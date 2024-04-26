Министр обороны России заявил, что западные советники помогают Украине совершать диверсии в нашей стране
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В планировании и организации диверсионных актов украинских спецслужб на территории Российской Федерации непосредственное участие принимают советники из иностранных государств. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Как отметил руководитель российского военного ведомства, каждый день украинская армия использует переданные Западом вооружения для нанесения ударов по российской территории. В результате этих ударов ущерб несут объекты гражданской инфраструктуры.
Несмотря на то, что на Западе прекрасно понимают, для чего используются эти вооружения, американская администрация и европейские правительства никоим образом не препятствуют Киеву в таких действиях. Фактически, отмечает Шойгу, речь идет о «молчаливом согласии» Запада с диверсионной и террористической активностью Киева на российской территории.
Ранее о том, что западные военные советники и специалисты причастны к организации терактов и диверсий на территории России публиковалось большое количество материалов. Говорил об этом и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявлял об участии этих специалистов в нанесении ударов по российской территории.
Отметим, что данные действия западных стран являются полноценным участием в вооруженном конфликте на стороне Украины. Нет сомнений, что это требует определенной ответной реакции со стороны российского государства.
kremlin.ru
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