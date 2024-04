Система ПВО Пакистана. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства

Стационарные радиолокационные станции дежурного режима



Схема расположения стационарных радиолокационных постов на территории Пакистана



Антенный пост РЛС AN/FPS-20



Антенный пост РЛС AN/TPS-43G



Спутниковый снимок Googlе Еarth: стационарный радиолокационный пост с РЛС AN/TPS-43G, развёрнутый неподалёку от границы с Афганистаном



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС AN/TPS-77 на авиабазе Масрур, в окрестностях Карачи



РЛС AN/TPS-77 MRR



Антенный пост РЛС JY-27А



Спутниковый снимок Googlе Еarth: РЛС JY-27А рядом со списанными истребителями J-6 на авиабазе Амар



Антенный пост РЛС YLC-2

Мобильные радиолокационные станции



РЛС TMR MPDR 30/1

Самолёты радиолокационного дозора



Самолёт ВВС Пакистана Saab 2000 AEW & C



Спутниковый снимок Googlе Еarth: самолёт Saab 2000 AEW & C на авиабазе Минхас



Китайский опытный самолёт ДРЛО Y-8P



Самолёт ДРЛО ZDK-03 Karakorum Eagle



Спутниковый снимок Googlе Еarth: самолёты ZDK-03 на авиабазе Масрур



Спутниковый снимок Googlе Еarth: самолёты ZDK-03, Y-9, Y-8 и KJ-500 на заводском аэродроме корпорации CETC в городе Сиань

Пакистан входит в элитный клуб стран, имеющих развитую, многокомпонентную, сформированную систему противовоздушной обороны, состоящую из радиолокационных средств, систем боевого управления, зенитных ракетных комплексов средней дальности и истребительной авиации . Для защиты от средств воздушного нападения, действующих на малых высотах, предназначены зенитные пулемётные и артиллерийские установки, ПЗРК и самоходные ЗРК малой дальности.В прошлом пакистанские подразделения ПВО оснащались техникой и вооружением британского, французского и американского производства. В настоящее время основным поставщиком оружия является Китай. В то же время пакистанские военные внимательно следят за мировыми тенденциями развития средств противовоздушной обороны и стараются приобретать образцы, представляющие для них интерес, или хотя бы изучить их.Одновременно с закупкой новых образцов в Пакистане налажен ремонт и модернизация сложной радиолокационной техники. Что позволяет содержать её в работоспособном состоянии, снизить эксплуатационные расходы и поддержать собственную экономику. В настоящее время осуществляется интенсивная модернизация ВВС и ПВО, в рамках которой приобретаются новые современные радары и совершенствуются имеющиеся.Основным партнером в этом деле является Китай. Уровень стоящей на вооружении радиолокационной техники весьма высок. По большей части это РЛС, построенные на современной элементной базе, помимо наземных радиолокаторов, имеется 13 самолётов ДРЛО, закупленных в Швеции и КНР.Десять лет назад на территории Пакистана было развёрнуто немногим более двадцати постоянно действующих радиолокаторов, и это в основном были РЛС американского производства.На представленной схеме видно, какие направления командование пакистанских сил ПВО считает приоритетным. Так, на границе с Афганистаном действовал всего один радарный пост.Все пакистанские стационарные радары, большая часть мобильных радиолокаторов и самолёты ДРЛО по кабельным линиям связи и радиоканалам увязаны в централизованную систему управления и передачи данных C4 ISR.Поступающая радиолокационная информация обрабатывается высокопроизводительными АСУ, которыми оснащены центральный и региональные КП ПВО. На основании данных, полученных со средств радиолокационной разведки, выдаются команды, транслируемые параллельно с реальной картиной воздушной обстановки на пункты управления истребительных авиаполков и наземных подразделений ПВО.Построение централизованной пакистанской системы ПВО началось во второй половине 1960-х. На первом этапе пакистанские радиотехнические подразделения в основном оснащались техникой, произведённой в США. На основе американских стационарных РЛС AN/FPS-20 в начале 1970-х было сформировано постоянно действующее радиолокационное поле, контролирующее средние и большие высоты над значительной частью страны.Двухкоординатная станция AN/FPS-20, работающая в диапазоне частот 1 280–1 350 МГц, имела импульсную мощность 2 МВт и могла обнаруживать крупные воздушные цели на средних и больших высотах на дальности до 380 км. В паре с этим радаром часто использовался высотомер AN/FPS-6 с импульсной мощностью до 5 МВт, работающий на частотах 2 700–2 900 МГц.К началу 1990-х станции AN/FPS-20 и AN/FPS-6, построенные на электронных лампах, изрядно устарели, их эксплуатация завершилась в XXI веке, после того как были приобретены современные радиолокаторы американского и китайского производства.В начале 1980-х в дополнение к имеющимся радарам AN/FPS-20 и AN/FPS-6 в Пакистан поступило примерно полтора десятка РЛС AN/TPS-43G производства Northrop Grumman, которые в большинстве случаев разворачивались на стационарных постах.Однако в случае необходимости аппаратная часть и антенный пост перевозятся двумя 5-тонными грузовиками, и станция может оперативно сменить позицию.Трёхкоординатный радар AN/TPS-43 работает на частотах 2 900–3 100 МГц. Импульсная мощность – до 4 МВт. Скорость вращения антенны – 6 об./мин. Инструментальная дальность – до 450 км.Через несколько лет после ввода «ограниченного контингента» в Афганистан советская и правительственная боевая авиация ДРА стали регулярно наносить удары по лагерям «вооруженной оппозиции», расположенным на территории Пакистана.В связи с этим вдоль афганской границы к 1986 году было размещено шесть РЛС AN/TPS-43G. В настоящее время это направление не считается приоритетным, и в приграничном с Афганистаном районе сохранился только один стационарный радиолокационный пост.После того, как в 1990-е США в связи с пакистанскими ядерными испытаниями ввели оружейное эмбарго, Пакистан столкнулся с дефицитом запасных частей для РЛС американского производства. Большая часть имевшихся радиолокаторов AN/TPS-43G в ходе капитального ремонта на местных предприятиях была доведена до уровня AN/TPS-43J. По мнению западных наблюдателей, помощь в этом оказал Китай.Вслед за модернизацией основные характеристики AN/TPS-43J по сравнению с исходной моделью практически не изменились, но удалось повысить эксплуатационную надежность и продлить ресурс.Спустя некоторое время отношения с США нормализовались, в 2004 году было закуплено шесть трёхкоординатных РЛС с АФАР AN/TPS-77. Этот радар, производимый компанией Lockheed Martin, до сих пор считается одним из лучших в своём классе. Стоимость одной станции составляет приблизительно 100 млн долларов.Радиолокатор, работающий в частотном диапазоне 1 215–1 400 МГц, имеет инструментальную дальность до 470 км. Скорость вращения антенны: 5, 6, 10, 12 об./мин. В случае необходимости AN/TPS-77 может оперативно перебазироваться, при этом все элементы станции размещаются на шасси грузовиков повышенной проходимости. РЛС AN/TPS-77 обладает очень значительным эксплуатационным ресурсом и высокой надёжностью, благодаря модульной конструкции, имеет хорошую ремонтопригодность и высокий модернизационный потенциал.Пакистанские станции этого типа в большинстве случаев работают стационарно, и антенна монтируется под радиопрозрачным куполом.В настоящее время на территории Пакистана функционирует четыре стационарных РЛС AN/TPS-77. Сообщается, что по согласованию с корпораций Lockheed Martin ведётся модернизация имеющихся радаров, что позволит продлить срок эксплуатации станций и улучшить их характеристики.Пакистан и Китай имеют сложную историю отношений с Индией, и во многом благодаря этому являются союзниками. После того, как западные компании наладили в КНР выпуск современной электроники, и Пекин получил доступ к передовым технологиям, произошел качественный скачёк в развитии китайских радиолокаторов.С учётом того, что со второй половины 1990-х ВВС Индии начали перевооружаться на истребители 4-го поколения, Пакистану потребовались дополнительные современные радиолокаторы. В дополнение к имеющимся РЛС AN/TPS-43 и AN/TPS-77 ориентировочно в 2015 году было закуплено несколько китайских станций JY-27A.По мнению западных источников, радиолокатор JY-27 является функциональным аналогом российской станции 1Л119 «Небо-СВУ». Китайская РЛС работает в частотном диапазоне 240–390 MГц и способна обнаруживать средневысотные цели на дальности до 500 км. Точность определения координат на дальности 280 км составляет: 0,5° по азимуту и 500 м по дальности.Эта китайская станция метрового диапазона способна эффективно обнаруживать «малозаметные» самолёты В-2А и F-22A, а также сопровождать высокоскоростные цели, летящие на больших высотах, в том числе и тактические баллистические ракеты.Количество имеющихся в Пакистане РЛС JY-27А неизвестно. В 2019 одна такая станция метрового диапазона была замечена на авиабазе Амар в северо-восточной части страны.Примерно 20 лет назад в КНР был представлен радиолокационный комплекс YLC-2, конструкция антенны которого внешне очень сходна с новейшими радарами S/L-диапазонoв, такими как серия последних станций компании Thales Ground Master или израильская IAI Elta EL/M-2080. Как пишут западные источники, эта РЛС с АФАР по своим возможностям близка к французской Thales ТRS-2230 и российской 59H6-E «Противник-ГЕ». Дальность обнаружения высотных целей у последних модификаций YLC-2, по неподтверждённым данным, может достигать 450 км.Радиолокаторы семейства YLC-2 выпускаются в буксируемом варианте, но также могут монтироваться на трёхосные грузовые автомобили с полным приводом на все колёса и размещаться стационарно.РЛС YLC-2 способны использоваться как самостоятельно для контроля воздушной обстановки и регулирования воздушного движения, так и в зенитно-ракетных системах большой дальности. В состав радиолокационного комплекса входит аппаратура, позволяющая передавать в цифровом виде обработанную информацию на вышестоящие пункты управления.В вооруженных силах Пакистана имеется семь китайских радиолокаторов YLC-2. С учётом того, что одновременно с закупкой этих станций был оформлен заказ на сферические обтекатели, защищающие антенны от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов, предполагается их стационарная эксплуатация.Первой пакистанской РЛС, предназначенной для обнаружения маловысотных целей, стала немецкая TMR MPDR 30/1, работающая в диапазоне частот 1,6–2 ГГц.Элементы станции, поступившей на вооружение в конце 1970-х монтировались на грузовиках MAN 630 L2AE. Аппаратная и антенный пост стыкуется кабелями. Для обеспечения электроэнергией РЛС придаётся мобильная дизельная генераторная станция.Антенна размером 5×1,9 м поднимается шарнирно-сочлененной мачтой с гидравлическим приводом на высоту 13 м и вращается со скоростью 15 об./мин, что позволяет отслеживать даже очень быстро летящие объекты с ЭПР 1 м². Максимальная дистанция обнаружения первой модификации составляла 30 м, высота – до 3 км.Хотя по современным меркам РЛС TMR MPDR 30/1 считается устаревшей, военно-воздушные силы Пакистана до сих пор используют такие станции для контроля воздушной обстановки в окрестностях авиабаз.Часть имевшихся в Пакистане станций TMR MPDR 30/1 была модернизирована силами местных специалистов до уровня MPDR-45/60/90, с дальностью обнаружения 45, 60 и 90 км соответственно. Эти РЛС монтировались на шасси грузовиков, либо размещались стационарно.Для руководства действиями войсковой ПВО предназначены мобильные радиолокаторы Giraffe 40 производства шведской компании Erіcsson Mіcrowave Systems AB.Все элементы станции размещены на шасси Mercedes Benz NG 2026. Антенна РЛС, работающей в частотном диапазоне 5,4–5,9 ГГц, поднимается складной мачтой на высоту до 13 м. Дальность обнаружения – до 40 км. Потолок –10 км.В 1990-е годы парк маловысотных радаров в Пакистане был пополнен десятью РЛС китайского производства YLC-6М сантиметрового частотного диапазона.РЛС YLC-6М способна фиксировать цели на дальности до 150 км, дистанция обнаружения вертолёта АН-64 Apache, летящего на высоте 10–15 м, составляет 30–35 км. Максимальная высота – 10 км.В 2018 году был оформлен заказ на шесть китайских «многоцелевых радаров» YLC-18A общей стоимостью 25 млн долларов. Эти радиолокаторы в перспективе должны заменить в войсках РЛС YLC-6, которые планируется переделать в стационарный вариант и применять для управления воздушным движением.Трёхкоординатная РЛС с АФАР излучает на частотах от 3 до 4 ГГц и способна видеть воздушные цели на дальности более 250 км. Эта станция специально создавалась для обнаружения самолётов и крылатых ракет, летящих на высоте менее 100 м. Максимальная высота обнаружения – 12 км.Для управления действиями ЗРК HQ-16 в КНР были закуплены три мобильные РЛС IBIS 150.Трёхкординатная станция сантиметрового диапазона с ФАР имеет дальность обнаружения до 140 км при потолке 20 км. Обеспечивается одновременное обнаружение 144 целей и автоматическое одновременное сопровождение 48 целей.После того, как в 1980-е годы самолёты и вертолёты ВВС СССР и ДРА стали регулярно пересекать пакистанскую границу, остро встал вопрос своевременного информирования о нарушении воздушного пространства и наведении перехватчиков.Радиолокаторы AN/TPS-43G, размещённые вдоль границы с Афганистаном, плохо работали по целям, летящим на небольшой высоте, к тому же на своевременное обнаружение отрицательно влиял горный ландшафт. В сложившихся условиях могли бы помочь самолёты ДРЛО, но американцы категорически отказались продать свои E-2С Hawkeye, а других поставщиков в то время не имелось.После вывода Советских войск из Афганистана и последовавшего за этим падением в Кабуле правительства Мохаммада Наджибуллы, угроза воздушного вторжения с этого направления снизилась, но в конце 1990-х в очередной раз обострилась обстановка на границе с Индией.В 1996 году в Швеции компанией Ericsson Microwave Systems (сейчас Saab Electronic Systems) был создан компактный радар PS-890 Erieye, пригодный для размещения на бюджетных самолётах ДРЛО массой 11–15 т. Вес антенного блока радиолокатора составляет всего 900 кг.Двусторонняя антенна АФАР, размещенная в «бревнообразном» обтекателе длиной 9 метров, состоит из 192 приёмо-передающих модулей. Луч с электронным сканированием обеспечивает просмотр пространства в секторе 150° с каждой стороны. РЛС, работающая в частотном диапазоне 2–4 ГГц, имеет несколько режимов работы, адаптированных для конкретных условий с разной частотой повторения импульсов и скоростью сканирования.Инструментальная дальность обнаружения крупных высотных целей составляет 450 км. Истребитель типа F-16, летящий на средней высоте, может быть обнаружен на дальности 350 км. Объекты с небольшой ЭПР, на малых высотах на фоне земной поверхности фиксируются на дистанции от 180 км. Недостатком радиолокатора является наличие спереди и сзади самолёта непросматриваемых секторов, 30° каждый.На первом этапе поставкам из Швеции мешали ограничения, налагаемые в связи с нарушениями прав человека в Пакистане. Разногласия в этом вопросе были устранены в 2006 году, и стороны заключили контракт, предусматривающий продажу 4 самолётов радиолокационного дозора Saab 2000 AEW & C и обучение персонала. Практическая реализация сделки началась в 2008 году после урегулирования финансовой стороны дела. По неофициальной информации, спонсором Пакистана стала Саудовская Аравия.Самолёт с максимальной взлётной массой 23 000 кг способен развивать скорость до 680 км/ч. Скорость патрулирования – 300 км/ч. Потолок – 9 400 м. Полезная нагрузка составляет 5 900 кг. Патрулирование может длиться 9 часов. Экипаж – 7 человек.На первом этапе выдача целеуказания и наведение перехватчиков осуществлялись голосом по радио, но сейчас аппаратура самолётов ДРЛО Saab 2000 AEW & C интегрирована в автоматизированную систему C4 ISR, что существенно расширило информационную осведомлённость командования ВВС Пакистана и возможности по своевременному перехвату воздушных целей в сложных условиях горной местности.В августе 2012 года во время нападения исламистов на авиабазу Минхас, находящуюся в 110 км северо-западней Исламабада, был уничтожен один самолёт ДРЛО и ещё один получил повреждения. Впоследствии повреждённый Saab 2000 AEW & C отправили в Швецию на завод в Линчёпинг для проведения восстановительного ремонта, и сейчас эта машина возвращена в строй. В 2016 году для восполнения потерь был закуплен ещё один самолёт. В период с 2019 по 2023 год поступило ещё 5 самолётов ДРЛО шведского производства, в результате чего действующий парк доведён до 9 единиц.Все самолёты ВВС Пакистана Saab 2000 AEW & C сконцентрированы в 3-й эскадрилье радиолокационного дозора, базирующейся на авиабазе Минхас (в округе Атток), которая находится под управлением командования 33-го тактического авиакрыла.При всех достоинствах Saab 2000 AEW & C шведская РЛС PS-890 Erieye не обеспечивает кругового обзора, что налагает определённые ограничения, и для предотвращения прорыва вражеских средств воздушного нападения через «мёртвые зоны» требует одновременно задействовать два самолёта ДРЛО.В связи с этим Пакистан, являющийся крупнейшим получателем китайского оружия, заказал в КНР самолёт радиолокационного дозора, с радиотехническим комплексом, обеспечивающим круговой обзор воздушного пространства вне зависимости от его положения в пространстве и курса.Работы по этому самолёту в Китае начались более 20 лет назад. В конце 2005 года на испытания вышел прототип Y-8P с вращающейся дискообразной антенной радиолокатора, построенный на базе военно-транспортного Y-8-200.В тестировании РЛС принимали участие пакистанские военные, по их мнению, размещение антенной системы в «классическом» вращающемся обтекателе над фюзеляжем более соответствует требованиям ВВС Пакистана.Серийный самолёт, созданный на базе модернизированного Y-8F-600, получил наименование ZDK-03 Karakorum Eagle. Нетипичное для ВВС КНР обозначение самолёта объясняется его экспортным назначением. Таким образом компания-разработчик Electronics Technology Group Corporation в названии машины отразила, что это третий самолёт ДРЛО после KJ-2000 и KJ-200, а буквы ZDK – акроним на китайском языке, звучащий как «Зхонг Дайан Ke».Поставленные в Пакистан ZDK-03 стали первыми китайскими самолётами ДРЛО, направленными на экспорт. При этом все ключевые компоненты БРЭО спроектированы и произведены в КНР. Вычислительный комплекс для селекции сигналов на фоне земли и скоростной обработки данных также создан в Китае из комплектующих местного производства.Стоимость одного ZDK-03 в 2009 году составляла 278 млн долларов. Сейчас в строю четыре самолёта, приписанные к 4-й эскадрилье 32-го авиакрыла, постоянно дислоцированные на авиабазе Масрур в окрестностях Карачи. Периодически самолёты ZDK-03 проходят ремонт в КНР на предприятии корпорации CETC в городе Сиань.Наиболее заметным визуальным отличием построенного для Пакистана самолёта ДРЛО ZDK-03 от предназначенного для «внутреннего потребления» KJ-500 при одинаковом планере является тарелка радиолокатора.На неподвижном обтекателе РЛС китайского самолёта ДРЛО сверху обозначены сектора просмотра излучателей АФАР и имеется характерный «волдырь» антенны спутниковой системы связи.По лётным данным пакистанский ZDK-03 близок к китайскому KJ-500. При максимальной взлётной массе 60 700 кг самолёт развивает скорость 662 км/ч. Крейсерская скорость 550 км/ч, скорость патрулирования 470 км/ч. Время патрулирования 10 часов, дальность – около 5 000 км.Бортовую аппаратуру ZDK-03 обслуживают шесть операторов. Характеристики радиолокатора примерно соответствуют возможностям Е-2С Hawkeye с РЛС AN/APS-145. Помимо радиолокатора и средсв связи, в состав радиотехнического комплекса входят станции радиотехнической разведки и РЭБ. Их антенны размещены в носовой и хвостовой части самолёта.