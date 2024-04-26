Это вопиюще незаконный и крайне вредный шаг. Очевидно, что правительство хочет заставить украинцев как можно скорее вернуться в Украину. Однако результат будет прямо противоположным

Действия киевского режима, пытающегося мобилизовать на фронт как можно большее количество украинцев, вызывают все большее недовольство среди населения страны. С критикой политики правительства выступают и депутаты Верховной рады, и обычные граждане.Американское издание The Politico обратило внимание на рост недовольства действиями властей на Украине. Одной из причин дальнейшего ухудшения отношения жителей страны к действиям властей стало недавнее решение министерства иностранных дел временно запретить выдачу паспортов украинским мужчинам, находящимся за пределами страны.- считает депутат Верховной рады Владимир Вятрович, представляющий партию «Европейская солидарность».Растет недовольство и среди военнослужащих ВСУ. Ведь в новом законе о мобилизации не предусматривается возможность демобилизации из рядов действующей армии до окончания боевых действий.Однако милитаристски настроенные политики будто бы не видят складывающейся ситуации и не могут просчитать всех негативных последствий для действующих властей. Так, депутат Рады Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список) потребовала от украинцев, проживающих за пределами страны и не желающих обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (военкоматах), сдать свои паспорта.На фоне огромного удара по украинской демографии из-за оттока миллионов людей за рубеж это заявление выглядит откровенно глупо. Ведь проживающие за рубежом украинцы и так при первой возможности сменят свое гражданство, если смогут получить паспорт какой-либо из европейских стран.