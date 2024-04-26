В Волгоградской области задержаны два сторонника украинских националистов, готовящие резонансный теракт

12
В Волгоградской области задержаны два сторонника украинских националистов, готовящие резонансный теракт

Российские силовики продолжают выявление пособников украинских властей, а также лиц, разделяющих взгляды националистов. Очередное задержание произошло в Волгоградской области, там сотрудники ФСБ взяли двоих россиян, готовивших резонансный теракт.

Согласно сообщению ЦОС ФСБ, в городе Волжский Волгоградской области силовики взяли двух местных жителей, готовивших ряд терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Как оказалось, оба задержанных являются ярыми последователями идеи расового и религиозного превосходства и сторонниками проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP)* (запрещена в России). Они самостоятельно вышли на руководство террористической группировки на территории Украины, после чего получили задание на проведение терактов.



Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP)* двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта.

— заявили в ФСБ.

Оба задержанных уже дали признательные показания о подготовке терактов в одном из отделов полиции города Волжский, местном военкомате, а также пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Самодельные взрывные устройства были приготовлены по инструкции, полученной от украинских националистов. Кроме того, с марта по ноябрь 2023 года они повредили 16 машин с символикой СВО или принадлежащих выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.

Возбуждено уголовное дело, оба задержанных отправлены под арест. Следственные и оперативные действия продолжаются.

12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 10:32
    У двух идиотов есть шанс быть первыми осуждённым на 35 лет.
    1. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 10:35
      Спасибо нашим спецам за их трудную работу!
    2. Хорон Звание
      Хорон
      +6
      Сегодня, 10:39
      У двух идиотов есть шанс быть первыми осуждённым на 35 лет.

      Эти организмы надеются на смену власти в россии и удо. Вот если бы их начали вешать, то такие случаи быстро сошли на нет. recourse
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 10:40
        . Оба задержанных уже дали признательные показания о подготовке терактов в одном из отделов полиции города Волжский, местном военкомате, а также пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Самодельные взрывные устройства были приготовлены по инструкции, полученной от украинских националистов. Кроме того, с марта по ноябрь 2023 года они повредили 16 машин с символикой СВО или принадлежащих выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.


        Жертвы пропаганды так называемого Жёлтого Клина.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:51
      Для этих молодых людей 35 лет заключения маловато будет.
      Надо как в США осудить их на 10 пожизненных срока заключения. После отбытия половины срока наказания смогут попросить об УДО. am
      Что-то много развелось пособников нацистов.
      Нужно серьёзно ужесточать наказание для террористов. Нужна смертная казнь для таких подонков. И по телеку показывать вместо Дом-2. Перед казнью адреналином или ещё какой химией обкалывать, чтобы у них от страха зуб на зуб не попадал. Это будет хорошее видео для их последователей. am good
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 10:33
    Имеем двух крупных малолетних ушлепков, с рюкзачками. ГОворит о проблемах с информационной безопасностью и недостаточной жесткости мер к предателям. Прибили бы в том же дворе, "родителям на радость", м.б. трезвость пришла к остальным.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 10:54
      Теперь будут худеть на баланде и познавать отношение к предателям со стороны сокамерников.
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 10:45
    "Полярная Сова" распростёрла свои крылья...
  4. Живан Звание
    Живан
    +1
    Сегодня, 10:49
    Их следует расстрелять!!!
    Лишить семьи гражданства и выслать их, конфисковать имущество!!!
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:51
    Любители фашизма из Волгоградской области? Ну и ну. Частые падения в детстве вниз головой не прошли бесследно?
  6. даэтоя Звание
    даэтоя
    0
    Сегодня, 10:54
    или принадлежащих выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:54
    Вот, что движет такими людьми ? Ведь не платят им охулиарды денег за их предательство.