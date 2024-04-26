«Крайне вредный шаг»: украинские политики и обычные граждане раскритиковали мобилизационные мероприятия Киева
6
Действия киевского режима, пытающегося мобилизовать на фронт как можно большее количество украинцев, вызывают все большее недовольство среди населения страны. С критикой политики правительства выступают и депутаты Верховной рады, и обычные граждане.
Американское издание The Politico обратило внимание на рост недовольства действиями властей на Украине. Одной из причин дальнейшего ухудшения отношения жителей страны к действиям властей стало недавнее решение министерства иностранных дел временно запретить выдачу паспортов украинским мужчинам, находящимся за пределами страны.
Это вопиюще незаконный и крайне вредный шаг. Очевидно, что правительство хочет заставить украинцев как можно скорее вернуться в Украину. Однако результат будет прямо противоположным
- считает депутат Верховной рады Владимир Вятрович, представляющий партию «Европейская солидарность».
Растет недовольство и среди военнослужащих ВСУ. Ведь в новом законе о мобилизации не предусматривается возможность демобилизации из рядов действующей армии до окончания боевых действий.
Однако милитаристски настроенные политики будто бы не видят складывающейся ситуации и не могут просчитать всех негативных последствий для действующих властей. Так, депутат Рады Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список) потребовала от украинцев, проживающих за пределами страны и не желающих обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (военкоматах), сдать свои паспорта.
На фоне огромного удара по украинской демографии из-за оттока миллионов людей за рубеж это заявление выглядит откровенно глупо. Ведь проживающие за рубежом украинцы и так при первой возможности сменят свое гражданство, если смогут получить паспорт какой-либо из европейских стран.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация