольких дней, поскольку уже находится в Европе, на доставку другой части потребуется время. При этом конкретные сроки и какое вооружение первым получит Киев, он не назвал.— заявил Райдер.Ранее в Белом доме подчеркнули, что часть военной помощи для Украины уже находится в Европе, поэтому с поставками задержек не будет. В частности, на аэродроме польского Жешува находились боевые машины пехоты Bradley, БТР М113, а также бронеавтомобили с противоминной защитой (MRAP) и военные броневики HMMWV. Кроме того, артиллерийские снаряды и зенитные ракеты Украина тоже получит со складов США в Европе.Между тем ряд западных экспертов заявляет, что объемы поставки тех же артиллерийских снарядов не позволят ВСУ как-то переломить ситуацию. У США нет большого количества снарядов, поэтому они будут поставляться небольшими партиями на протяжении длительного времени.