Новая военная доктрина предусматривает участие Белоруссии в боевых действиях в случае агрессии против союзников

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Новая военная доктрина предусматривает участие Белоруссии в боевых действиях в случае агрессии против союзников

Белоруссия окажет военную помощь союзникам в случае агрессии против них. Об этом говорится в новой военной доктрине республики, принятой Всебелорусским народным собранием.

Белоруссия официально прописала в новой военной доктрине оказание военной помощи союзникам, если в их отношении будет проявлена агрессия со стороны недружественных государств. При этом Минск оставляет за собой право на использование всех имеющихся в арсенале республики сил и средств при атаке на Союзное государство России и Белоруссии. При этом атака на Россию или Белоруссию будет считаться атакой на все Союзное государство. Такая же ситуация с ОДКБ, где агрессия против одного из государств-членов договора будет считаться нападением на все страны ОДКБ.



Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности

— говорится в документе.

Также Минск не исключает вовлечение республики в вооруженный конфликт из-за агрессивной политики Польши и стран Балтии, вмешивающихся во внутренние дела Белоруссии. В документе отмечается, что Белоруссия может быть вовлечена в международный военный конфликт со странами НАТО, но также готова к диалогу с альянсом, если военный блок выберет мирный путь.
13 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:39
    Новая военная доктрина предусматривает участие Белоруссии в боевых действиях в случае агрессии против союзников
    . А что, побеждать, так вместе, потому как в другом случае, в стороне остаётся все равно не получится.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 07:45
      rocket757
      (Виктор)
      0
      Сегодня, 07:39
      Новая военная доктрина предусматривает участие Белоруссии в боевых действиях в случае агрессии против союзников
      . А что, побеждать, так вместе, потому как в другом случае, в стороне остаётся все равно не получится.
      Таки да. Китайцы китайцами, корейцы корейцами... А вот славянам придётся держать отпор вместе. ненужная ни в счёт.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 07:52
        Когда до всех, кто хочет оставаться нормальными, дойдёт, что отпор ненормальности надо давать дружно, всем вместе?
        Не нормальные всегда кучковаьись, были крайне агрессивные... это заложено в самой природе, не нормальности!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:40
    Так открывайте "Второй фронт" совместно мы быстрее какелей добьём и территории новые обретёте.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:43
      Ирек
      (Paparazzi Kazan)
      0
      Сегодня, 07:40
      Так открывайте "Второй фронт" совместно мы быстрее какелей добьём и территории новые обретёте.
      По все вероятности, против них скоро и так будут БД. Или на Калининград попрёт супостат.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:47

    Белоруссия официально прописала в новой военной доктрине оказание военной помощи союзникам, если в их отношении будет проявлена агрессия со стороны недружественных государств.
    Лучше заранее прописать, чтобы потом вдогонку не пришлось. Не хотелось бы, но ПОКА как то всё идёт по плохому сценарию.
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:51
      Не хотелось бы, но ПОКА как то всё идёт по плохому сценарию

      Так сценарий надо ломать. Ядерный шантаж с нашей стороны, розыгрыш карты ядерного оружия... Только так можно охладить пыл Запада.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 07:53
        Msi
        (Msi)
        +1
        Сегодня, 07:51
        Новый
        Не хотелось бы, но ПОКА как то всё идёт по плохому сценарию

        Так сценарий надо ломать. Ядерный шантаж с нашей стороны, розыгрыш карты ядерного оружия... Только так можно охладить пыл Запада.
        Вот наше ЯО пока и сдерживает шакалов, да гиен. Что то зреет за кулисами)).
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:53
    . не исключает

    . может

    Короче, когда припрет.....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Mouse
      Короче, когда припрет.....

      ....то начинается "Фантомас разбушевался 2". Вовремя Бацька подсуетился
  5. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 07:57
    Со стороны недружественных государств.
    А у Белоруссии существует такой список? В России он есть и утверждается правительством
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:13
      По крайней мере как-то раз Батько перечислял устно в своей речи недружественные страны
  6. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 08:05
    Ну что, хорошо. Они же так там тоже постоянно какие-то гарантии подписывают, пакты. Чем мы хуже?