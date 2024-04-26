«Наша оборонная промышленность не выиграет»: польский эксперт раскритиковал закупки вооружения в Южной Корее
Власти Польши собираются продолжать закупки военной техники различного типа у Южной Кореи. Однако эта стратегия вызвала закономерное возмущение у ряда польских военных экспертов.
Все дело в том, что ранее Варшава планировала развивать с Сеулом совместное производство военной техники. Теперь речь идет лишь о закупках готовых вооружений. Но в данном случае не развивается национальное производство, на что обращает внимание польский военный эксперт Бартломей Кухарский из журнала «Войско и техника» в беседе с информационным ресурсом o2.pl.
- подчеркнул польский эксперт.
По утверждению Кухарского, Польша для Южной Кореи стала лишь поставщиком денежных средств. Технологии не передаются, совместное производство танков, гаубиц и ракетных установок не осуществляется. А ведь польское военное ведомство, отмечает эксперт, ранее рекламировало закупки вооружений у РК как стимул для дальнейшего развития польской военной промышленности.
Но все это, как отмечает польское издание, теория, а в действительности наблюдается совсем иная картина. Польша собралась закупить реактивные системы K239 Chunmoo у Южной Кореи. О трансфере технологий, разумеется, речь тоже не идет.
Оружейные заводы Польши в итоге не будут загружены контрактами, новые рабочие места не появятся, а в случае масштабного вооруженного конфликта страна просто не сможет оперативно нарастить производство вооружений, так как не будет ни технологий, ни готовых производственных линий.
Как отмечает польская пресса, в течение ближайших нескольких лет подобная политика закупок приведет к снижению боеготовности польских вооруженных сил и к большим финансовым затратам. Ведь затраты армии на боеприпасы и вооружения будут зависеть от поставщика этих товаров военного назначения.
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