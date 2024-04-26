Израиль готов изменить свои условия для прекращения огня на переговорах с ХАМАС
Пытаясь добиться взаимоприемлемого результата, Израиль готов изменить свои условия для прекращения огня на переговорах с ХАМАС при посредничестве Египта. Тель-Авив согласен на уменьшение числа заложников, которых палестинское движение могло бы отдать в обмен на выполнение их требований.
Об этом сообщает израильский портал Ynet, ссылаясь на источники.
ХАМАС требует, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила огонь, а за это он отдаст определенное количество удерживаемых им лиц. Израильские военные, согласно измененным условиям, которые они теперь предлагают, согласны на освобождение не 40 заложников, а 33. Все эти граждане – женщины и дети, а также лица, страдающие психическими и другими заболеваниями. Руководство ХАМАС утверждает, что среди заложников нет 40 представителей данных категорий.
Но если раньше за освобождение заложников ЦАХАЛ был готов прекратить боевые операции сроком на шесть недель, то, в связи с сокращением числа освобожденных, и срок прекращения огня он уменьшит.
Таким образом, Израиль предлагает установить прямую зависимость между количеством переданных заложников и длительностью приостановки военных действий. При этом собеседник издания заявил, что израильские власти надеются, что заключенная сделка станет первым шагом к более масштабному соглашению с ХАМАС.
Ранее движение выразило готовность прекратить свою силовую деятельность, если Палестине предоставят государственность.
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