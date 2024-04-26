Новая военная доктрина предусматривает участие Белоруссии в боевых действиях в случае агрессии против союзников

Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности

Белоруссия окажет военную помощь союзникам в случае агрессии против них. Об этом говорится в новой военной доктрине республики, принятой Всебелорусским народным собранием.Белоруссия официально прописала в новой военной доктрине оказание военной помощи союзникам, если в их отношении будет проявлена агрессия со стороны недружественных государств. При этом Минск оставляет за собой право на использование всех имеющихся в арсенале республики сил и средств при атаке на Союзное государство России и Белоруссии. При этом атака на Россию или Белоруссию будет считаться атакой на все Союзное государство. Такая же ситуация с ОДКБ, где агрессия против одного из государств-членов договора будет считаться нападением на все страны ОДКБ.— говорится в документе.Также Минск не исключает вовлечение республики в вооруженный конфликт из-за агрессивной политики Польши и стран Балтии, вмешивающихся во внутренние дела Белоруссии. В документе отмечается, что Белоруссия может быть вовлечена в международный военный конфликт со странами НАТО, но также готова к диалогу с альянсом, если военный блок выберет мирный путь.