Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни

После кровавого теракта в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 145 человек, пострадали не менее 550, в российском обществе вновь активно дискутируется тема отмены моратория на смертную казнь как высшую меру наказания за особо тяжкие преступления. Хотя официальная позиция руководства страны и большинства законодателей сохраняется прежней, заявляется, что как минимум спешить с этим не стоит, многие граждане РФ настаивают на возврате в Уголовный кодекс соответствующих статей.Российское маркетинговое агентство Russian Field в начале апреля провело всероссийский социологический опрос методом телефонного обзвона по теме возврата смертной казни в УК РФ. По его итогам выяснилось, что более половины респондентов (53%) поддерживают такое решение. Не поддержали бы возвращение смертной казни 39 процентов россиян. Еще семь процентов затруднились с ответом. Всего были опрошены 1631 респондент, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.При этом за возврат высшей меры наказания путем принудительного лишения жизни более всего ратуют жители небольших городов и сельских населённых пунктов, среди них превалируют мужчины. Высока доля поддерживающих восстановление этой меры наказания среди активных пользователей соцсетей и мессенджеров. По возрастным группам менее всего сторонников смертной казни среди молодежи 18–29 лет, доля таковых составляет 60 процентов. Среди опрошенных старше 60 лет 30% выступают против смертной казни, 63%, напротив, поддерживают ее восстановление. Примечательно, что поддержка казни снижается по мере роста ежемесячного семейного дохода.Чаще всего респонденты считают, что к смертной казни допустимо приговаривать за педофилию (57%), убийство (56%) и терроризм (46%). Несколько реже опрошенные поддерживают смертную казнь за изнасилование (23%), серийные убийства (22%), воровство и коррупцию (13%), государственную измену, шпионаж и дезертирство (13%).Женщины значимо чаще поддерживают введение смертной казни за педофилию и убийство, а мужчины – за терроризм. Доля сторонников казни за убийство увеличивается от молодых групп к старшим, а доля сторонников казни за педофилию значимо выше в группе 30-44 года. От менее обеспеченных к более обеспеченным растет поддержка введения казни за педофилию, но снижается поддержка казни за убийство. Респонденты с высшим образованием поддерживают идею казни за педофилию и терроризм чаще, чем респонденты без высшего образования, а идею казни за убийство обе группы поддерживают одинаково часто.Смертная казнь в РФ как высшая мера наказания перестала действовать с 16 апреля 1997 года по решению Конституционного суда России. За особо тяжкие преступления полагается пожизненное заключение, решение о помиловании по которому может принять только президент. При этом норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой силой, чем Конституция. Для возврата этого вида наказания требуется изменение Основного закона страны. Причем даже в этом случае виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» к смертной казни приговорены быть не могут, так как закон обратной силы не имеет.