В украинском сегменте интернета уже предлагают за взятку продлить паспорт без посещения военкомата

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В украинском сегменте интернета уже предлагают за взятку продлить паспорт без посещения военкомата

Вскоре после принятия нового закона о мобилизации в ВСУ на Украине, стали появляться сообщения в интернете с предложением помочь поменять документы. Об этом сообщают сами украинские источники.

В сети предлагают за взятку продлить действие паспорта или поменять его без необходимой теперь сверки данных в военкомате (территориальном центре комплектования). То есть, сразу активизировались то ли коррупционеры, то ли обычные мошенники. Естественно, что шансы банального обмана в данном случае очень велики.



Нельзя не подозревать и иную причину появления таких объявлений – их могут вывешивать сами представители территориальных центров комплектования в надежде быстро установить информацию об уклонистах. Особенно их интересуют лица, проживающие на Украине. Ведь теперь без посещения территориального центра комплектования поменять паспорт не представляется возможным.

Между тем, ужесточение мобилизационной политики украинского государства вызывает значительное недовольство у граждан страны. Вопреки ожидаемому росту числа мобилизованных, Украина скорее столкнется с дальнейшим оттоком населения, отказом уехавших людей вообще когда-либо возвращаться в эту страну, а также с ростом преступности, в том числе коррупционного характера.

Режим Владимира Зеленского, потеряв всякую адекватность, сам себе копает могилу. Действия правительства вызывают отторжение даже у военнослужащих ВСУ, которые без демобилизации и ротации вынуждены воевать, пока элитные слои населения этот вооруженный конфликт сильно не затрагивает.
17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:03
    Кто бы сомневался, бизнес даже такой процветает, а что спрос рождает предложение.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 11:06
      ...спрос рождает предложение.

      Это точно... Любой каприз за ваши деньги... Так было, так есть и так будет...
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +2
        Сегодня, 11:14
        Собственно, всё как и у нас.... Липовые справки для мигрантов о знании русского языка.... Любой каприз за ваши деньги....
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 11:20
        Нашим бы тоже не мешало "влиться" в процесс: объявить для украинцев денежное вознаграждение за информацию о месторасположении наёмников, французов, боевой техники, складов вооружения, ATACAMS и т.д.
        Продажные украинцы всё продадут сами. Тем более теперь им нужны деньги для откупа от ТЦК.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 11:28
          Тоже не пойму почему "продажность" украинцев плохо используется... Всё каких то подпольщиков ищем... Времена Ковпака и "Молодогвардейцев" на Окраине давно миновали, а вот продажность осталась... Хохлопы, сколько за голову Буданова возьмёте...???
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:20
      Самый простой вариант-"откорректируют " дату подачи заявления.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 11:50
      Грохнуть зелю и его команду там вообще и в мыслях не держат?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:04
    В украинском сегменте интернета уже предлагают за взятку продлить паспорт без посещения военкомата
    . Мафия бессмертна! Коррвпыионеры чиновники, ещё та изворотливая братия.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: rocket757
      Мафия бессмертна! Коррвпыионеры чиновники, ещё та изворотливая братия.

      Вот этот вариант из публикации тоже вполне реален. Даже гоняться не надо ни за кем, сами придут: yes
      Нельзя не подозревать и иную причину появления таких объявлений – их могут вывешивать сами представители территориальных центров комплектования в надежде быстро установить информацию об уклонистах.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:09
        Будет, всякое будет... но, взятки БЕРУТ не только все, вопрос ЦЕНЫ.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:06
    «То есть, сразу активизировались то ли коррупционеры, то ли обычные мошенники» —

    — Они работают в связке ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:09
      Владимир Владимирович Воронцов hi, так так ВЕЗДЕ в любой точки мира, вопрос в формулировки и названии сего процесса.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 11:10
    Если бы СВО закончилось два года назад, Россия получила бы озлобленное, упоротое население, с которым было бы непросто. А теперь очень многие вчерашние кастрюлеголовые ждут Россию. Жаль, что это оплачивается жизнями наших бойцов.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 11:19
      Согласен. Поэтому,не надо спешить нашим бойцам. Пусть укропы начнут уничтожать друг- друга. Побережем своих солдат.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:11
    Это удар по сердцевинному мировоззрению укра "моя хата с краю".
    Им теперь край предлагается только передний, а не тот, где им удобней.
    За это и скакали, просто думали что не за это. Но ведь главное скакать, кричать и жечь покрышки!
    А зачем - начальство потом скажет.
  6. militari97 Звание
    militari97
    +2
    Сегодня, 11:19
    Как говорится... Бизнес, ничего личного...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:32
    Появилась новая возможность заработать да еще и обмануть при этом поэтому истинному украинцу грех не воспользоваться ею.
    Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
    Несите ваши денежки — иначе быть беде.
    И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
    И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?...