В Нижегородской области спущен на воду учебный вертолётоносец «Николай Камов» проекта 14400
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Учебный вертолётоносец проекта 14400 спущен на воду в Нижегородской области. Торжественная церемония прошла на верфи «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в Городце.
Морское специальное судно проекта 14400 является первым и единственным учебным вертолетоносцем, планов продолжать серию пока нет. Корабль был заложен 28 июня 2018 года на стапеле «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в городе Городец Нижегородской области. Вывод из эллинга состоялся 18 октября 2021 года.
Корабль строится в интересах российского флота, он предназначен для подготовки экипажей вертолетов морской авиации. На нем должна проводиться отработка действий при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолетов. После прохождения всех необходимых испытаний и передачи в состав флота «Николай Камов» отправится в Ейск, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.
Судно названо в честь знаменитого авиаконструктора Николая Ильича Камова, водоизмещение полное менее 900 тонн при длине около 70, ширине более 12 и осадке более 2 метров. Скорость полного хода судна – 12 узлов, дальность плавания – 500 миль при автономности двое суток. На корабле смонтированы специальные устройства, способные имитировать различные ситуации при обучении вертолетчиков посадкам на палубу.
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