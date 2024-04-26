Комбриг ВСУ рассказал, во сколько раз ВС РФ превосходят ВСУ на фронте по численности личного состава

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Комбриг ВСУ рассказал, во сколько раз ВС РФ превосходят ВСУ на фронте по численности личного состава

Вооруженные силы Российской Федерации значительно превосходят украинскую армию в численности личного состава задействованных на фронте частей и подразделений. Об этом рассказал украинским средствам массовой информации командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Павел Палиса.

Украинский офицер назвал и более точные цифры по превосходству российской армии над ВСУ в личном составе. Судя по словам полковника, это превосходство выглядит весьма внушительным, по крайней мере – на том направлении, где задействована бригада, которой командует Палиса.

На участке, где работает 93-я бригада, сейчас я не могу сказать, что противник превышает в десять раз. А где-то в пять-семь - да. Мы чувствуем это преимущество

- подчеркнул комбриг ВСУ.

Такой уровень численного превосходства российской армии приводит к тому, считает офицер, что украинские подразделения не могут действовать эффективно. Ведь, фактически, один военнослужащий несет службу за четверых. Естественно, положение украинских формирований на фронте из-за этого ухудшается.

В настоящее время 93-я отдельная бригада ВСУ задействована киевским режимом на Артемовском (Бахмутском) участке фронта. Подразделения бригады обороняют район города Часов Яр, где российская армия ведет очень интенсивные штурмовые действия.

Есть и еще одна проблема – приходящие в бригады ВСУ, воюющие на фронте, пополнения укомплектованы необученными и немотивированными вчерашними гражданскими, у которых полностью отсутствует мотивация к участию в боевых действиях. Сказывается и нехватка боеприпасов и вооружений.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:10
    «Судя по словам полковника, это превосходство выглядит весьма внушительным» —

    — "У страха глаза велики" ...
    (Воюем не числом,а уменьем)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:40
      Опять плачь царевны Ярославны... По моему, нас просто убаюкивают... Учитывая все резервы, которые стоят на границе с Белоруссией, в Киеве и других регионах, ВСУ насчитывает 800 - 900 тысяч... Если они заменят эти внутренние резервы иностранцами, то на ЛБС у них будет численное превосходство, а тут ещё новые военные поставки либо получены, либо на подходе, так что никакой легкой жизни на фронте нам точно не гарантированно... Вполне возможно ВСУ к выборам в Штатах очередной контрнаступ в имиджевых целях устроят... Отрабатывать как то же бабки надо... Так что не расслабляемся... soldier
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 12:41
      А какое там умение.... улица-> ТЦК-> окоп-> пластиковый мешок/окоп/могила/или кормить червей на несвежем воздухе (зависит насколько удача прокачана) ну возможно и плен (тут наже прокаченный интелект + удача) lol
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 12:59
        Не стоит особо расслабляться. Они уже так делали, забрасывали мясом, пока другую часть за границей обучали и готовили. Возможно, сейчас так же сделают. Хотя сейчас другое важное отличие - низкая мотивация, но Запад умеет промыть мозги. Так что пока одни на себе мешки примеряют, другие готовятся, а там и военная помощь в полном составе подойдет. Так что по моему, для всех важному мнению, сложности и трудности у нас будут нарастать, хотя хотелось бы ошибаться.
  2. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 12:12
    Раньше думать надо было, прежде чам Россию на конфликт провоцировать!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 12:21
    На участке, где работает 93-я бригада
    Это та бригада, которую из-за больших потерь уже несколько раз выводили на переформирование. Поэтому у оставшихся еще в живых "старичков" при виде российских войск в глазах начинает рябить и двоиться. И это хорошо.
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 12:27
    Осталось выяснить, кто срывает план подготовки пидроздилов стандартов НАТО, и есть ли вообще этот план.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 12:47
      Ну там план есть. Но только 40 тысяч в год. А им нужно полмиллиона в год
  5. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +3
    Сегодня, 12:30
    Для чего вот это печатать?? Что может знать какой-то полкан, сидящий на узком участке фронта и пользуясь только данными неизвестного качества разведки своего подразделения, рассуждать о численности наших войск???? Хотим услышать, что хотим??
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 12:48
      Зато на этом участке знаем laughing
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 12:59
    Люди оказывающие такое ожесточенное сопротивление нашим войскам нам никакие не братья ! Не нужно обманывать себя и других. Никакие французы или немцы сейчас не настроены так враждебно к россиянам как западные украинцы. Какая может быть жалость к врагам ?