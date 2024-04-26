«Крайне вредный шаг»: украинские политики и обычные граждане раскритиковали мобилизационные мероприятия Киева

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«Крайне вредный шаг»: украинские политики и обычные граждане раскритиковали мобилизационные мероприятия Киева

Действия киевского режима, пытающегося мобилизовать на фронт как можно большее количество украинцев, вызывают все большее недовольство среди населения страны. С критикой политики правительства выступают и депутаты Верховной рады, и обычные граждане.

Американское издание The Politico обратило внимание на рост недовольства действиями властей на Украине. Одной из причин дальнейшего ухудшения отношения жителей страны к действиям властей стало недавнее решение министерства иностранных дел временно запретить выдачу паспортов украинским мужчинам, находящимся за пределами страны.



Это вопиюще незаконный и крайне вредный шаг. Очевидно, что правительство хочет заставить украинцев как можно скорее вернуться в Украину. Однако результат будет прямо противоположным

- считает депутат Верховной рады Владимир Вятрович, представляющий партию «Европейская солидарность».

Растет недовольство и среди военнослужащих ВСУ. Ведь в новом законе о мобилизации не предусматривается возможность демобилизации из рядов действующей армии до окончания боевых действий.

Однако милитаристски настроенные политики будто бы не видят складывающейся ситуации и не могут просчитать всех негативных последствий для действующих властей. Так, депутат Рады Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список) потребовала от украинцев, проживающих за пределами страны и не желающих обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (военкоматах), сдать свои паспорта.

На фоне огромного удара по украинской демографии из-за оттока миллионов людей за рубеж это заявление выглядит откровенно глупо. Ведь проживающие за рубежом украинцы и так при первой возможности сменят свое гражданство, если смогут получить паспорт какой-либо из европейских стран.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:42
    Кто этих нерабов будет спрашивать?! Хотели, поддерживали, скакали, получайте.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:02
      Помню как креаклы хвастались, что всегда могут убрать своего президента, если он им разонравится... Мол майдан, палатки, шины... Ну и где всё это... Из дома лишний раз боятся выйти... Тут же загребут в окопы или в подвал СБУ... Ну а собрать толпу, так это только на радость ТЦК - не нужно бегать за каждым отдельно... Всей толпой в окопы и отправят... soldier
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 10:43
    Кого волнует недовольство украинцев?
    Укрофюрер выполнит приказ по могилизации украинцев и превращению Украины в Руину.
  3. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 10:51
    Попили каву в Венской опере, и хватит. Все на могилизацию, просроченному еврейскому фюреру денег на раздеребан дали. Его олэна браун, снова, ювелирные бутики оккупирует.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:04
    Что значит " отторжение"?.. А за что скакали? За что кастрюли на головы надевали? Никаких " отторжений"! Каску на голову и скакать,под ФАБами. Может печенюшку дадут. Если выживут...
  5. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 11:04
    Не рабы, им все нравится, иначе они бы сбросили любую власть на майдане