Пентагон объявил о начале поставок вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи

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Пентагон объявил о начале поставок вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи

Соединенные Штаты начали процесс передачи военной помощи Украине в рамках подписанного законопроекта о дополнительном финансировании. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Генерал выступил на брифинге перед журналистами и рассказал, что Киев уже в ближайшие дни начнет получать военную помощь из последнего пакета. По его словам, часть на Украину будет доставлена в течение нескольких дней, поскольку уже находится в Европе, на доставку другой части потребуется время. При этом конкретные сроки и какое вооружение первым получит Киев, он не назвал.



Я не могу уточнить детали того, когда конкретное вооружение и оборудование будет доставлено на Украину, но я могу сказать, что мы уже начали процесс передачи. Оно должно быть на месте в течение нескольких дней, если не раньше

— заявил Райдер.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что часть военной помощи для Украины уже находится в Европе, поэтому с поставками задержек не будет. В частности, на аэродроме польского Жешува находились боевые машины пехоты Bradley, БТР М113, а также бронеавтомобили с противоминной защитой (MRAP) и военные броневики HMMWV. Кроме того, артиллерийские снаряды и зенитные ракеты Украина тоже получит со складов США в Европе.

Между тем ряд западных экспертов заявляет, что объемы поставки тех же артиллерийских снарядов не позволят ВСУ как-то переломить ситуацию. У США нет большого количества снарядов, поэтому они будут поставляться небольшими партиями на протяжении длительного времени.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:08
    «Киев уже в ближайшие дни начнёт получать военную помощь из последнего пакета» —

    — Дай Бог что бы он стал действительно последним ...
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 07:11
    и вся эта смерть по мостикам , по мостикам западного бандерлянда....с нашего генштаба я просто валяюсь...это ж надо быть такими баранами
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:11
    . По его словам, часть на Украину будет доставлена в течение нескольких дней, поскольку уже находится в Европе

    Мне одному кажется, что так и соблазняют нас по Европе долбануть? recourse
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:16
    на аэродроме польского Жешува находились боевые машины пехоты Bradley, БТР М113, а также бронеавтомобили с противоминной защитой (MRAP) и военные броневики HMMWV.
    Эта оружейная клоака называемая хабом уже давно откровенно мозолит глаза призывая, чтобы по ней ударили да так, чтобы горело и взрывалось несколько дней. Но к сожалению нельзя, т.к. будет расценено, как нападение на Польшу. Хорошо гады пристроились и обставились.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:26
    Про большого жирафа, которому видней ... все понятно.
    Теперь будем посмотреть, на сколько эффективнее стала работать наша разведка, на сколько возросли возможности оперативно реагировать на данные разведки и какая точность, эффективность поражения разведанных целей.
    В общем, выполнение задач на том уровне, который сейчас возможен и допустим.
  6. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 07:34
    Судя по различным материалам, этот пакет уже начали получать ещё до объявления.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:56
      Так дедуля Джо этого не скрывает, да и вообще, полосатики давно уже не парятся по поводу каких то ограничений, договоров и правил... которые они пытаются навязать всем остальным...
      Хехемоны, однако.
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:39
    Где то уже границу НАТО пересекают караваны с оружием США.
    Надеюсь что до места назначения они в целости не дойдут.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:59
      Всякая мелочевка будет на сторону, это, как раз таки, мелочи.
      Большие вооружения, которые могут наделать много медийного шума, да и вреда принести нам не мало, на сторону не уйдут, по объективным причинам...