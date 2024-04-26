И.о. главы Минобороны Нидерландов допустила, что Украина не сумеет победить Россию

Успехи ВС РФ на фронте посеяли серьезные сомнения в рядах западных партнеров Киева. Если раньше в Европе и в США говорили о необходимости поддержать Украину, чтобы та смогла «победить» Россию, то сегодня власти некоторых стран не верят в такой сценарий даже после одобрения Вашингтоном крупнейшей военной помощи для ВСУ.Так, в ходе своего недавнего интервью газете NRC и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала реальной перспективу того, что Киев все же не сможет «победить» в противостоянии с Москвой.Со слов военной чиновницы, Россия очень быстро смогла восстановиться после потерь, понесенных в начале конфликта, и перевела свою экономику на военные рельсы, оперативно пополнив свои запасы вооружения. На Украине же, наоборот, сегодня наблюдается острая нехватка боеприпасов, что сказывается на положении ВСУ на фронте.Кроме того, Оллонгрен отметила, что российской армии удалось перегрузить украинскую противовоздушную оборону, что серьезно усугубило положение Киева. Теперь Украине нужно срочно усиливать свою ПВО.Что характерно, у армии Нидерландов имеется целых четыре комплекса Patriot, которые у своих западных партнеров настойчиво выпрашивает Владимир Зеленский. Однако Оллонгрен назвала «сложным» вопрос отправки на Украину даже одного из этих комплексов.

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