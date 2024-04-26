Источник: Основу возрождаемой Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар»

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Источник: Основу возрождаемой Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар»

Основу возрождаемой в составе российского флота Днепровской флотилии составят катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар». Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.

Днепровскую флотилию пополнят артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель» и катера на воздушной подушке проекта 1206 «Кальмар», входящие в состав Каспийской флотилии. Эти катера способны действовать на мелководье, а для защиты от беспилотников их оборудуют системами РЭБ. По данным из открытых источников, на сегодняшний день в строю семь «Шмелей» и два «Кальмара». Формирование флотилии идет весьма активно с начала этого года.



Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр «Шмель» и быстроходные десантные катера проекта 1206 шифр «Кальмар» из состава Каспийской флотилии. Все они будут оборудоваться «зонтиками» от беспилотников.

- приводит ТАСС слова источников.


Катера проекта 1204 предназначены для действий в бассейнах рек, а также в прибрежных мелководных районах морей. В 1967–1972 годах построено 118 артиллерийских катеров проекта. Вооружение: 1 х 76-мм пушка Д-56ТС, 1 х 7,62-мм пулемет СГМТ, 1 х 17 140-мм ПУ НУРС БМ-14-17 (34 НУРС); зенитная артиллерия: 1 х 2 25-мм АУ 2М-3М; ракетное вооружение: 2 х 1 ПЗРК «Стрела-2М» (8 ЗУР); минно-торпедное вооружение: до 4 мин ИГДМ.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 1206 «Кальмар» предназначены для высадки десанта на необорудованный берег. Способны перевозить две БМП или 120 человек десанта. На сегодняшний день в строю их 20 построенных осталось всего два катера данного проекта.
15 комментариев
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  1. militari97 Звание
    militari97
    -1
    Сегодня, 11:25
    Ну все, теперь вся "рыба" наша будет...
    1. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 12:50
      9,не побоюсь этого слова, дряхлых катеров???.Для успешных действий нужны хотя бы ПОЛСОТНИ кораблей-бронекатера,десантные катера,тральщики,сторожевики,морские(надводные и подводные ) дроны. Нужны современные аналоги мониторов.
      Во время ВОВ Ладожская и Волжская флотилии существенно помогли в обороне Ленинграда и Сталинграда соответственно.
      Корабли Дунайской флотилии дошли до Вены.
      После развала СССР и соцлагеря надо было реанимировать Волжскую и Азовские флотилии.
      Тогда бы не ушли с Херсона.А сейчас у ВСУ на Днепре немало катеров и десантных средств.
      И дальнейшее развитие СВО без флотилии ,по моему разумению,невозможно
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:27
    — По Днепру будем "санитарную зону" устанавливать ( Для начала) ...
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 11:44
      Теперь вопрос, где будет пункт базирования флотилии.
  3. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +1
    Сегодня, 11:28
    Да-да-да... А как насчет ПТУРа? Коих сейчас у всех как грязи. Или 30 мм из БМП? Нужно много сравнительно маленьки лодок. А не эти гробы из начала 2х-го века с пушчонкой от ПТ-76.
  4. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    -5
    Сегодня, 11:29
    На сегодняшний день в строю их 20 построенных осталось всего два катера данного проекта.

    Маловато будет.... А строить новые не можем походу... Утеряны компетенции....
    1. andranick Звание
      andranick
      +2
      Сегодня, 11:43
      Существуют сомнения в их эффективности в современных условиях. Видимо, хотят проверить в боевой обстановке, а уж потом решать "надо - не надо", а если надо - то с какими ТТХ
      1. Xenofont Звание
        Xenofont
        0
        Сегодня, 12:39
        Да скорострелки надо ставить универсальные вместо 76 мм и АГС, плюс больше противодроновых средств. А так- потенциальная жертва, особо в практике одиночного использования.
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      0
      Сегодня, 12:12
      А строить новые не можем походу... Утеряны компетенции....

      Нет. Строить не можем.
      Воровать можем, такая у нас компетенция.
      Замминистра Иванов - олицетворение всего руководства РФ во главе с гарантом.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -3
    Сегодня, 11:34
    Не хватает подводных лодок, что бы таранить мосты через Днепр, и пару речных авианосцев, чтобы с них поднимать кукурузники для опрыскивания полей.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:35
    С богом! Главное начать.... там продолжим!
  7. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +3
    Сегодня, 11:43
    Вопрос: а как флотилия попадёт в Днепр? Карта (и не одна!) - перед глазами, на стене, большая. Вход в устье Днепра где находится? Или по Десне в Днепр спуск планируется?
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 11:43
    Передача в состав Днепровской флотилии катеров проекта 1206 может свидетельствовать о подготовке десантной операции на правый берег Днепра.
  9. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 11:48
    Нужны настоящие бронекатера,с броней из стали а не платика,по типу Советских катеров проекта 1124,насколько я помню!
  10. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:49
    Ну есть танк Царь-мангал, будет катер. Сочувствую морякам.