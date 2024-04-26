И.о. главы Минобороны Нидерландов допустила, что Украина не сумеет победить Россию

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И.о. главы Минобороны Нидерландов допустила, что Украина не сумеет победить Россию

Успехи ВС РФ на фронте посеяли серьезные сомнения в рядах западных партнеров Киева. Если раньше в Европе и в США говорили о необходимости поддержать Украину, чтобы та смогла «победить» Россию, то сегодня власти некоторых стран не верят в такой сценарий даже после одобрения Вашингтоном крупнейшей военной помощи для ВСУ.

Так, в ходе своего недавнего интервью газете NRC и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала реальной перспективу того, что Киев все же не сможет «победить» в противостоянии с Москвой.



Со слов военной чиновницы, Россия очень быстро смогла восстановиться после потерь, понесенных в начале конфликта, и перевела свою экономику на военные рельсы, оперативно пополнив свои запасы вооружения. На Украине же, наоборот, сегодня наблюдается острая нехватка боеприпасов, что сказывается на положении ВСУ на фронте.

Кроме того, Оллонгрен отметила, что российской армии удалось перегрузить украинскую противовоздушную оборону, что серьезно усугубило положение Киева. Теперь Украине нужно срочно усиливать свою ПВО.

Что характерно, у армии Нидерландов имеется целых четыре комплекса Patriot, которые у своих западных партнеров настойчиво выпрашивает Владимир Зеленский. Однако Оллонгрен назвала «сложным» вопрос отправки на Украину даже одного из этих комплексов.
17 комментариев
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  1. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 10:21
    Лесбиянка. Состоит в однополом браке с телепродюсером Иреной ван ден Брёкель[nl] (род. 1965). У пары двое детей - это из википедии, ничего общего с армией не имела до этого. Просто чтоб понимать уровень оппозиции и экспертизы этого человека.
    И кстати имеет Орден князя Ярослава Мудрого III степени (27 января 2023 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины[
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:55
      Вспомнил фильм "Любовь и голуби":"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей"...
    2. Живан Звание
      Живан
      0
      Сегодня, 10:58
      Не она важна, а семья Оранжевых!!!
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:21
    Ну и интерфейс у нее, как-будто со страшнейших бадунищ! wink
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:40
      Потому и лесбиянка.
      Что ей ещё остаётся?..
      Если ли в мире создание более несчастное, чем некрасивая женщина?! (Дж.Мартин "Битва мечей")
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:54
      А сама Кайса Олигофрен не хочет победить Россию? Почему бы ей самой не расширить плацдарм в Крынках? am
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 10:55
      Голландец Михель
      Ну и интерфейс у нее, как-будто со страшнейших бадунищ!

      По ней явно не видно, что обладает стратегическим мышлением и военным планированием. Пусть и дальше руководит Министерством.
      Теперь Украине нужно срочно усиливать свою ПВО.

      Теперь поздно пить Боржоми, эти средства пво будут дальше выбивать по мере поступления.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 10:21
    Мнение этой послушной рабыни США так важно для нас, Вашингтон скажет и все 4 передадите и кридиты под себя возьмете чтоб у США ещё 4 купить и подарить Киеву.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:22
    в ходе своего недавнего интервью газете NRC и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала реальной перспективу того, что Киев все же не сможет «победить» в противостоянии с Москвой
    Если всё понимаешь - зачем оружие даёшь? О себе подумай. Один хороший удар по дамбам - и всю Голландию вместе с тюльпанами и кофешопами затопит...

    Вот как назвать человека, да ещё на такой должности, который, понимая всю бесполезность и даже вред для себя, всё равно бьётся башкой об бетонную стену?
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 10:25
    как медленно до них доходит не хотят расставаться с иллюзиями
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:28
      Давно надо уже принять, как факт... а оне ещё сомневаются.... hi
      Победа будет за нами!!! drinks
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 10:28
      как медленно до них доходит не хотят расставаться с иллюзиями
      Судя по заявлениям она просто не в курсе происходящего.
  6. polinet Звание
    polinet
    +1
    Сегодня, 10:26
    Они сами себе врут, поэтому истинного положения дел и не видят.
  7. abc_alex Звание
    abc_alex
    -1
    Сегодня, 10:37
    Кайса Оллонгрен назвала реальной перспективу того, что Киев все же не сможет «победить» в противостоянии с Москвой

    Ересь! Распять ведьму! И сжечь!
    Остальным поджать булки, сомкнуть ряды и затянуть пояса. У Хозяина ещё масса интересных идей!
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:43
    Je me méfie et m'inquiète de ce glissement dans la rhétorique de "nos" dirigeants car après :
    - l'Ukraine gagne
    - l'Ukraine va gagner
    - l'Ukraine doit gagner
    - l'Ukraine ne doit pas perdre
    - l'Ukraine a besoin de plus de soutient
    J'ai peur que toute cette évolution ne soit la que pour mieux faire rentrer dans la tête des " masses" occidentales leur prochain slogan/discours :
    - Pour l'Ukraine nous devons envoyer nos troupes...
    Cela ne m'étonnerais pas d'eux car comme le disait Audiard :
    " Les cons cela ose tout, c'est à cela qu'on les reconnaît" .

    Я опасаюсь и беспокоюсь этого проскальзывания в риторике "наших" лидеров, потому что после :
    - Украина побеждает
    - Украина победит
    - Украина должна победить
    - Украина не должна проиграть
    Украине нужно больше поддержки
    Я боюсь, что вся эта эволюция направлена только на то, чтобы лучше внедрить в головы западных "масс" их следующий лозунг/речь :
    - На Украину мы должны направить наши войска...
    Это не удивило бы меня в них, потому что, как сказал Аудьяр :
    ", которые осмеливаются на все, вот в чем мы их узнаем" .
  9. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    0
    Сегодня, 10:44
    Она тоже строитель или гинеколог?
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 10:45
    Европе очень не хочется воевать с Россией, не смотря на все потуги англосаксов это устроить. А сегодня, видя, в какую машину превратилась российская армия они начинают говорить это вслух.