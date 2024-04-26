Вскоре после принятия нового закона о мобилизации в ВСУ на Украине, стали появляться сообщения в интернете с предложением помочь поменять документы. Об этом сообщают сами украинские источники.В сети предлагают за взятку продлить действие паспорта или поменять его без необходимой теперь сверки данных в военкомате (территориальном центре комплектования). То есть, сразу активизировались то ли коррупционеры, то ли обычные мошенники. Естественно, что шансы банального обмана в данном случае очень велики.Нельзя не подозревать и иную причину появления таких объявлений – их могут вывешивать сами представители территориальных центров комплектования в надежде быстро установить информацию об уклонистах. Особенно их интересуют лица, проживающие на Украине. Ведь теперь без посещения территориального центра комплектования поменять паспорт не представляется возможным.Между тем, ужесточение мобилизационной политики украинского государства вызывает значительное недовольство у граждан страны. Вопреки ожидаемому росту числа мобилизованных, Украина скорее столкнется с дальнейшим оттоком населения, отказом уехавших людей вообще когда-либо возвращаться в эту страну, а также с ростом преступности, в том числе коррупционного характера.Режим Владимира Зеленского, потеряв всякую адекватность, сам себе копает могилу. Действия правительства вызывают отторжение даже у военнослужащих ВСУ, которые без демобилизации и ротации вынуждены воевать, пока элитные слои населения этот вооруженный конфликт сильно не затрагивает.

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