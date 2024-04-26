Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни

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Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни

После кровавого теракта в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 145 человек, пострадали не менее 550, в российском обществе вновь активно дискутируется тема отмены моратория на смертную казнь как высшую меру наказания за особо тяжкие преступления. Хотя официальная позиция руководства страны и большинства законодателей сохраняется прежней, заявляется, что как минимум спешить с этим не стоит, многие граждане РФ настаивают на возврате в Уголовный кодекс соответствующих статей.

Российское маркетинговое агентство Russian Field в начале апреля провело всероссийский социологический опрос методом телефонного обзвона по теме возврата смертной казни в УК РФ. По его итогам выяснилось, что более половины респондентов (53%) поддерживают такое решение. Не поддержали бы возвращение смертной казни 39 процентов россиян. Еще семь процентов затруднились с ответом. Всего были опрошены 1631 респондент, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.





При этом за возврат высшей меры наказания путем принудительного лишения жизни более всего ратуют жители небольших городов и сельских населённых пунктов, среди них превалируют мужчины. Высока доля поддерживающих восстановление этой меры наказания среди активных пользователей соцсетей и мессенджеров. По возрастным группам менее всего сторонников смертной казни среди молодежи 18–29 лет, доля таковых составляет 60 процентов. Среди опрошенных старше 60 лет 30% выступают против смертной казни, 63%, напротив, поддерживают ее восстановление. Примечательно, что поддержка казни снижается по мере роста ежемесячного семейного дохода.

Чаще всего респонденты считают, что к смертной казни допустимо приговаривать за педофилию (57%), убийство (56%) и терроризм (46%). Несколько реже опрошенные поддерживают смертную казнь за изнасилование (23%), серийные убийства (22%), воровство и коррупцию (13%), государственную измену, шпионаж и дезертирство (13%).

Женщины значимо чаще поддерживают введение смертной казни за педофилию и убийство, а мужчины – за терроризм. Доля сторонников казни за убийство увеличивается от молодых групп к старшим, а доля сторонников казни за педофилию значимо выше в группе 30-44 года. От менее обеспеченных к более обеспеченным растет поддержка введения казни за педофилию, но снижается поддержка казни за убийство. Респонденты с высшим образованием поддерживают идею казни за педофилию и терроризм чаще, чем респонденты без высшего образования, а идею казни за убийство обе группы поддерживают одинаково часто.



Смертная казнь в РФ как высшая мера наказания перестала действовать с 16 апреля 1997 года по решению Конституционного суда России. За особо тяжкие преступления полагается пожизненное заключение, решение о помиловании по которому может принять только президент. При этом норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой силой, чем Конституция. Для возврата этого вида наказания требуется изменение Основного закона страны. Причем даже в этом случае виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» к смертной казни приговорены быть не могут, так как закон обратной силы не имеет.
33 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 11:41
    Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни

    А толку?
    Сколько граждан России поддерживали пенсионную реформу? А сделали так, как нужно было буржуям...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -4
      Сегодня, 11:47
      Цитата: ROSS 42
      Сколько граждан России поддерживали пенсионную реформу?

      Причём тут пенсионная реформа когда речь об смертной казни.
      Как всегда любой повод уколоть власть. Тогда давайте уж поговорим о налоге за бездетность.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +5
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Irokez
        Причём тут пенсионная реформа когда речь об смертной казни.

        При том, что мнение народа в нашей стране ничего не решает!!!
        Будь то пенсионная реформа, будь то смертная казнь на некоторые виду преступлений, будь то МРОТ, будь то прожиточный минимум...
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -4
          Сегодня, 11:56
          Цитата: ROSS 42
          При том, что мнение народа в нашей стране ничего не решает!!!

          Вот вы прожжённый комуняка и вспомните много при СССР учитывали мнение народа!!!
          Как партия скажет так и будет - альтернативы не было.
        2. Аргон Звание
          Аргон
          0
          Сегодня, 12:48
          В этом и многих других случаях народ не может понимать проблемы или причины. Смертная казнь не панацея от преступлений , это давно доказано. Панецея может быть неизбежность наказания! А тут у нас проблемы! Так же возможны ошибки в суда производстве. Не стоит и одной невинно убитой души сотни казненых преступников.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 12:04
        Смертную казнь нужно восстанавливать.
        Террористы, серийные убийцы, педофилы, коррупционеры заслужили казнь.
        Коррупционеров нужно казнить публично, как в Китае. До чего уже дошло: министры и их замы разворовывают страну. am
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +6
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Бородач
          Коррупционеров нужно казнить публично, как в Китае. До чего уже дошло: министры и их замы разворовывают страну.

          Для начала нужно отменить депутатскую неприкосновенность, а иначе казнить то и некого. winked
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -4
          Сегодня, 12:28
          Смертную казнь нужно восстанавливать.
          Эта мера наказания не для РФ. В месте с террористами которые засняли свои преступления на эшафот пойдут те кто сознался во всем с пакетом на голове или с посторонним предметом в не предназначенных местах, душевнобольные которые не понимают что на них вешают и т.д.
        3. Аргон Звание
          Аргон
          -1
          Сегодня, 12:50
          Вот посадят вас за то что вы не делали и казнят, а через несколько лет оправдают, вам и вашим родным от этого будет легче? Или вы застрахованы от ошибки наших спецслужб?
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 12:58
            Меня не посадят.
            Меня поймут и простят, потому что я Бородач. laughing lol wassat drinks good
            А если серьёзно: не надо всякой фигнёй заниматься (терроризмом, экстремизмом, педофилией, серийными убийствами, взяточничеством, общением со всякими стрёмными субъектами).
            Наказания без вины не бывает. (С) Глеб Жеглов. good
            Я работаю в министерстве. Если на работе какого-то инструмента не хватает, то я его из дома приношу. Я гвоздя с работы не украл. Мужики на фронте подвиги совершают, а я в тылу работаю сверхурочно с риском для моей жизни.
            1. Аргон Звание
              Аргон
              0
              Сегодня, 13:03
              Вы по моему живёте в другой реальности. Если бы можно было бы со стопроцентной уверенностью сказать, что кто то виновен, я за смертную казнь ! Но вот никто не застрахован от ошибок и подстав! Не зарекайтесь !
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 13:28
                Бербеки, которые устроили теракт в Крокусе виновны в массовом убийстве людей? Доказательств мало? Видеофиксации убийств недостаточно?
                Тимур и его команда, которые разворовали МО в период СВО, когда мужики на фронте по минным полям наступают под атаками дронов, виновны? Откуда у команды такие особняки и автомобили премиум-класса? А во время мобилизации мобилизованные форму за свой счёт покупали.
      3. sdivt Звание
        sdivt
        +4
        Сегодня, 12:36
        Цитата: Irokez
        Причём тут пенсионная реформа когда речь об смертной казни

        Похоже, это как раз вы не поняли
        Пенсионная реформа привелась просто в качестве примера, того, что мнение народа никогда не играло решающую роль при принятии любого решения
        Вообще любого решения
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 13:18
          Цитата: sdivt
          мнение народа никогда не играло решающую роль

          Мнение народа не имеет юридической власти при обычных опросах. Мало того важно кто проводит опрос и там можно накрутить что попало. Да и мнение народа может сильно колебаться от эмоций и на этой волне могут горячие головы вводить или отменять законы или постановления в своих выгодах потому и есть Конституция, УК и другие нормативные документы написанные трезвой головой и без эмоций. А есть критиканы которые считают себя идеальными, а выбранное народом правительство врагами и поэтому кидаются какашками при любом случае (наберут в рот дерьма и плюются).
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +9
    Сегодня, 11:43
    Террористов, фашистов, насильников, казнокрадов, изменников родины, тех кто травит наших детей наркотой. однозначно нужно казнить!
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 11:45
    Ну во первых,с смертную казнь поддерживают явно больше чем тут указано,а во во-вторых-кремль соизволит принять мнение населения как инструкцию к действию и восстановит смертную казнь???Ха-ха-ха!!!!!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:46
    Примечательно, что поддержка казни снижается по мере роста ежемесячного семейного дохода.
    . О чем это говорит?
    Можно догадатся/предположить, что благосостояние, богатства, нажиты преступным путём!
    Логично ведь.
    Про то, что богатые... добрее, да ж заикаться не стоит, что б народ не злить.
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 11:47
    Названьице-то у агентства английское. Не иноагент ли? Уж больно результаты скользкие, не убедительные. Загранзаказ чувствуется.
  6. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +3
    Сегодня, 11:52
    "Российское маркетинговое агентство Russian Field " а они русский язык хорошо знают? Не могли название на русском придумать? Или это иноагенты ещё не зарегистрированные?
    Хотя как быть с UAZ Patriot ? по-русски не могли написать lol одно слово патриот не имеющее в данном контексте ничего патриотичного.
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 11:56
    Можно протестить на тимуре и его команде хоть сейчас
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:08
      Можно и протестить на тимуре и его команде. am good
      Закон обратной силы не имеет?
      А как же пенсионный возраст и обнуление?
      Закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло.
      Терешковой дать задание: она за неделю всё сделает.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Бородач
        Терешковой дать задание: она за неделю всё сделает.

        Не будьте наивны, она только озвучивает (читает), что ей дают, всё делают и решают другие hi
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 12:47
          Цитата: Анатоль Клим
          Не будьте наивны, она только озвучивает (читает) ... решают другие

          А как вы думаете, почему вдруг во многих СМИ (и на ВО, в том числе), почти одновременно, стала всплывать тема возвращения высшей меры? Все вот эти опросы? Редакторам и авторам, никак не связанным между собой, одновременно пришла в голову одна и та же мысль?
          Удивительная синхронность, не находите?
          Уверен, то, что вы сказали про Терешкову, относится и к этим публикациям
          Другими словами, в стране, ненавязчиво и исповдоль, формируется нужное "общественное мнение".
          Кто выступает в роли дирижеров - можно только догадываться...
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 11:58
    Интересно, просто убийство 56%, а серийные - 22% - т.е. по этой логике лучше серийно убивать? belay recourse
  9. Lomo Звание
    Lomo
    +4
    Сегодня, 11:58
    С нашим уровнем коррупции и правоохранительной системы я бы побоялся вводить смертную казнь.

    - Вы доверяете полиции?
    - Нет.
    - Доверяете суду?
    - Нет.
    - Хотите вернуть смертную казнь?
    - ДА!
  10. salat Звание
    salat
    -1
    Сегодня, 11:59
    А я вот против смертной казни, для насильников, маньяков, террористов и тд подходящих под см казнь,, нужно создавать им такие условия содержания, просто невыносимые и чтобы все видели боль и отчаяние этих нелюдей, казнью им только услугу окажем особенно исламистам. Ещё запрет на всякие правозащитные организации.
    Содержать будем? Да будем! Но зато родственники будут знать что он мучается и мучиться будет долго!! Исключить попытки суицида! Вот это наказание я считаю, и часть идиотов задумается, а надо ли творить дичь.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: salat
      А я вот против смертной казни, для насильников, маньяков, террористов

      Логично если их вместо смертной казни на опыты куда нить в закрытые клиники или НИИ - они заслужили.
    2. Knell Wardenheart Звание
      Knell Wardenheart
      +2
      Сегодня, 12:14
      хз , это уже называется садизм ,как по мне. То о чем вы пишете. Смысл наказания должен быть либо в перевоспитании , либо с устранении проблемы.
      Все эти рассуждения в духе Маркиза Де Сада с упоением мучениями мучителей - это уже бред и иррацинальное. Бешеную собаку не мучают -ее ликвидируют,чтобы она не покусала никого больше.

      По сметной казни - скорее против ,чем за. Но ,не намного.
      Аргументов тут масса - главный аргумент "За" - то,что никакой пользы никому от раскаяния какого-нибудь серийного педофила-людоеда. Держать его в живых из соображений морализма - это такой же бред как и смаковать то,как он дальше сходит с ума в неволе. Некоторые люди не просто неисправимы - в их исправлении НЕТ никакого смысла, они уже принесли в этот мир воз с грязью и болью , это их суть .
      Тут можно лишь отсечь их от общества ,относясь к этому сугубо практично .
      Аргументы "против" - это не аргументы сферической в вакууме морали , а рассуждения особенностей правоприменения. СК если и должна быть, должна применяться в КРАЙНЕ ограниченных и ПРЕДЕЛЬНО однозначно трактуемых случаях ПРЯМОГО ущерба жизням и здоровью людей . То есть -чтобы не было никаких "террористов" с бумажными стаканчиками или разневанных буквописцев ,какие бы гадкие вещи о власти они не писали, к каким бы безумным вещам не призывали.
      Что практика применения СК не скатится довольно скоро в расправу над оппозой или кровавым спектаклям "в назидание обществу" нет абсолютно никакой гарантии - наши нынешние "скрижали" это отнють не гранит .
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 13:01
        Цитата: Knell Wardenheart
        хз , это уже называется садизм

        Ну как же так. Садизм - это как по мне причинить боль и наслаждаться от этого, вот как раз такие преступники и являются садистами делая зло в своё удовольствие.
        Цитата: Knell Wardenheart
        Смысл наказания должен быть либо в перевоспитании , либо в устранении проблемы.

        Ну наказывают за многие вещи и для всяких целей. Мне кажется, что наказание - это как ответ человеку за его деяния, а уж перевоспитывать его дело будущего времени, но сначала наказание как в детстве в угол на горох, ремень по попке, трудовые работы или лишение чего либо.
        В случае опасного индивида для общества смысл его содержать на пожизненном тратя деньги. Тут тоже альтернативу и выбор можно предоставить с хоть какой пользой для государства: как испытуемый где либо с большой вероятностью смерти (итак смерти достоин), наиопаснейшие работы со смертным исходом, но с шансом выжить, ну и самое бесчеловечное к таким нелюдям как сделать из них роботов (аватаров) которых можно послать куда угодно, но с пользой.
  11. mann Звание
    mann
    +1
    Сегодня, 12:09
    Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни
    Надо же, какая неожиданность! smile
    Вспомнил слова Юрия Полякова в одном из его произведений: "Советский УК был очень простой. Украл - сел, убил - умер!" laughing Мда ... в СССР вообще было много справедливого позитива...
  12. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 12:28
    Более половины...
    Хм... Одна половина рассчитывает казнить другую?!
    СК - это обоюдоострый меч.
    Мы полностью доверяем той системе, в чьих руках он окажется?..
    Мы верим следствию, прокурорам и судам?!
    Кстати... возник перекос: следствие с прокурорами - представители обвинения.
    Хотя, роль прокуроров - следить за соблюдением законности ВСЕМИ (в т.ч. и следаками).
    А костюм любому сшить можно. Был бы человек хороший... (с)
  13. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    -3
    Сегодня, 12:35
    Среди опрошенных старше 60 лет 30% выступают против смертной казни, 63%, напротив, поддерживают ее восстановление.


    ну естественно старпёры только за. они уже своё отжили, а после них - хоть пожар.
  14. usr01 Звание
    usr01
    0
    Сегодня, 13:00
    Да я не "росиянин".. другой у меня паспорт..
    (проживаю на временно оккупированной территории)
    но смертную казнь - поддерживаю!