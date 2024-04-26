ЦНИИточмаш завершил контракт на поставку силовикам пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» и пистолетов СР1МП «Гюрза»

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ЦНИИточмаш завершил контракт на поставку силовикам пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» и пистолетов СР1МП «Гюрза»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил контракт на поставку спецподразделениям силовых ведомств России пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» и пистолетов СР1МП «Гюрза». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

ЦНИИТОЧМАШ поставил пистолет «Гюрзу» и пистолет-пулемет «Вереск» силовикам, тем самым завершив выполнение госконтракта на данные образцы оружия. Количество оружия не раскрывается, другие параметры контракта тоже.



Пистолет-пулемет СР2 «Вереск» был разработан в ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов и принят на вооружение спецподразделений ФСБ, а затем и других силовых ведомств России. Создавался как оружие, способное поражать противника в индивидуальных средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до 200 м и небронированной техники на расстоянии до 100 м. Версия СР-2МП принята на вооружение Росгвардии в 2020 году. В отличие от базовой, новая версия оснащена планками Пикатинни, также имеется возможность установить глушитель. Патрон 9х21 мм, использует два типа магазинов на 20 и 30 патронов. Масса оружия с магазином на 20 патронов — 1,7 кг. Приклад складывающийся, убирается сверху крышки коробки автоматики, позволяя вести огонь как с разложенным, так и со сложенным прикладом. Имеется коллиматорный прицел, специально разработанный для этого пистолета-пулемета. Длина оружия со сложенным прикладом всего 36,7 см, что дает возможность скрытого ношения.


СР1МП «Гюрза» является модернизированной версией СР1, которая была создана ЦНИИТОЧМАШ в 1995 году в рамках ОКР «Грач». Мощный пистолетный комплекс обладает превосходными тактико-техническими характеристиками: использование широкого спектра патронов 9х21 мм (с бронебойной, трассирующей и экспансивной пулями), высокая точность стрельбы на дистанции до 100 метров, поражение целей в средствах индивидуальной защиты до второго класса включительно, возможность выведения из строя автотранспорта и иной небронированной техники.
8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:45
    Мощный пистолетный комплекс обладает превосходными тактико-техническими характеристиками: использование широкого спектра патронов 9х21 мм (с бронебойной, трассирующей и экспансивной пулями), высокая точность стрельбы на дистанции до 100 метров


    на 100 метров и попасть из пистолета? ну это каким же снайпером то надо быть...... я понимаю еще метров на 30-40 хотя бы.... но 100 метров.... what
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 12:55
      . хотя бы.... но 100 метров....

      Зависит от размеров мишени. В автобус даже я попаду со 100 метров :)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:56
        ааа, ну если так то, то да. laughing я вообще-то имел ввиду ростовую мишень.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:00
    Наконец то выпустили комплекс из ПП ипистолета под одинаковый патрон. А то есть и 9х18, и 9х19, это не считая автоматных.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:05
      Ну как бы по нормальному то это всегда и было так: ППШ, ППС и ТТ - один и тот же патрон -7.62x25.
      МП-28\38\40 и Люгер и Вальтер P38 - тоже один и тот же патрон - 9x19
      Это просто потом наши конструкторы "веселиться" стали......
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:14
    Это просто потом наши конструкторы "веселиться" стали......
    Они не "веселиться" стали, а создали промежуточный патрон под новый вид оружия - автомат. А под пистолет был создан 9х18 ПМ/АПС, который использовался и для созданных в последствии пистолетов-пулеметов. В последующем оказалось, что он все таки слабоват и поэтому появились 9х19 и 9х21.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:19
      промежуточный патрон первыми создали гансы под Stg.44. наши просто учли особенности их разработки и сделали свой боеприпас.
      9x18 делался с оглядкой на 9х19 но специально чтобы были невзаимозаменяемыми и нельзя было "притрофеенные" и копанные боеприпасы использовать в ПМе (если например отжали у мента ПМ) и наоборот, в трофейном оружии тоже нельзя было применить 9х18. а трофейного оружия после ВОВ немерянно было на руках у населения. и копанного тем более. про бандосов - даже говорить не стану.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 13:22
    Оказывается "Гюрза" была принята на вооружение_ приятно удивлён. Мощный пистолет, пробивает моторный блок автомобиля. В 90х. проводили испытания на бронниках ФБР и ЦРУ_ пробила всё Змеюка. Вояки наши отказались её принимать из за избыточной мощности, чудные, однако.