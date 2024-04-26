Глава МИД Ирана осудил подавление пропалестинских протестов в университетах США

Подавление и жестокое обращение со стороны американской полиции и сил безопасности профессоров и студентов, протестующих против геноцида и военных преступлений израильского режима в различных университетах, глубоко обеспокоили общественное мнение мира и вызвали отвращение

В мире ширятся протестные акции против военной операции армии обороны Израиля в секторе Газа, в поддержку Палестины и с призывами к отказу от поддержки еврейского государства, проводящего геноцид палестинского народа в анклаве. Не стали исключением и Соединенные Штаты, где несколько дней в ряде высших учебных заведений проходят пропалестинские акции студентов. Поводом для новой волны протестов стало подписание президентом Байденом законопроекта о выделении военно-финансовой помощи Израилю на 26 млрд долларов.К настоящему времени больше половины из ТОП-50 ведущих американских университетов, включая Гарвардский, Колумбийский и Йельский, охвачены беспорядками. Хотя они носят мирный характер, в некоторых штатах местная полиция и нацгвардия довольно жестко разгоняет протестующих, сообщается о сотнях арестованных.Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил продолжающееся подавление пропалестинских протестов в университетах США, призвав Вашингтон немедленно прекратить поддержку Израиля. В соответствующем заявлении, опубликованном в американской соцсети, глава иранского МИД назвал действия американских полицейских репрессиями, которые соответствуют продолжению всесторонней поддержки Вашингтоном израильского режима. Он отметил, что это стало очередным примером двойных стандартов руководства США и противоречивым поведением по отношению к свободе выражения мнений в стране.— написал Амир Абдоллахиян, подчеркнув, что «глобальную волну отвращения к израильскому режиму и его сторонникам невозможно скрыть».Глава иранского дипломатического ведомства напомнил о геноциде израильскими военными десятков тысяч палестинских женщин и детей, обратив особое внимание на обнаруженное недавно массовое захоронение тел больных и раненых, а также медицинского персонала на территории больничного комплекса Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа. По сообщениям палестинских экстренных служб, некоторые обнаруженные в братской могиле погибшие были закованы в наручники. По последним данным, более 34 300 палестинцев были убиты и более 77 200 ранены с 7 октября прошлого года в результате действий ЦАХАЛ в палестинском анклаве.В ходе последних репрессий в колледже Эмерсона в Бостоне было произведено около 108 арестов. Ранее 93 человека в Университете Южной Калифорнии (USC) в Лос-Анджелесе были взяты под стражу по обвинению в незаконном проникновении на территорию. Протестующие и полиция также столкнулись в Техасском университете в Остине. Власти заявили, что там были арестованы 34 человека. В университетах США растет число студентов, покидающих занятия или пытающихся разбить палаточные лагеря в знак протеста против военной кампании Израиля в секторе Газа и поддержки Вашингтоном Израиля.На массовые студенческие протесты в США в поддержку Палестины отреагировал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, буквально перевернув ситуацию с ног на голову. Израильский премьер заявил, что «толпы антисемитов захватили ведущие университеты Соединенных Штатов». По словам Нетаньяху, это Израиль «пытается защитить себя от геноцида террористов».