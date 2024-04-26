Премьер Венгрии: В этом году может завершиться бесславная эпоха западной цивилизации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, уже до конца текущего года может завершиться "бесславная эпоха западной цивилизации" и будет положен конец мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии.
Глава венгерского правительства отметил, что прогрессивный либеральный мировой дух в его нынешнем виде терпит крах. Доминирование этой концепции принесло в мир войны, хаос и беспорядки, коллапс экономики, неразбериху в международной политике, обнищание населения и ухудшение общественной безопасности.
Орбан отметил, что мировой порядок на основе гегемонии Запада был странной эпохой. Последователи этой концепции провозглашали, что их основная задача заключается не в том, чтобы представлять народ, а в том, чтобы обеспечивать воплощение в жизнь своих собственных идеалов.
Венгерский премьер констатировал, что таким образом представители Запада разделили мир на условные "демократии" и "автократии", при этом заявив, что их миссия заключается в своеобразном "крестовом походе" против "автократий". Однако, население тех стран, куда Западу удавалось экспортировать свою "демократию", в конце концов устали от подобного насаждаемого им государственного строя.
Орбан резюмировал, что опирающийся на западную гегемонию мировой порядок породил не подходящих для возложенных на них задач лидеров, которые в конечном итоге стремятся к самоуничтожению.
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