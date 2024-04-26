Израиль готов изменить свои условия для прекращения огня на переговорах с ХАМАС

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Израиль готов изменить свои условия для прекращения огня на переговорах с ХАМАС

Пытаясь добиться взаимоприемлемого результата, Израиль готов изменить свои условия для прекращения огня на переговорах с ХАМАС при посредничестве Египта. Тель-Авив согласен на уменьшение числа заложников, которых палестинское движение могло бы отдать в обмен на выполнение их требований.

Об этом сообщает израильский портал Ynet, ссылаясь на источники.

ХАМАС требует, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила огонь, а за это он отдаст определенное количество удерживаемых им лиц. Израильские военные, согласно измененным условиям, которые они теперь предлагают, согласны на освобождение не 40 заложников, а 33. Все эти граждане – женщины и дети, а также лица, страдающие психическими и другими заболеваниями. Руководство ХАМАС утверждает, что среди заложников нет 40 представителей данных категорий.

Но если раньше за освобождение заложников ЦАХАЛ был готов прекратить боевые операции сроком на шесть недель, то, в связи с сокращением числа освобожденных, и срок прекращения огня он уменьшит.

Таким образом, Израиль предлагает установить прямую зависимость между количеством переданных заложников и длительностью приостановки военных действий. При этом собеседник издания заявил, что израильские власти надеются, что заключенная сделка станет первым шагом к более масштабному соглашению с ХАМАС.

Ранее движение выразило готовность прекратить свою силовую деятельность, если Палестине предоставят государственность.
3 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 10:57
    Никакого прекращения огня не будет.
    Израиль не успокоится, пока не отхолокостит всех палестинцев и не заберёт их земли. am
    1. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 11:03
      Считаю, что там нет "хороших" вообще... в этом кнфликте все пид...сы...

      Но РФ выгодна эта война!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 11:01
    Пошли торги, значит не всё так хорошо у Иерусалима, а как же принципиальная позиция с начала обострения и рейда Хамас?! Что то мешает?!