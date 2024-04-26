Китайское издание: Обрушение моста в Балтиморе стало проверкой устойчивости цепочек поставок товаров в мировом масштабе

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Китайское издание: Обрушение моста в Балтиморе стало проверкой устойчивости цепочек поставок товаров в мировом масштабе

Обрушение моста в американском городе Балтимор, в результате которого был перекрыт канал порта, негативно отразилось на международных морских поставках. Об этом пишет китайское издание The South China Morning Post.

Как утверждают эксперты, временная приостановка полноценной работы порта Балтимор не может не отразиться на товарообороте с европейскими странами, Японией, Южной Кореей и Индией, которые имеют тесные торговые связи с США.

Цепочки поставок товаров уже ощущают на себе последствия перебоя в работе Балтиморского порта. Тем более, что сейчас есть еще несколько факторов, оказывающих серьезнейшее влияние на международные морские перевозки. Во-первых, это обострение ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов и проведения западными странами военной операции в этом регионе. Данные события создали масштабные препятствия для свободного следования судов через Суэцкий канал.

Во-вторых, это проблемы с пропуском судов через Панамский канал, поскольку регион пострадал от «великой засухи» и длительное время через канал проходило меньше судов, чем могло бы.

Наконец, свою роль играют и события на Украине, которые усложнили движение судов в Черном море и отразились на поставках российских и украинских товаров.

Поэтому история с обрушением моста в Балтиморе стала лишь дополнением к уже существующим сложным ситуациям. Страдает и американская экономика. Поэтому власти США столь активно стремятся восстановить пропускную способность канала и работу порта в полноценном объеме.

Однако последствия аварии смягчаются теми уроками, которые американские компании вынесли из пандемии коронавируса. По утверждению издания, после пандемии порты на восточном побережье США занялись обновлением своих возможностей в сфере приема и хранения грузов. В частности, были расширены контейнерные терминалы, внедрены новые технологии управления логистикой и хранением.
6 комментариев
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  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 09:35
    Обновление грузовых терминалов ,это конечно хорошо ,но когда мост то будет?
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:43
    А что же будет, если кое-кто на третий год войны таки решится мосты через Днепр обнулить? what
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:47
    В США полно мостов без защиты опор ,так называемыми " дельфинами".Мост в Балтиморе жертва экономии .Теперь буксиры будут " отпускать" суда уже только после проходов мостов.Новостей о причинах одновременной остановки ГД и ДГ на " Dali' пока нет.На борту работает ФБР.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 09:47
    Китайцы просто хотели напомнить глупой Америке про такую простую вещь, как "эффект бабочки". Что равновесие в мире - вещь относительная и ничего незыблемого на свете нет. В том числе, и "великой и исключительной Америки". Что одно непродуманное решение или случайность, кажущаяся мелочью, может повлиять на такие глобальные процессы, что и связь-то между ними предугадать сложно, и последствия просчитать невозможно.

    Примеров "эффекта бабочки" масса - от санкций против России до эрцгерцога Фердинанда - можно перечислять и перечислять.
    Свежайший пример - как может отразиться поставка одной-единственной дальнобойной ракеты США Украине на судьбе Украины, США и нашей цивилизации в целом? А это зависит от того, куда её Украина запустит и насколько точно попадёт.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:48
    Санкции в обратку прилетели. У судна обрушившего мост проблемы с топливом были, в американские порты можно заходить по экологическим требованиям только на легком топливе, на солярке, российской нет, своей не хватает, а индийская ещё та.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:51
    китайское издание The South China Morning Post
    Так я не понял, китайцы переживают из-за нарушения логистической цепочки или хвалят американцев за уроки вынесенные из пандемии: "были расширены контейнерные терминалы, внедрены новые технологии управления логистикой и хранением"?