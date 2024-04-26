В Волгоградской области задержаны два сторонника украинских националистов, готовящие резонансный теракт

Российские силовики продолжают выявление пособников украинских властей, а также лиц, разделяющих взгляды националистов. Очередное задержание произошло в Волгоградской области, там сотрудники ФСБ взяли двоих россиян, готовивших резонансный теракт.Согласно сообщению ЦОС ФСБ, в городе Волжский Волгоградской области силовики взяли двух местных жителей, готовивших ряд терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Как оказалось, оба задержанных являются ярыми последователями идеи расового и религиозного превосходства и сторонниками проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP)* (запрещена в России). Они самостоятельно вышли на руководство террористической группировки на территории Украины, после чего получили задание на проведение терактов.— заявили в ФСБ.Оба задержанных уже дали признательные показания о подготовке терактов в одном из отделов полиции города Волжский, местном военкомате, а также пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Самодельные взрывные устройства были приготовлены по инструкции, полученной от украинских националистов. Кроме того, с марта по ноябрь 2023 года они повредили 16 машин с символикой СВО или принадлежащих выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.Возбуждено уголовное дело, оба задержанных отправлены под арест. Следственные и оперативные действия продолжаются.

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