После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США

17
После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США

Экономисты фиксируют новые рекорд прироста уровня американского совокупного долга. С того момента, когда в США в последний на данный момент раз вводился потолок долга, этот самый долг вырос на 4 с лишним триллиона долларов. Напомним, что в США решили оригинально избавиться от проблемы с «потолками», все ограничения просто-напросто отменив – пока до января 2025 года, до вступления в должность следующего президента. И это своеобразная уловка, которая позволяет крепко держать «за жизненно важные органы» президента США, если таковым вдруг станет не демократический кандидат.

Разогнавшийся совокупный долг США на текущий момент составляет 34,685 трлн долларов. До психологической отметки в 35 триллионов, как считают эксперты, не более двух месяцев.





Процентные показатели госдолга США впервые за последние десятилетия превысили 122% ВВП. Для сравнения: государственный долг России не превышает 18% ВВП.

При этом внимание обращает на себя и другой показатель – дефицит бюджета. В США он растёт буквально ежесекундно и составляет почти 2 трлн долларов.

После выделения пакетов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню рост дефицита бюджета США ускорился.

В такой ситуации единственным решением для США является война, причём война чужими руками. За счёт разжигания войны стараются разгонять ВПК, вносящий значительный вклад в экономику, и одновременно сохранять гегемонию доллара. Как уже сообщало «ВО», в команде Трампа ещё до президентских выборов решили сочинить законопроект по введению санкций против стран, решивших избавляться от доллара США в мировой торговле.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 07:16
    ускорился рост долга и дефицита бюджета США
    Триллионом больше, триллионом меньше, какая разница? Они всему миру напечатают еще
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 07:19
      Они всему миру напечатают еще
      А кто не будет брать, тому отключат газ! laughing
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 07:24
      показатели госдолга США впервые за последние десятилетия превысили 122% ВВП. Для сравнения: государственный долг России не превышает 18% ВВП.

      И всё равно туда попасть желающих гораздо больше нежели к нам в Россию. Мёдом что ли там намазали. У нас больше переживают за долг америкосов чем они сами. У них принцип: Кому я должен я прощаю а у нас кто мне должен я прощаю.
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 08:18
      Ну да. Вообще ноупроблем.
      Урапотреоты до сих пор не поняли - что воюют как раз против всего мира, на самом деле what
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 07:18
    Фигня, пока в мире не начнут отказываться от платежей в бакинских и не перестанут их хранить как резерв, не прекратят перекупать долги США, все будет как есть.
    А для "обеспечения" долга в 100 триллионов, они просто увеличат парк печатных станков.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:19
    После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США
    Они не парятся и свои долги прощают, себе любимым, запросто.
    Экономисты/бухгалтера, говорят, что это не полезно, но политикам на это, несколько начхать...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 07:20
    В прошлый раз, учёные говорят,метеорит упал в районе Мексиканского залива. Надеюсь поправки внесены и следующий метеорит упадёт прям на овальный кабинет. . . fellow
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:20
    . в США решили оригинально избавиться от проблемы с «потолками», все ограничения просто-напросто отменив – пока до января 2025 года, до вступления в должность следующего президента

    Прально... пусть приемник разбирается... ну или повешает на следеющего.... и так по цепочке.... wassat
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:23
    Экономисты фиксируют новые рекорд прироста уровня американского совокупного долга
    Судя по поведению американцев это их мало волнует. Пока доллар главенствует на финансовом рынке они могут спать спокойно. А потом просто цинично скажут: "Всем кому должен прощаю".
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 07:49
      Цитата: rotmistr60
      Пока доллар главенствует на финансовом рынке они могут спать спокойно.

      Пока есть желающие продавать свои товары за резанную бумагу . Сколько уже можно говорить - хочешь быть суверенным государством , продавай свои товары , за свои деньги . Хочешь быть рабом , зависящим от США , торгуй за доллары . Пора ФРС "БРИКС" и валюту "Брикс" вводить ! С этим банкротом (США) , кашу не сваришь . hi
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 07:23
    Пора уходить от этой системы, но тогда сша решится на третью мировую. Вот уж всем мало не покажется. Но мыльный пузырь - это сша, а скорее гнойник
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:27
    В США на столько " мощная " экономика ,что при помощи различных рейтинговых агенств они обоснуют - рост госдолга это благо ,для американских банков - одновременно главных держателей " расписок " ФРС и локомотива экономики.У байдена ещё много сюрпризов в рукаве для исбирателя,Украина это цветочки с "её" 61млрд $.А у Трампа есть штаб экономистов - 100% враньё .
  9. Electrical Звание
    Electrical
    +3
    Сегодня, 07:29
    Процентные показатели госдолга США впервые за последние десятилетия превысили 122% ВВП.
    Я так понимаю, американский ВВП учитывает в том числе и напечатанные доллары. Ну а что, хороший "бизнес" зачем что-то производить и потом продавать, если сразу можно напечатать деньги.
  10. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +3
    Сегодня, 07:32
    Станок у них, печатать не сложно, а то, что там будет дальше по хрен )))
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Сергей Колтаков
      Станок у них, печатать не сложно, а то, что там будет дальше по хрен )))

      Главное вовремя соскочить с паровоза летящего в пропасть . Кто то же заплатит за банкет в США . hi
  11. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:41
    Матрасники живут по принципу "Кому должен , всех прощаю".
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 07:51
    ".....ускорился рост долга и дефицита бюджета США....."

    Это что нибудь изменит?Да ничего подобного....пока почти весь мир "подсел на долларовую иглу",всё останется по прежнему....если вернуть все баксы домой,тогда можно будет и поговорить о банкротстве....чтобы избежать этого янки затеют новую войнушку....вот только где?Россия,Китай--сдачи можно огрести,остаются персы и арабы.....