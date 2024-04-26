Первое грузовое судно прошло через временный канал после обрушения моста в Балтиморе

Через недавно открытый канал в Балтиморе прошло первое грузовое судно. Об этом сообщает американская пресса. Новый канал был открыт вскоре после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки. Мост обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз MV Dali, следовавший под флагом Сингапура.Из-за аварии было остановлено движение грузовых судов через канал, что сразу же привело к фактической остановке работы порта Балтимора. Поскольку этот порт является одним из ключевых в США, американские власти начали предпринимать экстренные меры для разблокировки канала. Одновременно был создан временный канал, позволяющий судам следовать в обход обрушившегося моста.Первым судном, прошедшим через канал, стал сухогруз Balsa 94, следующий под флагом Панамы. Он прошел через новый канал и взял курс на один из портов Канады. Затем через канал прошли еще два грузовых судна, в том числе направляющийся в Панаму автоперевозчик.Сухогруз прошел через канал с помощью двух буксиров, следовавших спереди и сзади судна. Оно прошло мимо упавшего моста и севшего на мель контейнеровоза Dali. Известно, что новый маршрут будет функционировать до понедельника или вторника, а затем его вновь закроют до 10 мая. На период закрытия аварийные бригады будут заниматься снятием пролетов моста, упавших на палубу контейнеровоза Dali.Тем временем, спасательные команды продолжают работать над извлечением обломков стали и бетона из канала с целью разблокирования входа в порт Балтимора. Проблемы с работой порта уже отразились на повседневной трудовой деятельности американских компаний, работающих в сферах морских перевозок и логистики.Открытие главного канала порта запланировано на следующий месяц, как только удастся вытащить севший на мель контейнеровоз. После достижения этой цели нормальный трафик судов через Балтиморский порт будет восстановлен.Стоит отметить, что событиями в Балтиморе интересуются и американские спецслужбы. Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняет все обстоятельства того, каким образом судно Dali потеряло управление и врезалось в мост.