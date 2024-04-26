После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США
Экономисты фиксируют новые рекорд прироста уровня американского совокупного долга. С того момента, когда в США в последний на данный момент раз вводился потолок долга, этот самый долг вырос на 4 с лишним триллиона долларов. Напомним, что в США решили оригинально избавиться от проблемы с «потолками», все ограничения просто-напросто отменив – пока до января 2025 года, до вступления в должность следующего президента. И это своеобразная уловка, которая позволяет крепко держать «за жизненно важные органы» президента США, если таковым вдруг станет не демократический кандидат.
Разогнавшийся совокупный долг США на текущий момент составляет 34,685 трлн долларов. До психологической отметки в 35 триллионов, как считают эксперты, не более двух месяцев.
Процентные показатели госдолга США впервые за последние десятилетия превысили 122% ВВП. Для сравнения: государственный долг России не превышает 18% ВВП.
При этом внимание обращает на себя и другой показатель – дефицит бюджета. В США он растёт буквально ежесекундно и составляет почти 2 трлн долларов.
После выделения пакетов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню рост дефицита бюджета США ускорился.
В такой ситуации единственным решением для США является война, причём война чужими руками. За счёт разжигания войны стараются разгонять ВПК, вносящий значительный вклад в экономику, и одновременно сохранять гегемонию доллара. Как уже сообщало «ВО», в команде Трампа ещё до президентских выборов решили сочинить законопроект по введению санкций против стран, решивших избавляться от доллара США в мировой торговле.
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