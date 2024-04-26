На участке, где работает 93-я бригада, сейчас я не могу сказать, что противник превышает в десять раз. А где-то в пять-семь - да. Мы чувствуем это преимущество

Вооруженные силы Российской Федерации значительно превосходят украинскую армию в численности личного состава задействованных на фронте частей и подразделений. Об этом рассказал украинским средствам массовой информации командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Павел Палиса.Украинский офицер назвал и более точные цифры по превосходству российской армии над ВСУ в личном составе. Судя по словам полковника, это превосходство выглядит весьма внушительным, по крайней мере – на том направлении, где задействована бригада, которой командует Палиса.- подчеркнул комбриг ВСУ.Такой уровень численного превосходства российской армии приводит к тому, считает офицер, что украинские подразделения не могут действовать эффективно. Ведь, фактически, один военнослужащий несет службу за четверых. Естественно, положение украинских формирований на фронте из-за этого ухудшается.В настоящее время 93-я отдельная бригада ВСУ задействована киевским режимом на Артемовском (Бахмутском) участке фронта. Подразделения бригады обороняют район города Часов Яр, где российская армия ведет очень интенсивные штурмовые действия.Есть и еще одна проблема – приходящие в бригады ВСУ, воюющие на фронте, пополнения укомплектованы необученными и немотивированными вчерашними гражданскими, у которых полностью отсутствует мотивация к участию в боевых действиях. Сказывается и нехватка боеприпасов и вооружений.