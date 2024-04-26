Глава МИД КНР: американцам не стоит переступать через красные линии Китая
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Американцам не стоит переступать через красные линии Китая, касающиеся его суверенитета. Пекин всегда действовал по отношению к другим государствам, основываясь на принципах взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного партнерства.
Об этом глава министерства иностранных дел КНР Ван И говорил в Пекине во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится сейчас с визитом в Китайской Народной Республике.
Требования Китая последовательны. Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая
- заявил дипломат.
Он также подчеркнул, что председатель КНР и все руководство республики последовательно выступает за стабильное развитие связей между Китаем и Америкой.
Ван И отметил, что в целом взаимоотношения двух государств носят сейчас стабильно позитивный характер, хотя негативных моментов тоже хватает. По его словам, другие страны мира внимательно следят за их развитием. Ведь многие глобальные процессы зависят от того, будут ли Пекин и Вашингтон вместе решать мировые проблемы или ввяжутся в конфликт друг с другом, который нанесет ущерб и Соединенным Штатам, и Китаю.
Рабочий визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в КНР начался 24 апреля с посещения Шанхая. Сегодня американский госсекретарь намерен покинуть Китай.
http://www.kremlin.ru/
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