Шёл непонятно какой по счёту год СВО. Из своей столицы Велики Цвинтари (что в переводе на русский означало Большие Кладбища) в Закарпатье украинский президент в очередной раз призвал своих западных союзников отправить всех украинских мужчин на защиту страны.До этого в течение нескольких лет страны Евросоюза успешно депортировали на Украину всех украинских мужчин-беженцев в возрасте от 16 до 75 лет. Последним на фронт был отправлен персонал единственной украинской антарктической станции в полном составе.Первой на мольбу Украины о помощи, как всегда, откликнулась Польша.Сейм объявил украинцами всех, чьи родственники вплоть до четвёртого поколения проживали на территории Восточных Кресов. У таких лиц начали массово отбирать польские паспорта, вручать украинские военные билеты и направлять на Восточный фронт ЕС.Это дало возможность украинскому генштабу сформировать ещё несколько новых бригад.Европарламент объявил украинцами всех граждан Эстонии, Латвии и Литвы на основании того факта, что ранее эти территории входили в состав Речи Посполитой, одной из частей которых являлась Правобережная Украина.Румыния также присоединилась к общеевропейской инициативе, признав украинцами своих бывших граждан, имеющих происхождение из той части Одесской области, которая ранее принадлежала Бухаресту.В других европейских странах начали измерять черепа всех мужчин, а также проводить среди них генетическую экспертизу на предмет выявления украинцев. Установленных таким образом лиц украинской национальности оправляли в отдельные лагеря для прохождения военной подготовки и дальнейшей отправки на войну с русскими.Особый размах розыск украинцев приобрел в США и Канаде. Хватали всех белых мужчин славянской внешности.Поэтому тамошние украинцы, чьи предки воевали в 14-й дивизии СС «Галичина» или сидели в схронах УПА, начали десятками тысяч менять пол. А также объявлять себя разными животными или растениями.Конгресс США встал на защиту таких лиц, заявив, что животные и растения не могут подлежать мобилизации в ВСУ.Одновременно конгрессмены призвали своих европейских союзников по НАТО начать процесс о признании европейских женщин в возрасте от 18 до 60 лет мужчинами-украинцами, пообещав выделить все необходимые средства для производства мероприятий по смене пола.СВО продолжалась.