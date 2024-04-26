Источник: Основу возрождаемой Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар»
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Основу возрождаемой в составе российского флота Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар». Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.
Днепровскую флотилию пополнят артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель» и катера на воздушной подушке проекта 1206 «Кальмар», входящие в состав Каспийской флотилии. Эти катера способны действовать на мелководье, а для защиты от беспилотников их оборудуют системами РЭБ. По данным из открытых источников, на сегодняшний день в строю семь «Шмелей» и два «Кальмара». Формирование флотилии идет весьма активно с начала этого года.
Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр «Шмель» и быстроходные десантные катера проекта 1206 шифр «Кальмар» из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться «зонтиками» от беспилотников.
Катера проекта 1204 предназначены для действий в бассейнах рек, а также в прибрежных мелководных районах морей. В 1967–1972 годах построено 118 артиллерийских катеров проекта. Вооружение: 1 х 76-мм пушка Д-56ТС, 1 х 7,62-мм пулемет СГМТ, 1 х 17 140-мм ПУ НУРС БМ-14-17 (34 НУРС); зенитная артиллерия: 1 х 2 25-мм АУ 2М-3М; ракетное вооружение: 2 х 1 ПЗРК «Стрела-2М» (8 ЗУР); минно-торпедное вооружение: до 4 мин ИГДМ.
Десантные катера на воздушной подушке проекта 1206 «Кальмар» предназначены для высадки десанта на необорудованный берег. Способны перевозить две БМП или 120 человек десанта. На сегодняшний день в строю их 20 построенных осталось всего два катера данного проекта.
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