Премьер Венгрии: В этом году может завершиться бесславная эпоха западной цивилизации

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Премьер Венгрии: В этом году может завершиться бесславная эпоха западной цивилизации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, уже до конца текущего года может завершиться "бесславная эпоха западной цивилизации" и будет положен конец мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии.

Глава венгерского правительства отметил, что прогрессивный либеральный мировой дух в его нынешнем виде терпит крах. Доминирование этой концепции принесло в мир войны, хаос и беспорядки, коллапс экономики, неразбериху в международной политике, обнищание населения и ухудшение общественной безопасности.



Орбан отметил, что мировой порядок на основе гегемонии Запада был странной эпохой. Последователи этой концепции провозглашали, что их основная задача заключается не в том, чтобы представлять народ, а в том, чтобы обеспечивать воплощение в жизнь своих собственных идеалов.

Венгерский премьер констатировал, что таким образом представители Запада разделили мир на условные "демократии" и "автократии", при этом заявив, что их миссия заключается в своеобразном "крестовом походе" против "автократий". Однако, население тех стран, куда Западу удавалось экспортировать свою "демократию", в конце концов устали от подобного насаждаемого им государственного строя.

Орбан резюмировал, что опирающийся на западную гегемонию мировой порядок породил не подходящих для возложенных на них задач лидеров, которые в конечном итоге стремятся к самоуничтожению.
16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 12:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Премьер Венгрии: В этом году может завершиться бесславная эпоха западной цивилизации

    Орбан их там недоумков ,смотрю, троллит не по детски! wassat good
  3. Немец Звание
    Немец
    +2
    Сегодня, 12:47
    Я бы сказал что
    "население тех стран, куда Западу удавалось экспортировать свою "демократию"" - частично вымерло, частично охренело или сошло с ума на почве "свободы и демократии".
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:47
    «В этом году может завершиться бесславная эпоха западной цивилизации» —

    — Ваши слова,Виктор Дёжёвич,да Богу в уши ...
  5. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 12:54
    Это правда, что Орбан, как он сам заявил: его избирательная кампания направлена ​​на то, чтобы Венгрия оставалась «оазисом мира», но что касается следующих европейских выборов, я, как гражданин Европы, не уверен, что нынешняя политическая ситуация изменится. Я на это надеюсь, но все еще слишком много людей слепо верят проевропейской пропаганде.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 13:11
      Австровенгрия когда то была великой страной. К ним тоже запад руку приложил crying
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 12:55
    Т.е. по мнению Орбана только
    не упоминаемые им прямо Булава , Тополь,Посейдон и им подобные "завершители" помогут в завершении бесславного пути западной цивилизации? Круто взял мужик. Может, не надо так сразу, может дать Западу в страхе еще помучиться? Или уже все, хватит?
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:58
    уже до конца текущего года может завершиться "бесславная эпоха западной цивилизации" и будет положен конец мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии
    Мы со своей стороны будем только приветствовать это. Эта "цивилизация-райский сад" не чего не несет миру кроме возрождения неонацизма, оголтелого сатанизма, отрицания морали и человеческих норм поведения в обществе. Забыли, что произошло с Содомом и Гоморрой, а зря.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 12:59
    Умный мужик однако! Что т я за него даже переживаю. Долго ли Вашингтонский обком будет терпеть такое инакомыслие. Надеюсь, чувака хорошо охраняют!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:02
    мировому порядку, основанному на прогрессивной либеральной гегемонии.
    . Ну сказанул... прогрессивная либерда fool yes
    Вроде как здравомыслящий государственный деятель, ан нет, пропитан той самой либеральной хехемонией, по самую маковку.
    Там такие, практически все.
    Хотя, если / может он так шутит.... good
  10. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 13:03
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, уже до конца текущего года может завершиться "бесславная эпоха западной цивилизации"

    Венгрия... Это же где-то на Востоке?
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Вежливый Лось
      Венгрия... Это же где-то на Востоке?

      Простите, за личный вопрос.
      У Вас ЕГЭ?
      Венгрия, это участник ЕС. Географически располагается между Австрией и Украиной.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 13:13
      Ото смотря откуда смотреть what
  11. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    0
    Сегодня, 13:07
    Просто удивляюсь смелости премьера Венгрии. Единственный
    политик Европы, идущий против течения, и до сих пор жив.
    Не всё ещё потеряно в Европе. Есть ещё порох в пороховницах.
  12. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -3
    Сегодня, 13:08
    Спектакль. Договорняк. Шоу.
    Венгрия - одна из самых бедных стран Европы.
    Венгрия зависима от всех и вся.
    Венгрия фактически не имеет никаких рычагов давления, кроме "спектаклей" (вспомним приход Финляндии и Швеции в нату).
    Венгрии в силу её геогр.положения дали добро на "быть чем-то вроде фильтра на пути эмигрантов" (гугель в помощь) + перспектива на газовый хаб в нейтральном статусе.
    А зачем это всё?
    Евро-страны в лице Венгрии и через договорняк о спектакле с таковой оставляют для себя окно возможностей диалога и соскока в "другую сторону"; т.е., Арбану дали неофициальное добро на все эти прокламации с прицелом на будущее. Ибо - авдрук?
    В противном случае задавить венгров - как два пальца...
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Сегодня, 13:16
      Цитата: НЕзлобный
      Венгрия - одна из самых бедных стран Европы.

      Толсто, очень толсто. )
  13. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 13:14
    Все по делу и правильно
    Текст комментария несёт очень большую нагрузку