«Наша оборонная промышленность не выиграет»: польский эксперт раскритиковал закупки вооружения в Южной Корее

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«Наша оборонная промышленность не выиграет»: польский эксперт раскритиковал закупки вооружения в Южной Корее

Власти Польши собираются продолжать закупки военной техники различного типа у Южной Кореи. Однако эта стратегия вызвала закономерное возмущение у ряда польских военных экспертов.

Все дело в том, что ранее Варшава планировала развивать с Сеулом совместное производство военной техники. Теперь речь идет лишь о закупках готовых вооружений. Но в данном случае не развивается национальное производство, на что обращает внимание польский военный эксперт Бартломей Кухарский из журнала «Войско и техника» в беседе с информационным ресурсом o2.pl.



Мы покупаем там танки, гаубицы, ракетные установки и самолеты. Хуже того, наша оборонная промышленность от этого почти ничего не выиграет

- подчеркнул польский эксперт.

По утверждению Кухарского, Польша для Южной Кореи стала лишь поставщиком денежных средств. Технологии не передаются, совместное производство танков, гаубиц и ракетных установок не осуществляется. А ведь польское военное ведомство, отмечает эксперт, ранее рекламировало закупки вооружений у РК как стимул для дальнейшего развития польской военной промышленности.

Но все это, как отмечает польское издание, теория, а в действительности наблюдается совсем иная картина. Польша собралась закупить реактивные системы K239 Chunmoo у Южной Кореи. О трансфере технологий, разумеется, речь тоже не идет.

Оружейные заводы Польши в итоге не будут загружены контрактами, новые рабочие места не появятся, а в случае масштабного вооруженного конфликта страна просто не сможет оперативно нарастить производство вооружений, так как не будет ни технологий, ни готовых производственных линий.

Как отмечает польская пресса, в течение ближайших нескольких лет подобная политика закупок приведет к снижению боеготовности польских вооруженных сил и к большим финансовым затратам. Ведь затраты армии на боеприпасы и вооружения будут зависеть от поставщика этих товаров военного назначения.
7 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 09:14
    случае масштабного вооруженного конфликта страна просто не сможет оперативно нарастить производство вооружений

    В случае масштабного вооруженного конфликта - ваша страна уже ничего не сможет нарастить, по причине полного отсутствия оной на карте мира. Уж кого-кого - а вас точно не помилуют. По совокупности заслуг..
  2. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 09:16
    История двигается по кругу.
    "Зачем что то делать, если можно все купить?" Пока еще есть деньги, поляки старательно раскладывают вокруг себя грабли....
  3. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 09:18
    Власти Польши собираются продолжать закупки военной техники различного типа у Южной Кореи. Однако эта стратегия вызвала закономерное возмущение у ряда польских военных экспертов.

    1. Зависть - плохое чувство.
    2. Разврат - это половой акт, в котором сам не участвуешь.
  4. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 09:39
    После смены власти польский эксперт, вероятно, лишился субсидий, поэтому начал критиковать, хотя раньше был в восторге. Покупка готовой техники оправдана, поскольку польские оборонные предприятия заявили, что что-то произведут в течение нескольких лет, а правительство не намерено ждать. Есть фобия, что Россия нападет в течение трех лет и именно поэтому они хотят иметь готовую технику и обученные экипажи, а не ждать поставок несколько лет. Корейские поставщики довольны, потому что они могут производить быстро и продавать на своих условиях.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:41
    Польша для Южной Кореи стала лишь поставщиком денежных средств.
    Странные люди, сами покупают южнокорейское оружие, а потом удивляются, что свое производство не развивается и Польша для РК поставщик денежных средств. Сами хотели быстро перевооружится, а теперь не на кого пенять. Подождите впереди еще встанут проблемы с обслуживанием южнокорейской техники, запчастями и т.д.
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 09:47
    Сначала - покупаешь.
    Потом - проверяешь у себя на учениях.
    Потом - копируешь с улучшениями.
    Потом - разрбатываешь свою улучшенное.
    Китайский путь.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:06
    Схематоз не меняется, чинота за откаты и поддержку старших главарей пропихивает импорт из нужных стран, от нужных производителей. Без разницы - это утюги, колготки или танки.