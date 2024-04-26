Российский холдинг «Росэлектроника» начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

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Российский холдинг «Росэлектроника» начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

Российский холдинг «Росэлектроника» начал поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения беспилотников. Новая РЛС способна засечь самый малый дрон на сверхмалых высотах. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая РЛС разработана специалистами Рыбинского завода приборостроения для обнаружения как воздушных, так и наземных и морских беспилотников. Станция способна засекать самые малые дроны даже в режиме зависания и на сверхмалых высотах. При этом она может отличить беспилотник от птиц, зверей и людей. Дальность обнаружения составляет 10 км и от времени суток и погоды не зависит.



На данный момент РЛС проходит тестирование на одном из защищенных объектов, ее включили в контур безопасности. Решение о серийном производстве будет принято по итогам испытаний.

Стоит отметить, что про разработку данной РЛС сообщалось летом прошлого года, станцию планировалось привлечь к защите Крымского моста, поскольку из-за портативности ее можно устанавливать на любых плавсредствах, а также на наземных объектах. Общий вес самой РЛС вместе с поворотным устройством и аккумуляторами составляет всего 25 кг. Никакой дополнительной инфраструктуры для ее размещения не требуется.

Тогда же сообщалось, что дальность обнаружения РЛС составляет 6 км. Судя по новым данным, станцию доработали, увеличив этот параметр, и отправили на испытания.
8 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 10:04
    и морских беспилотников

    Вот это супер.
    Как правило мощный рывок в развитии науки и техники катализирует война (ситуация за выживание и независимость).
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 10:12
    Решение о серийном производстве будет принято по итогам испытаний.

    Если удачно покажет себя в работе, это будет весьма перспективное изделие на внутреннем и внешнем рынках.
    .....дальность обнаружения РЛС составляет 6 км.

    При средней скорости дрона 150 км/ч, подлетное время до объекта составит примерно 3 мин.
    1. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 10:51
      [Дальность обнаружения составляет 10 км и от времени суток и погоды не зависит.
      ]
      Статью внимательно прочитайте. Все таки 10км лучше чем 6км.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:20
    Если все как говорится в статье правильно, то это серьезный прорыв
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 10:53
      это серьезный прорыв

      Нет ни какого прорыва, просто уменьшили габариты. Станция будет засекаться и уничтожаться по излучению... на ЛБС, это к сожалению, приоритетная цель будет.
      А вот если ее интегрировать в боевую технику, это будет прорыв.
  4. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 10:27
    Ай да молодцы земляки! Живет Тридцатый завод! good
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 10:35
    такими РЛС надо утыкать все приграничье и важные объекты
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 10:42
    Это хорошее дело. Комбинированная сеть обнаружителей - то что нужно сейчас.