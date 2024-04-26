В Нижегородской области спущен на воду учебный вертолётоносец «Николай Камов» проекта 14400

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В Нижегородской области спущен на воду учебный вертолётоносец «Николай Камов» проекта 14400

Учебный вертолётоносец проекта 14400 спущен на воду в Нижегородской области. Торжественная церемония прошла на верфи «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в Городце.

Морское специальное судно проекта 14400 является первым и единственным учебным вертолетоносцем, планов продолжать серию пока нет. Корабль был заложен 28 июня 2018 года на стапеле «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в городе Городец Нижегородской области. Вывод из эллинга состоялся 18 октября 2021 года.



Корабль строится в интересах российского флота, он предназначен для подготовки экипажей вертолетов морской авиации. На нем должна проводиться отработка действий при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52, а также испытания новых типов корабельных вертолетов. После прохождения всех необходимых испытаний и передачи в состав флота «Николай Камов» отправится в Ейск, где будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России.

Судно названо в честь знаменитого авиаконструктора Николая Ильича Камова, водоизмещение полное менее 900 тонн при длине около 70, ширине более 12 и осадке более 2 метров. Скорость полного хода судна – 12 узлов, дальность плавания – 500 миль при автономности двое суток. На корабле смонтированы специальные устройства, способные имитировать различные ситуации при обучении вертолетчиков посадкам на палубу.

19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:12
    — "Семь футов под килем!" ...
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 12:19
    Морское специальное судно проекта 14400 является первым и единственным учебным вертолетоносцем, планов продолжать серию пока нет. Корабль был заложен 28 июня 2018 года на стапеле «Судоремонтно-судостроительной корпорации» (бывшая Городецкая судостроительная верфь), находящемся в городе Городец Нижегородской области. Вывод из эллинга состоялся 18 октября 2021 года.
    Да кой нам вертолётоносцы ?! В своё время заказывали во Франции, но с успехом проданы в Египет. Хотя как тренировочное судно не будет лишним, мало ли ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 12:28
      Учебный вертолётоносец в Ейске? fool
      Дешевле сразу в Городце утопить.
      Будет ещё одной учебной мишенью для украинских катеров-камикадзе и ракет.
      Отмиралы-самотопы совсем из ума выжили. fool Их мозг заточен только на набивание своих карманов за государственный счёт. am
      Лучше назначить командующими флотом Андрея из Челябинска, Тимохина, Климова. Тогда морячки ЧФ не будут коптить небо, как в Порт-Артуре, в ожидании расстрела и потопления. good
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -2
        Сегодня, 12:35
        Кадры иногда ничего не решают. Но в качестве учебного судна очень даже ничего, осталось только вертолётоносцы построить. winked feel
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 12:46
          Про кадры: вы это Сталину расскажите. laughing
          Помню, как ДАМ сказал: Я тут решил посоветоваться с Академией Наук РФ. fool negative
          У Сталина академики в приёмной в очереди сидели, как и другие специалисты во всех областях.
          Кадры ничего не решают: если уволенных этой весной отмиралов-самотопов заменили на таких же, а тех отправили в ОСК руководить постройкой учебных вертолётоносцев, безоружных ледоколов и патрульных кораблей со спортивными залами и бассейнами и постройкой прочей билеберды. Уверен, что лучше всего ОСК справится с постройкой яхт размером с авианосец.
          Андрей из Челябинска, Тимохин, Климов вам за месяц подготовят судостроительную программу на десять лет, чтобы сделать флот лучше, чем у Кузнецова. Потому что эти люди работают над флотом по зову сердца и забесплатно.
      2. Галеон Звание
        Галеон
        +3
        Сегодня, 12:46
        Учебный вертолётоносец в Ейске?

        Вы немного не поняли. Это плавучая вертолетная площадка для отработки палубной посадки и взаимодействия корабль-вертолет. Посмотрите на характеристики - его существование оправдывает только принадлежность к Ейскому учебному центру, потому что любому моряку его хочется пристрелить: автономность 2 суток! Хода 500 миль! Но для учебы сойдет. Потому и в единственном числе.
        Напрасно ругаетесь.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 12:50
          Зачем в Ейске учебный вертолётоносец? fool
          Украина уже утопила почти треть БОЕВЫХ кораблей ЧФ.
          Его в Ейск можно будет отправить, когда наши войска возьмут Чоп, Яворов и выйдут на западную границу Украины. И то, если США не отправят на свинорезку Молдавию и Румынию.
          1. Галеон Звание
            Галеон
            +1
            Сегодня, 12:56
            Вертолетоносец - это ОЧЕНЬ громкое название. На деле это суденышко 900 тонн - размер очень малого корвета - для учебы то что нужно. Ценности никакой он не представляет. Ходить может ято по Черному, что по Азовскому морю. Как цель представляет себя только если дойдет очередь у хихлов до наших рейдовых буксиров и водолеев. Нехай живет в Ейске, не жалко.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +2
              Сегодня, 13:00
              Не представляет ценности? fool
              Вообще-то это опытовое судно для подготовки экипажей вертолётов корветов и фрегатов.
              Для украинцев, которые фейковые перемоги выдумывают?
              Вы это патрульному Быкову расскажите. Он поймёт вас лёжа на дне.
        2. владимир 290 Звание
          владимир 290
          0
          Сегодня, 13:10
          Да тут многие даже не разобравшись о чем идет речь сразу начинают критиковать.
      3. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 13:05
        Я гляжу, вы поклонник идей генерала Никитина? Но будучи большим патриотом и довольно храбрым человеком - он был не самым компетентным человеком в морских вопросах.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:20
          Я не поклонник генерала Никитина, хотя иногда тоже люблю заложить за воротник. drinks good
          Но генерал Никитин был не так уж и глуп, хотя и под допингом. Его идея назначить адмиралами лейтенантов была реализована во время ПМВ: Эссен, Колчак и другие товарищи, которые не позволили загнать флот в базы, как это сделали отмиралы-самотопы в РЯВ и ВМВ.
          Флот не терпит косности ума. Особенно, когда идёт качественный скачок флота. Сейчас Украина жалкими катерками загнала наш флот в базы на расстрел.
          А что у нас с катерами-камикадзе, дронами, противолодочными средствами, гидроакустикой, морской авиацией, торпедами и прочее и прочее? Тишина и мёртвые с косами. am
          Лиана работает?
          Самым крутым флотоводцем оказался командир Москвы: утопился вместе с крейсером. am
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 12:31
      Вообще - вертолёты нонеча даже на корветах базируются, не только на вертолётоносцах. И экипажи для них - готовить где-то и на чём-то надо...
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:40
        Собственно о чём и речь. good drinks
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    -2
    Сегодня, 12:26
    Получается можем сами строить такие. За каким органом тогда у Франции заказывали эти вертолетоносцы? Кормили буржуинов.
    1. nPuBaTuP Звание
      nPuBaTuP
      +3
      Сегодня, 12:30
      Вы ТТХ сего вертолетоносца внимательно читали?...
      Настоящие УДК строятся в Керчи, если не ошибаюсь... Вот для них и будут готовить экипажи вертолётов на этой учебке....
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:42
      За каким органом тогда у Франции заказывали
      Так у них и учились. Поинтересуйтесь историей уже теперь ненаших " Мистралей"
  4. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:33
    производительность наших судостроителей поражает - они его уже 6 лет строят и еще не закончили, а ведь в нем тысячи тонн водоизмещения нет....
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 12:49
    Мягко говоря, не самое разумное использование бюджетных средств. Если только, кораблик не приспособят для выполнения каких-нибудь более важных функций, в настоящее время.