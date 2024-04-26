Министр обороны России заявил, что западные советники помогают Украине совершать диверсии в нашей стране

13
Министр обороны России заявил, что западные советники помогают Украине совершать диверсии в нашей стране

В планировании и организации диверсионных актов украинских спецслужб на территории Российской Федерации непосредственное участие принимают советники из иностранных государств. С таким заявлением выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметил руководитель российского военного ведомства, каждый день украинская армия использует переданные Западом вооружения для нанесения ударов по российской территории. В результате этих ударов ущерб несут объекты гражданской инфраструктуры.

Несмотря на то, что на Западе прекрасно понимают, для чего используются эти вооружения, американская администрация и европейские правительства никоим образом не препятствуют Киеву в таких действиях. Фактически, отмечает Шойгу, речь идет о «молчаливом согласии» Запада с диверсионной и террористической активностью Киева на российской территории.

Ранее о том, что западные военные советники и специалисты причастны к организации терактов и диверсий на территории России публиковалось большое количество материалов. Говорил об этом и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявлял об участии этих специалистов в нанесении ударов по российской территории.

Отметим, что данные действия западных стран являются полноценным участием в вооруженном конфликте на стороне Украины. Нет сомнений, что это требует определенной ответной реакции со стороны российского государства.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 12:03
    Речь идет о молчаливом согласии Кремля с диверсионной активностью Запада. Ведь Кремль торгует с диверсантами.
    И еще не дело Министра Обороны делать заявления других ведомств. То что он озвучил должны сказать МИД или СВР.
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 12:04
    Неужели, а мы не знали. Ещё в первую чеченскую всякие конторы типа ОБСЕ, "врачи без границ", "Красный крест" сливали информацию боевикам о передвижении и дислокации наших войск. Просто кто то даже на своих ошибках не учиться.
    1. Немец Звание
      Немец
      +3
      Сегодня, 12:36
      Зачем они делают очевидные заявления внутри страны? Для кого? Они реально на другой планете живут. Уже раздражает вот эта пурга.
      Ну собери ты иностранных журналистов и растолковывай им!
      Нас интересуют совсем другие вопросы: когда будет РЭБ на технике, дроны, когда баофенги заменят на нормальную связь и т.п.
      Зачем нам рассказывать очевидные вещи: "Мы за всё хорошее, против всего плохого!" зачем?
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 13:05
        Цитата: Немец
        Зачем они делают очевидные заявления внутри страны? Для кого?
        Зачем нам рассказывать очевидные вещи: "Мы за всё хорошее, против всего плохого!" зачем?

        Затем, чтоб вы поменьше задумывались над другими вопросами, которые Вы сами и изложили! yes
        Цитата: Немец
        Нас интересуют совсем другие вопросы: когда будет РЭБ на технике, дроны, когда баофенги заменят на нормальную связь и т.п.
  3. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +2
    Сегодня, 12:15
    Интересно другое: а как ожидалось? "Здесь - воюем, здесь - не воюем, здесь - торгуем, а тута - селёдку заворачиваем"....?
    "ВНА" ведёт Войну, полноценную. А в режиме полноценной войны есть запреты на диверсии? Где-то сказано об этом в "жуневскихконвенциях"? Не, ну, если нипраф на предмет запрета диверсантов во время войны, каюсь.
    Во времена ВОВ услугам диверсантников пользовались все, к слову, о чём сложены легенды и сняты фильмы, поставлены памятники (и очень даже правильно и заслужено!!!!).
    P.S. Если совсем честно, было бы интереснее услышать камент(ы) Главкома(ов) касательно Генерала Армии Иванова. Пусть доложит налогоплательщикам тот, кто взял себе на работу этого Хорошего и Перспективного Заместителя в области строительства, в т.ч., и больниц по борьбе с кавидом, с женой-израильтянкой, если верить СМИ.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:23
    это требует определенной ответной реакции со стороны российского государства
    Так кто об этом спорит? Конечно требует и многие давно ждут этого.
  5. Aurelio Звание
    Aurelio
    0
    Сегодня, 12:29
    Sfacciatamente come se tutto gli è permesso, senza temere niente . . l'amministrazione Yankee non si nasconde sulle armi spedite a quel pazzo di Zelenskyj, con obiettivi ben specifici . . anzi se ne vanta dal momento che sta oltre oceano.
    Chissà se l'amministrazione Russa ha mai pensato di usare lo stesso peso attivando il GRU o un gruppo di sabotaggio negli USA con le medesime iniziative di sabotaggi " mirati " in territorio Amerikano !
  6. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:30
    Да у него зам похлеще любого диверсанта. Аяяй. А сколько там таких ещё? Даже подумать страшно.
  7. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 12:30
    Цитата: Aurelio
    Sfacciatamente come se tutto gli è permesso, senza temere niente . . l'amministrazione Yankee non si nasconde sulle armi spedite a quel pazzo di Zelenskyj, con obiettivi ben specifici . . anzi se ne vanta dal momento che sta oltre oceano.
    Chissà se l'amministrazione Russa ha mai pensato di usare lo stesso peso attivando il GRU o un gruppo di sabotaggio negli USA con le medesime iniziative di sabotaggi " mirati " in territorio Amerikano !


    Belissimo!
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 12:31
    Опять же... Стесняюсь спросить...
    Это была жалоба, констатация или приговор?
    Зачем впустую ветры гонять?..
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 12:34
    Вот честно, было бы очень странно если бы непосредственное участие в терактах на территории России не принимали советники из иностранных государств.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:50
    Ещё раз, ещё много, много раз, сколько бы ни было минусов от слабоумных - всю стратегию определяет капитал: финансовая банковско-биржевая мафия и глобальные кланы. Им плевать на политику, экономику, социальные гарантии и прочую ерунду. Все страны волею государственных слуг стали пешками в конкуренции кланов за безграничную прибыль. Война это ахтунг для населения, для барыганов это обычное дело, образ жизни.
  11. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 13:18
    Ясен пень, когда в стране открыты настежь окна и двери, то враг не дремлет и ломится по всем направлениям.

    Вот и под Шойгу подложили мину.

    Прав был Пригожин, в МО есть лампасные интересанты по сливу СВО.

    Но Патрушев продолжает копать глубоко.

    Вы верите, что зам.министра обороны Тимура Иванова повязали за какие-то взятки?

    Сколько он должен был положить в карман, чтобы следователи в разгар боевых действий и при таких военных расходах «поставили раком» целое управление министерства, связанное с гособоронзаказом?

    Похоже, что к этому аресту и на Фрунзенской набережной готовились заранее. Иначе, сложно объяснить появление в марте должности 12-го заместителя министра, на которую назначили Андрея Булыгу. Он тоже должен был отвечать за тыл и гособоронзаказ.

    Скорее всего, Тимура Иванова подозревают в шпионаже. Он не кадровый военный, человек из топливного бизнеса. К тому же, бывший зампред подмосковного правительства.

    Люди такого сорта все свои, нажитые «непосильным трудом», капиталы привыкли складывать на хранение в зарубежные банки и офшоры.

    Возможно, наши западные «друзья» их нашли и наложили на них арест, что и стало поводом для дальнейшего разговора с их владельцем. Вот поэтому дело несколько лет ведет военная контрразведка ФСБ.

    Однозначно, были и откаты за строительные подряды, и взятки. Просто это доказать намного проще, чем шпионаж. Контрразведка знает это наверняка, но публично об этом заявлять точно не будет, чтобы не бросать совсем уж черную тень на МО. А к откатам и так все привыкли!