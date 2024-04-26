Освободив Новобахмутовку, российские войска заходят в тыл остаткам гарнизона противника в Бердычах

Российская армия продолжает развивать успех в наступательных действиях на Донбассе. Наибольшее продвижение осуществляется к западу от Авдеевки, где наши войска за несколько суток освободили сразу несколько населённых пунктов, включая Новобахмутовку.Противник, признавая успехи российских войск, пишет о том, что российские войска, взяв под контроль Новобахмутовку, совершили маневр в направлении Бердычей. Напомним, что на западе этого населённого пункта остаются позиции ВСУ.В течение суток ВС РФ, осуществив значительное огневое воздействие на противника, продвинулись южнее и юго-восточнее Новобахмутовки на глубину до 1,5 км. При этом ширина фронта продвижения составила около 1,7 км. Соответственно, под контроль нашей армии перешли территории площадью около 2,5 кв.км.Важно то, что маневр российских войск позволяет зайти украинским подразделениям в Бердычах в тыл – с северо-западного направления. В любой момент для остатков украинского гарнизона в Бердычах может возникнуть ситуация «доброе утро», когда куда бы они не попытались отойти, их встретит российская армия. На данный момент у остатков гарнизона остаётся лишь один, узкий, коридор для отхода – в западном направлении, по полям. Но при таком варианте отхода для врага велика вероятность того, что отступающие подразделения будут разбиты в тех самых полях, которые простираются минимум на 3,5 км до Новопокровского и которые частично заминированы самими же украинскими войсками.

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