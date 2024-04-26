Украинское подполье сообщило некоторые подробности удара ВС России по станции Балаклея

6
Украинское подполье сообщило некоторые подробности удара ВС России по станции Балаклея

Появились первые подробности вчерашнего удара ВС России по железнодорожной станции Балаклея в Харьковской области, информацию предоставило украинское подполье через своего координатора Сергея Лебедева.

По данным, полученным на утро пятницы, российский удар по Балаклее был нанесен во время выгрузки личного состава ВСУ, прибывшего поездом на станцию. При этом уточняется, что военные прибыли в город не воинским эшелоном, а обычным поездом. Точной информации о результатах прилета нет, поскольку все было оцеплено, но машин скорой помощи было очень много.



Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом ВСУшников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, все оцепили.

- приводит РИА Новости слова координатора.

Об ударе по железнодорожной станции Балаклеи «Военное обозрение» сообщало накануне, в результате прилета было прекращено движение поездов от Харькова до Изюма. Сообщалось о нескольких взрывах в районе ж/д станции, но что именно прилетело и в каком количестве — неизвестно до сих пор. Местные власти прилет признали и даже заявили о повреждении одной из электричек, прибывших на станцию, а также о ранении якобы гражданских лиц.

Со своей стороны отметим, что информация неофициальная, подтверждений нет ни с одной стороны, но до этого все данные от подполья оказывались достоверными.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 08:03
    российский удар по Балаклее был нанесен во время выгрузки личного состава ВСУ, прибывшего поездом на станцию. При этом уточняется, что военные прибыли в город не воинским эшелоном, а обычным поездом.
    Аха, дачники)) ехали. bully
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +3
      Сегодня, 08:10
      Ну да! Получили участки земли в лесополосах и собирались их вскапывать. Весна ведь, в разгаре полевые работы. Злыдни россияне не дают отдохнуть на природе. Как тяжело жить широму украинцу.
  2. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 08:04
    При этом уточняется, что военные прибыли в город не воинским эшелоном, а обычным поездом

    Так вроде они всегда так и действуют. Гражданские фуры, кареты скорой помощи, размещение в детских садах и школах.
    Удар хороший. Молодцы наши. Не сбавлять главное темп ударов.
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 08:11
    Приоритетными целями должны быть депо , локомотивы , узловые станции , подстанции ж/д , нефтебазы ж/д , склады запчастей подвижного состава. Фурами много не навозишь.
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 08:11
    сообщили подробности точной информации нет
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:13
      А вы попробуйте заполнять ленту новостей нормальными новостями в рамках какой то темы на ресурсе каком, чтобы заголовки сменялись каждые минут десять-пятнадцать.