Politico: США готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи для Украины
Соединенные Штаты готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи Украине, в который войдет все необходимое Киеву, но вот только получит все это Украина через несколько лет. Об этом сообщает Politico.
Американское издание, ссылаясь на чиновников из США сообщает, что администрация Байдена готовится к заключению ряда контрактов с американскими компаниями на производство вооружений для киевской хунты. Всего планируется заказать техники и оборудования на 6 млрд долларов, которые будут взяты из выделенной Украине суммы. Всё заказанное войдет в один из «крупнейших» пакетов военной помощи Киеву от Вашингтона, но не сейчас, а через несколько лет, когда это всё будет произведено.
По словам чиновников, официально об этом Белый дом объявит в пятницу, т. е. сегодня. По предварительной информации, для Киева будут заказаны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники и средства для их нейтрализации, а также ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей.
Контракты будут заключены в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что подразумевает производство нового оружия и оборудования для Киева, а не поставки напрямую из запасов США.
Ранее сообщалось, что две трети выделенной Украине суммы в 61 млрд долларов вообще не покинет территорию США, а будет вложено в американскую экономику посредством заключения новых контрактов на производство вооружений. Киев же получит технику и оружие со складов американской армии, но в кредит. Все суммы, потраченные на оружие, необходимо будет вернуть. Такие условия прописаны в принятом законопроекте.
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