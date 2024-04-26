Показаны кадры переделанного в БПЛА легкомоторного самолёта Аэропракт А-22 ВСУ
25
Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо обычных беспилотных летательных аппаратов, используют и переделанные в беспилотники легкомоторные самолеты. Это следует из опубликованных в интернете кадров, на которых изображен переделанный в БПЛА легкомоторный самолет Аэропракт А-22 ВСУ.
Как отмечает источник, этот БПЛА был вооружен авиационной бомбой ОФАБ-100 и был оборудован ОЭС – оптико-электронной системой. Переделывать легкомоторный самолет в беспилотник целесообразно с целью обеспечения дальности полета. В этом случае модернизированный беспилотник может лететь на большее расстояние, после чего наносить удар по выбранной цели.
Сейчас украинские формирования все чаще атакуют территорию Российской Федерации с помощью беспилотной авиации. Одна из главных задач киевского режима, причем скорее имиджевых, чем имеющих практическое военное значение, заключается в повышении дальности ударов своей беспилотной авиации. Для ее достижения необходимо увеличивать дальность полета БПЛА.
Отметим, что если ранее основная часть атак украинских БПЛА приходилась на приграничные регионы вроде Белгородской или Курской областей РФ, то теперь украинские дроны долетают даже до таких удаленных российских регионов как Мордовия или Татарстан. Это обстоятельство должно учитываться при совершенствовании боевых и организационных возможностей сил противовоздушной обороны Российской Федерации.
Wikipedia / Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация