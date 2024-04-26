Украинское подполье сообщило некоторые подробности удара ВС России по станции Балаклея
Появились первые подробности вчерашнего удара ВС России по железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области, информацию предоставило украинское подполье через своего координатора Сергея Лебедева.
По данным, полученным на утро пятницы, российский удар по Балаклее был нанесен во время выгрузки личного состава ВСУ, прибывшего поездом на станцию. При этом уточняется, что военные прибыли в город не воинским эшелоном, а обычным поездом. Точной информации о результатах прилета нет, поскольку все было оцеплено, но машин скорой помощи было очень много.
- приводит РИА Новости слова координатора.
Об ударе по железнодорожной станции Балаклеи «Военное обозрение» сообщало накануне, в результате прилета было прекращено движение поездов от Харькова до Изюма. Сообщалось о нескольких взрывах в районе ж/д станции, но что именно прилетело и в каком количестве — неизвестно до сих пор. Местные власти прилет признали и даже заявили о повреждении одной из электричек, прибывших на станцию, а также о ранении якобы гражданских лиц.
Со своей стороны отметим, что информация неофициальная, подтверждений нет ни с одной стороны, но до этого все данные от подполья оказывались достоверными.
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