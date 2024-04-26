Власти Греции задержали контейнер с химическими веществами, предположительно предназначенными для Ирана

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Власти Греции задержали контейнер с химическими веществами, предположительно предназначенными для Ирана

Греческие власти задержали в морском порту Пирей предположительно направлявшийся в Иран контейнер с химическими веществами, которые могут быть использованы в военных целях.

Как сообщает греческое издание Еkathimerini, таможня страны задержала груз на десять дней. Поводом для этих мер стали разведданные, полученные от союзников Афин по НАТО. Груз прибыл из Китая и предназначен для сирийской компании, однако у греческих спецслужб возникли подозрения относительно его конечного пункта назначения, в качестве которого предполагается Иран.



Изъятые образцы были отправлены в государственную химическую лабораторию, чтобы выяснить, не нарушают ли они какие-либо законы, касающиеся оборота материалов потенциально двойного назначения. Порт Пирей, в котором был задержан вызвавший у греческих спецслужб груз, с 2009 года находится в концессии у китайской компании China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO).

Ранее сообщалось, что на фоне американских поставок Украине ATACMS для ударов вглубь России власти Греции отказались по просьбе союзников по НАТО передать Киеву свои ЗРК С-300 и Patriot. При этом глава правительства страны заявил, что эти комплексы необходимы Афинам для защиты воздушного пространства перед лицом потенциальной угрозы со стороны Турции.

Таким образом, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО, власти Греции указали на приоритетность собственных национальных интересов вместо того, чтобы оказывать военную поддержку Киеву.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:48
    Очень странная логистика доставки такого груза из КНР в Иран.
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 10:53
      Видать северным морским путём шёл.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:58
        Греки лопухнулись: контейнер шёл на Украину.
  2. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 10:50
    The reason for these measures was intelligence received from Athens' NATO allies.

    That I find hard to believe (intelligence). Bottom line: the Greeks are stealing whatever the US tells them to.
  3. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 10:50
    Зачем так сложно, нельзя прямвм рейсом отправить вместе с ширпотребом, расстояние позволяет.
  4. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 10:54
    Не понятны преференции в статье....

    Задержали груз, который шел в Сирию... а что Сирия не может что то себе заказать...

    И тут же ... отказались поставлять ПВО Окраине... А это здесь причем??? Бесплатно не хотят... за деньги, думаю, что без проблем поставят!!!
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:55
    Благодаря давлению со стороны ЕС и НАТО, власти Греции уже успели пообещать отправить на Украину и ПВО, и последние подштанники.