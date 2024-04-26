Лидер КНДР посетил очередные испытательные стрельбы новой реактивной системы залпового огня
Продолжает нарастать напряженность на Корейском полуострове, который вполне может стать очередной горячей точкой на карте мира. Сеул и Пхеньян регулярно обмениваются в довольно жесткой форме взаимными претензиями и угрозами. Следует отметить, что после окончания военного конфликта между севером и югом в середине прошлого века оба корейских государства так и не подписали мирный договор и де-юре все еще как бы находятся в состоянии гражданской войны.
Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын предупредил после проведения удачных испытаний дальнобойной 600-мм РСЗО, что готов применить ядерное оружие против Южной Кореи и ее союзников в лице Японии и США. В ответ в МИД Корейской Республики заявили, что КНДР грозит «конец режима» в случае применения ЯО. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи на встрече с военными элитного контртеррористического подразделения заявил, что спецназ должен быть готов устранить руководство соседнего государства в случае прямого военного конфликта.
Несмотря на многолетние международные санкции, оборонная промышленность Северной Кореи активно развивается, выпуская все новые виды вооружений, в основном ракетного типа, которые проходят нарочито демонстрационные испытания. Государственное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает об очередных, вторых по счету в этом году, испытательных стрельбах новой реактивной системы залпового огня (РСЗО), проведенных северокорейскими военными вчера.
На стрельбах, которыми руководили секретари ЦК ТПК Пак Чон Чхон и Чо Чхун Рён, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик, председатель Комитета экономики Ко Бён Хён, как всегда присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В сообщении агентства указано, что председатель КНДР наблюдал за испытательными стрельбами из 240-миллиметровой РСЗО со снарядами, которые «будут способствовать стратегическим изменениям в укреплении артиллерийских сил Корейской народной армии».
В заявлении ЦТАК особо подчеркнуто, что данные установки разработаны и производятся новым оборонно-промышленным предприятием при Комитете экономики правительства Северной Кореи. После учений Ким Чен Ын заявил, что данное оборонно-промышленное предприятие должно «непременно и качественно выполнить план военного производства на нынешний год».
Это второе испытание новой РСЗО в этом году, о котором сообщили государственные СМИ КНДР. Ракетная установка, по мнению военных экспертов, представляет собой систему управляемого ракетного оружия с расчетной дальностью от 40 до 60 километров. На изображениях предыдущего испытания, проведенного в феврале, видно, что ракеты были выпущены из мобильной пусковой установки с 22-трубной конфигурацией.
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