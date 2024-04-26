Глава МИД КНР: американцам не стоит переступать через красные линии Китая

22
Глава МИД КНР: американцам не стоит переступать через красные линии Китая

Американцам не стоит переступать через красные линии Китая, касающиеся его суверенитета. Пекин всегда действовал по отношению к другим государствам, основываясь на принципах взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного партнерства.

Об этом глава министерства иностранных дел КНР Ван И говорил в Пекине во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится сейчас с визитом в Китайской Народной Республике.



Требования Китая последовательны. Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая

- заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что председатель КНР и все руководство республики последовательно выступает за стабильное развитие связей между Китаем и Америкой.

Ван И отметил, что в целом взаимоотношения двух государств носят сейчас стабильно позитивный характер, хотя негативных моментов тоже хватает. По его словам, другие страны мира внимательно следят за их развитием. Ведь многие глобальные процессы зависят от того, будут ли Пекин и Вашингтон вместе решать мировые проблемы или ввяжутся в конфликт друг с другом, который нанесет ущерб и Соединенным Штатам, и Китаю.

Рабочий визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в КНР начался 24 апреля с посещения Шанхая. Сегодня американский госсекретарь намерен покинуть Китай.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:24
    и у китайцев красные линии..... ну посмотрим, как Китай станет реагировать на то как амеры начхают на все эти линии. что амеры и делают с завидным постоянством.

    зы заявление про геноцид уйгуров китайцы, я так понимаю, сглотнули......
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 10:08
      Будут опять сидеть на берегу реки и ждать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:25
    А что на это ответил " величайший " китаевед США блинкин - сглотнул?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:27
      Переговоры главы государственного департамента США Энтони Блинкена с главы МИД КНР Ван И в Пекине начались с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

      Так, руководитель китайской дипломатии отметил, что в целом отношения двух стран стабилизируются, но некоторые негативные факторы усиливаются. Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами.

      КНР не довольны планами Штатов расширить инфраструктуру в Южно-Китайском море. Также Ван И заявил, что Пекин вправе строить отношения с любыми странами, косвенно, как пишет агентство, имея в виду Россию.

      В это же время глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти Вашингтона готовы ввести санкции против банков Китая, которые якобы содействуют торговым поставкам в Россию.

      https://www.kp.ru/online/news/5783668/
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:30
        Дмитрий hi это же прекрасно,США всё делают,чтобы КНР с ними не задружился.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:31
          Да, Андрей hi . Нам ещё не хватало если Китай реально задружится с амерами.......
          Так что пусть амеры делают всё, чтобы злить Китай и толкать его на более тесное взаимодействие с нами.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 09:49
            А Китаю незачем дружить с Амерами. Они понимают чем эта дружба закончится - попыткой Амеров подмять под себя Китай. А китайцы сами хотят быть одними из мировых лидеров. Развиваются они очень быстро и ложиться под янкесов им вообще никакого резона нет.
  3. Галеон Звание
    Галеон
    +5
    Сегодня, 09:26
    Сдается мне, китайцы выразились несколько иначе, без упоминания линий и фломастеров. Выражение о красных линиях полностью дискредитировано руководством РФ. У запада теперь оно означает пустое заявление, которое не стоит принимать во внимание, то, что может быть без последствий проигнорировано.
    Не стали бы китайцы повторять эту трусоватую мантру.))
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 09:44
      По правде говоря действия китая сейчас мало чем отличаются от наших действий. Мы пожалуй и посмелее выглядим - хоть как то воюем, КНР только хвостом виляет и риторикой двусмысленной отбивается. В лучшем случае тянет время, в худшем - боится, не готов к конфликту.
    2. Arisaka Звание
      Arisaka
      +2
      Сегодня, 09:48
      Да нет, они, родные наши:

      China-US relationship is more stable but still at risk if 'red lines' are crossed, Wang tells Blinken in Beijing. China has warned visiting US Secretary of State Antony Blinken that the United States must not cross any red lines on sovereignty, security or development or risk a downward spiral in relations
  4. Aaleks1974 Звание
    Aaleks1974
    +4
    Сегодня, 09:26
    Последнее китайское предупреждение? Где-то я такое уже слышал....
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 09:28
    Помню ,как в школе на политминутке зачитывали заметки в центральных газетах об очередном " серьезном предупреждении" Китая в адрес США ,когда ихние ВВС во время Вьетнамской войны нет нет ,да нарушали границу .Что то около 500 предупреждений!
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 10:09
      Il me semble que les rapports de force entre la Chine et les USA ont beaucoup évolué depuis 55 ans...Et pas en faveur des USA
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:29
    Сто двадцать пятое китайское предупреждение?
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:36
    Глава МИД КНР: американцам не стоит переступать через красные линии Китая
    Люди ничему не учатся... recourse
    Американцы дальтоники.
    Да ещё и глухие к тому же.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:37
      ...при этом китайского не знают.... lol
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 09:38
    Как показывает практика... перейти эти красные линии раз плюнуть....скока их уже нарисовано со всех сторон и все стерты....
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 09:40
    Путин все таки великий человек. Мало того, что даже преподаватели литературы теперь говорят вразы. Так и его "красные линии" говорят политики мира.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:46
    Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии
    Требования выдвинуты правильные, но не выполнимые для Сша с их политикой "гегемона" привыкшего с высоты трона диктовать свои условия.
    в целом взаимоотношения двух государств носят сейчас стабильно позитивный характер
    Это наверное сказано для того, чтобы американцы сильно не обижались, ведь торговля по прежнему прет принося выгоду обеим странам. Китайский менталитет под ковер не спрячешь.
  11. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 10:07
    Пекин всегда действовал по отношению к другим государствам, основываясь на принципах взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного партнерства.
    По мнению американцев, это исключительно проблемы Китая. Так как сами сша ни когда ни чем подобным не заморачивались.
  12. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:47
    Китайцы бодро маршируют по граблям кремлевских властей. Непонятно чего в людях больше, тупости, необучаемости или жадности с предательством. Не отпетляет обезьяна, а таки дождется своих опиумных войн и меню из воробьев. С какого это феншуя, китайцы решили, что наглосаксы позволят, на пару с ними, миром управлять. Кремлевские вон целый СССР покрушили и дань платили, чтобы, просто, стать своими буржуинскими, и не помогло. А китайцам преподнесли все технологии, финансы на блюдце с золотой каемочкой, и китайцы решили, что они в более привилегированном положении что ли, говорю же, необучаемые.
  13. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 10:54
    Цитата: tralflot1832
    А что на это ответил " величайший " китаевед США блинкин - сглотнул?

    В последнее время это для него входит в привычку,а от Китайцев тем более.