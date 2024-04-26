Китайское издание: Обрушение моста в Балтиморе стало проверкой устойчивости цепочек поставок товаров в мировом масштабе
Обрушение моста в американском городе Балтимор, в результате которого был перекрыт канал порта, негативно отразилось на международных морских поставках. Об этом пишет китайское издание The South China Morning Post.
Как утверждают эксперты, временная приостановка полноценной работы порта Балтимор не может не отразиться на товарообороте с европейскими странами, Японией, Южной Кореей и Индией, которые имеют тесные торговые связи с США.
Цепочки поставок товаров уже ощущают на себе последствия перебоя в работе Балтиморского порта. Тем более, что сейчас есть еще несколько факторов, оказывающих серьезнейшее влияние на международные морские перевозки. Во-первых, это обострение ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов и проведения западными странами военной операции в этом регионе. Данные события создали масштабные препятствия для свободного следования судов через Суэцкий канал.
Во-вторых, это проблемы с пропуском судов через Панамский канал, поскольку регион пострадал от «великой засухи» и длительное время через канал проходило меньше судов, чем могло бы.
Наконец, свою роль играют и события на Украине, которые усложнили движение судов в Черном море и отразились на поставках российских и украинских товаров.
Поэтому история с обрушением моста в Балтиморе стала лишь дополнением к уже существующим сложным ситуациям. Страдает и американская экономика. Поэтому власти США столь активно стремятся восстановить пропускную способность канала и работу порта в полноценном объеме.
Однако последствия аварии смягчаются теми уроками, которые американские компании вынесли из пандемии коронавируса. По утверждению издания, после пандемии порты на восточном побережье США занялись обновлением своих возможностей в сфере приема и хранения грузов. В частности, были расширены контейнерные терминалы, внедрены новые технологии управления логистикой и хранением.
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