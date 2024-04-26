В планировании и организации диверсионных актов украинских спецслужб на территории Российской Федерации непосредственное участие принимают советники из иностранных государств. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.Как отметил руководитель российского военного ведомства, каждый день украинская армия использует переданные Западом вооружения для нанесения ударов по российской территории. В результате этих ударов ущерб несут объекты гражданской инфраструктуры.Несмотря на то, что на Западе прекрасно понимают, для чего используются эти вооружения, американская администрация и европейские правительства никоим образом не препятствуют Киеву в таких действиях. Фактически, отмечает Шойгу, речь идет о «молчаливом согласии» Запада с диверсионной и террористической активностью Киева на российской территории.Ранее о том, что западные военные советники и специалисты причастны к организации терактов и диверсий на территории России публиковалось большое количество материалов. Говорил об этом и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявлял об участии этих специалистов в нанесении ударов по российской территории.Отметим, что данные действия западных стран являются полноценным участием в вооруженном конфликте на стороне Украины. Нет сомнений, что это требует определенной ответной реакции со стороны российского государства.

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