Politico: США готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи для Украины

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Politico: США готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи Украине, в который войдет все необходимое Киеву, но вот только получит все это Украина через несколько лет. Об этом сообщает Politico.

Американское издание, ссылаясь на чиновников из США сообщает, что администрация Байдена готовится к заключению ряда контрактов с американскими компаниями на производство вооружений для киевской хунты. Всего планируется заказать техники и оборудования на 6 млрд долларов, которые будут взяты из выделенной Украине суммы. Всё заказанное войдет в один из «крупнейших» пакетов военной помощи Киеву от Вашингтона, но не сейчас, а через несколько лет, когда это всё будет произведено.



По словам чиновников, официально об этом Белый дом объявит в пятницу, т. е. сегодня. По предварительной информации, для Киева будут заказаны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники и средства для их нейтрализации, а также ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей.

Контракты будут заключены в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что подразумевает производство нового оружия и оборудования для Киева, а не поставки напрямую из запасов США.

Ранее сообщалось, что две трети выделенной Украине суммы в 61 млрд долларов вообще не покинет территорию США, а будет вложено в американскую экономику посредством заключения новых контрактов на производство вооружений. Киев же получит технику и оружие со складов американской армии, но в кредит. Все суммы, потраченные на оружие, необходимо будет вернуть. Такие условия прописаны в принятом законопроекте.
20 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 08:58
    Со свинарней надо заканчивать как можно скорее любыми средствами. Впечатление что мы все время опаздываем с реакцией. Если не выгорит военный союз с КНР, то нужна ядерная дубина, по другому западные скоты не понимают.
    1. Комментарий был удален.
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +7
      Сегодня, 09:11
      Никакого союза с КНР(ни военного, ни политического) быть не может даже теоретически-хватит бредить подобными фантазиями!
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -3
        Сегодня, 09:16
        Для неумеющих думать поясню еще раз: нужно приложить все усилия, возможные и невозможные, к созданию военного союза с КНР. В противном случае ЯО будет единственным выходом. Вы желаете его увидеть?
      2. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 09:33
        В КНР барыжное лобби ровно такое же, как и везде, для барыганов союз что-то стоит, пока он что-то стоит, малейшее падение стоимости и прощай, наша встреча была ошибкой, расстаемся друзьями, но лучше мне не звони.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          -1
          Сегодня, 09:36
          Убеждать КНР надо настойчиво - либо союз либо все потеряете. Если не поймут, тогда ЯО. Другой любимый выход типа: запад устанет, очнется, перестанет стрелять в ногу, придет трамп, и тп вижу малореальным, хотя бы по той причине, что непуганные они, поэтому хотят забрать все.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 09:02
    Деньги выделены и осваиваются. А "через несколько лет" или ишак сдохнет или падишах.....
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 09:14
      Про шаха с ишаком любимая присказка наших властей, любят они чтобы все само-собой происходило. Потом за голову хватаются.
  3. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 09:07
    Все суммы, потраченные на оружие, необходимо будет вернуть. Такие условия прописаны в принятом законопроекте.
    Зеленскому прийдется возвращать деньги. На американских складах видимо уже шаром покати.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:11
    «Но вот только получит всё это Украина через несколько лет» —

    — Если будет кому получать ...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:11
    Байданутая команда имеет с этого свой нехилый гешефт, вот и старается урвать напоследок побольше.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 09:26
      Да там вся элита такая, мыслит категориями секты. Тот же генерал Уэсли Кларк ничем от них не отличается: "Ось зла, нарушенный мировой порядок, никаких компромиссов..". Их в самом деле только священный огонь исправит. Или страх оказаться в нем притормозит.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:11
    для Киева будут заказаны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники и средства для их нейтрализации, а также ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей... но не сейчас, а через несколько лет, когда это всё будет произведено
    Но уже сейчас стоят в Польше готовые к отправке M2 Брэдли, М-113, 155 мм снаряды и т.д. и это только от американцев, а ведь еще суетится и Европа. А, что-то уже на украине. Поэтому по поводу нескольких лет вопрос спорный, т.к. американцы часть могут отдать со своих складов постепенно пополняя свои запасы.
  7. Nesvoy
    Nesvoy
    +2
    Сегодня, 09:11
    Цитата: ИванИванов
    Со свинарней надо заканчивать как можно скорее любыми средствами. Впечатление что мы все время опаздываем с реакцией. Если не выгорит военный союз с КНР, то нужна ядерная дубина, по другому западные скоты не понимают.

    Все бы ничего, но к ядерной дубине готовы в ответ? Или вы находитесь далеко от мегаполисов и думаете, что вас это не затронет и будете ходить и "лутать как в Fallout " или вы просто на зарплате?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 09:30
      Тут все просто. Если ты боишься ядерной дубины больше, чем противник - ты проиграешь, потому что враг в этом случае хозяин положения, творит что хочет. Чем он и занимается. Есть варианты тормознуть конфликт.
      1. быстро уничтожить свинарню. Мы это можем сделать? Судя по нынешним темпам - нет.
      2. создать военный союз с КНР.
      Первое их приостановит, второе может напугать, но не факт.
  8. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 09:12
    но не сейчас, а через несколько лет, когда это всё будет произведено.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:19
      Я тебя поцелую, потом... если захочешь. (с)
      Ха! Точно!
      drinks
  9. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 09:13
    Это хитрый пакет помощи, по факту получается что могут отдать но через склады. Мутная схема помощи.
    Фактически пакет помощи 61 миллиард, но как в мультике простоквашино мы вам все не отдадим. Как я понял этот пакет до конца этого года.
    Самое необходимое они будут получать.
    Америка может и на 61 миллиард отгрузить, никто не будет информировать сенат палаты представителей куда они потратили оружие.
    Они даже сейчас не говорят сколько они чего отправляют.
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 09:17
    Соединенные Штаты готовят один из «крупнейших» пакетов военной помощи Украине, в который войдет все необходимое Киеву, но вот только получит все это Украина через несколько лет.
    Я тебя поцелую, потом... если захочешь. (с)
  11. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 09:53
    6*10 получится 60 примерно миллиардов. Сейчас Украине одобрили пакет на 6 миллиардов, ну и может это не на один месяц а как снова не закончится.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 10:05
      вся эта помощь уже опоздала на пол года, кроме дальних ракет и ракет пво толку от нее нет