Показаны кадры переделанного в БПЛА легкомоторного самолёта Аэропракт А-22 ВСУ

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Показаны кадры переделанного в БПЛА легкомоторного самолёта Аэропракт А-22 ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо обычных беспилотных летательных аппаратов, используют и переделанные в беспилотники легкомоторные самолеты. Это следует из опубликованных в интернете кадров, на которых изображен переделанный в БПЛА легкомоторный самолет Аэропракт А-22 ВСУ.

Как отмечает источник, этот БПЛА был вооружен авиационной бомбой ОФАБ-100 и был оборудован ОЭС – оптико-электронной системой. Переделывать легкомоторный самолет в беспилотник целесообразно с целью обеспечения дальности полета. В этом случае модернизированный беспилотник может лететь на большее расстояние, после чего наносить удар по выбранной цели.

Сейчас украинские формирования все чаще атакуют территорию Российской Федерации с помощью беспилотной авиации. Одна из главных задач киевского режима, причем скорее имиджевых, чем имеющих практическое военное значение, заключается в повышении дальности ударов своей беспилотной авиации. Для ее достижения необходимо увеличивать дальность полета БПЛА.






Отметим, что если ранее основная часть атак украинских БПЛА приходилась на приграничные регионы вроде Белгородской или Курской областей РФ, то теперь украинские дроны долетают даже до таких удаленных российских регионов как Мордовия или Татарстан. Это обстоятельство должно учитываться при совершенствовании боевых и организационных возможностей сил противовоздушной обороны Российской Федерации.
25 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 08:43
    Эх,говорила мне мама чтоб я брал Дальневосточный гектар в Биробиджане. . . winked
  2. SovAr238A Звание
    SovAr238A
    +6
    Сегодня, 08:44
    Историческая ретроспектива.
    Где те, десятки комментаторов, типа "Оператора", "Ромарио Агро" и прочей нечисти, которые до СВО, с упоением заливались дефирамбами о неимеющиханалоговвмире Загоризонтных РЛС???
    Которые якобы мячики теннисных обнаруживают на взлете аж за 5000 км и не позволят никому незаметно взлететь и лететь в нашу сторону?
    Где все они сейчас?
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +3
      Сегодня, 08:56
      Цитата: SovAr238A
      Где все они сейчас?

      Там, где и были. Вспомните Руста. Его видели, но не сбили. Почему?...
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 08:44
    Лучше бы объяснили простым языком простому человеку, почему вот эта многометровая хреновина так же малозаметна как скажем метровая "герань" и тп, для ПВО. Люди в массе думают, что ПВО видит всё и может всё.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:48
      Так вестимо эта хрень, как Вы изволили выразиться, наверно сделана из пластмассы и прочих малоотражающих материалов, опять же высота полёта небольшая. Вот вероятно потому её РЛСы и не видят.... Там наверно только двигатель даёт тепловую сигнатуру. ИМХО.

      зы Руст в свое время так же просочился на Красную Площадь. Малая высота полёта - по дорогам ориентировался. Засечь сразу не могли. А когда засекли - думали что это наши какие-нибудь рассекают из авиаклуба. Так и прощёлкали.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 08:50
        Так это и надо писать применительно к новостям о таких вещах и выше в тексте, ни слова. Я то вот в курсе за нюансы и каждый раз удивляюсь когда окружающие удивляются. Мы же за информационную грамотность и всё такое?!
      2. 2al Звание
        2al
        0
        Сегодня, 09:05
        Ну и много "наших" рассекало на Cessna в небе СССР?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 09:08
          Радары не показывали что это Cessna. Заподозрили что что-то не так когда связаться с ним по радио не смогли и когда поняли что он на Москву прёт.

          А для радара наверно что Cessna что Як-18 или Як -52- всё одно......
          Примерно одинаковые по размерам и отражающей способности самолётики
          1. 2al Звание
            2al
            +2
            Сегодня, 09:12
            Его визуально наблюдали, Руст в своих мемуарах писал что при подлёте к Московской области его облетел истребитель. В целом история конечно фееричная.
            "Очень скоро самолет Руста попадает на радары советских ПВО. Затем его обнаруживают визуально. МиГ-23 несколько раз пролетает над ним и возвращается на аэродром. После ужасного инцидента с корейским Боингом, сбитым нашими истребителями над Сахалином в 1983 году, авиации приказано гражданские самолеты не сбивать. К тому же призывает СССР подписанная им Чикагская конвенция.
            Дальше Русту откровенно везет, и наши ПВО несколько раз ему случайно присваивают кодовый номер "свой" в системе "свой - чужой", и он благополучно долетает до Москвы. Над столицей его принимают за советский легкомоторный самолет, нарушивший правила воздушного движения, и не предают значения этому факту."
      3. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: Nexcom
        Так вестимо эта хрень, как Вы изволили выразиться, наверно сделана из пластмассы и прочих малоотражающих материалов

        Не-а. Тётя Вика клевещет, что:
        Конструкция цельнометаллическая, кроме капота двигателя, зализов крыла и обтекателей колёс, сделанных из пластика. Шасси трёхопорное, не убирающееся, в обтекателях, с управляемой передней стойкой. Крыло имеет тканевую обшивку.

        Сдаётся мне, что проблема в другом:
        Крейсерская скорость: 130 км/ч

        При работающей системе СДЦ доплеровское смещение частоты отражённого сигнала для цели с такой скоростью может быть ниже порогового - и сигнал просто отсеивается как отражение от местности.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +2
      Сегодня, 09:18
      Этот самолет имеет большую ЭПР. Его форма - "антистелс". Сплошные прямые углы
      И круглые формы.
      И он должен с легкостью обнаруживаться радарами. Если они есть.
      Но ПВО не сплошное. Есть коридоры, через которые проходят дроны,
      крылатые ракеты.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:51
    используют и переделанные в беспилотники легкомоторные самолеты
    А ведь где-то эти самолеты собирают и где-то они базируются. Информация к размышлению.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:58
      Инет сообщает что собирают их в том числе и в Польше в Кракове. Всего произведено тысяча с небольшим штук. Разработан в 1996 году. Двигатель Ротакс, стосильный. Дальность на одной заправке при полной загрузке - 580 км. Начало лётной эксплуатации - 1999 г.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:51
    Обнаружить летающий объект, особенно такой крупный, не так сложно... главное, правильно и оперативно принимать меры противодействия.
    В общем, единая автоматизированная система контроля, опознавания и реагирования?
    Только так.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:00
      Цитата: rocket757
      Обнаружить летающий объект, особенно такой крупный, не так сложно... главное, правильно и оперативно принимать меры противодействия.
      А ведь потом визг поднимут, что "Россия сбивает сбившиеся с курса лёгкие еропланы мирных граждан". И плевать Украине и западным СМИ на то, был ли там пилот и что к нему приколхозили. Ещё и Руста вспомнят. Куда же без "кровавого имперского наследия Советского Союза"?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 09:07
        Вот честно, у нас хоть кто то ещё обращает внимание на вопли/визг из за бугра?
        Про всякую либерас с с... понятно про кого, разговора нет, это их неё гуано, на них тоже пофиг.
        1. Хорон Звание
          Хорон
          +1
          Сегодня, 09:18
          Вот честно, у нас хоть кто то ещё обращает внимание на вопли/визг из за бугра?

          Если бы не обращали, то возможно и до сво дело бы не дошло.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:23
            Ваше замечание не бесспорно, но, так тоже могло быть.
            Сказать, что ситуация изменилась, изменилась... тут тоже не все однозначно, но в некоторых направлениях, аспектах, уже не так, как два... пять лет назад.
            Бум надеятся, что процесс пошёл и его не остановить.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 09:23
          Цитата: rocket757
          Вот честно, у нас хоть кто то ещё обращает внимание на вопли/визг из за бугра?
          Про всякую либерас с с... понятно про кого, разговора нет, это их неё гуано, на них тоже пофиг.
          Вы, Виктор, не обращаете внимания. Я не обращаю.
          А на Западе не то, что обращают и на Украине - свято верят. Да и у нас таких хватает.

          Недавно я тут рассказывал уже, как у племянницы в школе российская девочка из нашей, российской, семьи, когда учительница попросила детей в школе нарисовать наш Государственный флаг, нарисовала флаг Украины. Вызывает вопрос - о чём говорят родители этой маленькой девочки дома? У директора школы этот вопрос к папе девочки возник. У компетентных органов - нет.
          А сколько таких "пап" по России - и наших, и после 2014-го "понаехавших"? И все ли они разговорами дома ограничиваются?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:41
            Увы, дети/подростки, это зона повышенного внимания для НАС ВСЕХ и очень печально, да и опасно, что государственные мужи занимаются и разной фигнёй, вместо того, что б подвести ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ, ПРАВОВУЮ Базу до нужного уровня в сфере защиты нашей государственности!!!
            Нам бы легче было, всем, кто за страну болеет душой, а не формально выполняет свои гражданские обязанности.
            Нужно защищаться изо всех сил, по всем направлениям... наступать, везде где можем и необходимо!
            Никто кроме нас, это даже не девиз, это необходимость для нашего выживания!
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              -1
              Сегодня, 09:55
              Цитата: rocket757
              Нам бы легче было, всем, кто за страну болеет душой, а не формально выполняет свои гражданские обязанности.
              Я всегда говорю своим сотрудникам, когда кто-то работает кое-как - всем, от своих замов до простого стропаля, то, что мне говорил отец: "Не нравится работа? Тяжело? Зарплата не устраивает? Бросай и иди нефтью торгуй..."

              Кабы все выполняли хотя бы то, что им по должности положено... Хотя бы формально, но в полном объёме и не для отчётности, а чтобы это работало - давно бы при коммунизме жили...
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 11:02
                Идеальных людей не бывает, приходится строить тех, кто есть.
                Если встраивается, дело делают, ну и ладно... если мешают, разговор короткий... на выход и всех делов.
  6. 2al Звание
    2al
    0
    Сегодня, 09:07
    На фото не видно самое главное - оборудование связи.
    1. Хорон Звание
      Хорон
      0
      Сегодня, 09:17
      На фото не видно самое главное - оборудование связи.

      На фото как раз видно самое главное, что установленная на самолёте оэс явно не украинского происхождения.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:22
        Конечно не украинского. А что какелы сами то производят из таких устройств? Хозяева их явно им такое поставляют - к гадалке не ходи.