ЦНИИточмаш завершил контракт на поставку силовикам пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» и пистолетов СР1МП «Гюрза»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил контракт на поставку спецподразделениям силовых ведомств России пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» и пистолетов СР1МП «Гюрза». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».
ЦНИИТОЧМАШ поставил пистолет «Гюрзу» и пистолет-пулемет «Вереск» силовикам, тем самым завершив выполнение госконтракта на данные образцы оружия. Количество оружия не раскрывается, другие параметры контракта тоже.
Пистолет-пулемет СР2 «Вереск» был разработан в ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов и принят на вооружение спецподразделений ФСБ, а затем и других силовых ведомств России. Создавался как оружие, способное поражать противника в индивидуальных средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до 200 м и небронированной техники на расстоянии до 100 м. Версия СР-2МП принята на вооружение Росгвардии в 2020 году. В отличие от базовой, новая версия оснащена планками Пикатинни, также имеется возможность установить глушитель. Патрон 9х21 мм, использует два типа магазинов на 20 и 30 патронов. Масса оружия с магазином на 20 патронов — 1,7 кг. Приклад складывающийся, убирается сверху крышки коробки автоматики, позволяя вести огонь как с разложенным, так и со сложенным прикладом. Имеется коллиматорный прицел, специально разработанный для этого пистолета-пулемета. Длина оружия со сложенным прикладом всего 36,7 см, что дает возможность скрытого ношения.
СР1МП «Гюрза» является модернизированной версией СР1, которая была создана ЦНИИТОЧМАШ в 1995 году в рамках ОКР «Грач». Мощный пистолетный комплекс обладает превосходными тактико-техническими характеристиками: использование широкого спектра патронов 9х21 мм (с бронебойной, трассирующей и экспансивной пулями), высокая точность стрельбы на дистанции до 100 метров, поражение целей в средствах индивидуальной защиты до второго класса включительно, возможность выведения из строя автотранспорта и иной небронированной техники.
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