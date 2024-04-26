Греческие власти задержали в морском порту Пирей предположительно направлявшийся в Иран контейнер с химическими веществами, которые могут быть использованы в военных целях.Как сообщает греческое издание Еkathimerini, таможня страны задержала груз на десять дней. Поводом для этих мер стали разведданные, полученные от союзников Афин по НАТО. Груз прибыл из Китая и предназначен для сирийской компании, однако у греческих спецслужб возникли подозрения относительно его конечного пункта назначения, в качестве которого предполагается Иран.Изъятые образцы были отправлены в государственную химическую лабораторию, чтобы выяснить, не нарушают ли они какие-либо законы, касающиеся оборота материалов потенциально двойного назначения. Порт Пирей, в котором был задержан вызвавший у греческих спецслужб груз, с 2009 года находится в концессии у китайской компании China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO).Ранее сообщалось, что на фоне американских поставок Украине ATACMS для ударов вглубь России власти Греции отказались по просьбе союзников по НАТО передать Киеву свои ЗРК С-300 и Patriot. При этом глава правительства страны заявил, что эти комплексы необходимы Афинам для защиты воздушного пространства перед лицом потенциальной угрозы со стороны Турции.Таким образом, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО, власти Греции указали на приоритетность собственных национальных интересов вместо того, чтобы оказывать военную поддержку Киеву.

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