На Украине арестовали министра сельского хозяйства

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На Украине арестовали министра сельского хозяйства

Украинский суд арестовал министра аграрной политики страны Николая Сольского. Однако, несмотря на тяжесть обвинений, согласно решению высшего антикоррупционного суда Украины, чиновник имеет возможность освободиться из-под стражи, внеся залог в размере 75 миллионов гривен (175 миллионов рублей).

Сольский подозревается в незаконном завладении участком государственной земли стоимостью 291 миллион гривен (около 679 миллионов рублей) и в попытке завладеть еще одним земельным участком стоимостью 191 миллион гривен (около 446 миллионов рублей). По версии следствия, чиновник вступил в сговор с главой Геокадастра страны еще до своего назначения на должность в украинском правительстве.



Украинский министр, благодаря коррупции ставший одним из крупнейших в этой стране землевладельцев, пытался оправдываться тем, что скупал землю якобы для того, чтобы раздавать участки военнослужащим ВСУ.

При этом накануне ареста Сольский подал в отставку со своей должности в украинском правительстве, а его заместитель, подозреваемый в активном участии в коррупционных схемах министра, выехал за пределы Украины.

На фоне тотальной коррупции на Украине за всю ее историю не был осужден практически ни один из представителей власти или крупного бизнеса. После формирования контролируемых США антикоррупционных органов САП и НАБУ ситуация никак не изменилась. На коррупционной составляющей, по сути, держится вся украинская государственность.
3 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 15:48
    Хм. Оказывается не только у нас замминистров арестовывают, но и небратья не дремлют и арестовали аж самого министра ибо зам смотался. О как.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:49
      Это они в ответку! Рефлекторно.
      Наверное...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:48
    Не поделился, вот и результат.