Российский холдинг «Росэлектроника» начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах
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Российский холдинг «Росэлектроника» начал поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения беспилотников. Новая РЛС способна засечь самый малый дрон на сверхмалых высотах. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новая РЛС разработана специалистами Рыбинского завода приборостроения для обнаружения как воздушных, так и наземных и морских беспилотников. Станция способна засекать самые малые дроны даже в режиме зависания и на сверхмалых высотах. При этом она может отличить беспилотник от птиц, зверей и людей. Дальность обнаружения составляет 10 км и от времени суток и погоды не зависит.
На данный момент РЛС проходит тестирование на одном из защищенных объектов, ее включили в контур безопасности. Решение о серийном производстве будет принято по итогам испытаний.
Стоит отметить, что про разработку данной РЛС сообщалось летом прошлого года, станцию планировалось привлечь к защите Крымского моста, поскольку из-за портативности ее можно устанавливать на любых плавсредствах, а также на наземных объектах. Общий вес самой РЛС вместе с поворотным устройством и аккумуляторами составляет всего 25 кг. Никакой дополнительной инфраструктуры для ее размещения не требуется.
Тогда же сообщалось, что дальность обнаружения РЛС составляет 6 км. Судя по новым данным, станцию доработали, увеличив этот параметр, и отправили на испытания.
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