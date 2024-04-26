«Изделие-53»: как изменился БПЛА «Ланцет» с учётом опыта его применения в боевых действиях на Украине
В ходе СВО на Украине российская армия применяет передовые системы вооружения. При этом последние постоянно совершенствуются, исходя из полученного в ходе боев опыта.
Так, одним из настоящих открытий текущей спецоперации стал российский БПЛА-камикадзе «Ланцет» от ZALA (входит в концерн «Калашникова»). Данный барражирующий боеприпас создал огромные проблемы для живой силы и техники ВСУ.
Между тем версия дрона «Ланцет-3» таки имела свои недостатки. В частности, низкая бронепробиваемость и частое несрабатывание взрывателя.
В новом беспилотнике ZALA «Изделие-53» или Z-53 все эти недостатки были устранены. Так как же изменился российский дрон-камикадзе с учетом опыта его применения в боевых действиях на Украине?
Из внешних отличий стоит отметить четыре больших крыла спереди, которые в отличие от предыдущих версий «Ланцета» имеют не X-образную конфигурацию, а установлены под углом 45 градусов.
Но главная «изюминка» Z-53, конечно же, в начинке. Ведь одним из главных достоинств данного беспилотника стала автоматическая система наведения, которая позволяет дрону-камикадзе распознавать и поражать цель с минимальным, а то и вовсе без участия оператора.
Изменилась также и система запуска БПЛА. Теперь он производится не посредством пневматических направляющих, а из компактных пусковых установок, которые напоминают миномет и не требуют сборки непосредственно на поле боя.
Наконец, касательно исправления вышеупомянутых недостатков «Ланцет-3». Z-53 получил увеличенную бронепробиваемость благодаря оптимальному фокусному расстоянию и форме кумулятивной воронки, а также улучшенный взрыватель с возможностью дистанционной детонации боевой части.
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