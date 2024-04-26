Ходаковский: к сожалению, производители дронов всё ещё ставят в приоритет сверхтехнологичные изделия

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Ходаковский: к сожалению, производители дронов всё ещё ставят в приоритет сверхтехнологичные изделия

В условиях современных военных действий, наверное, нет ничего насущнее беспилотников. Но, к сожалению, российские производители дронов все еще ставят в приоритет сверхтехнологичные изделия, доступные только избранным, в то время как армия остро нуждается в массовых поставках.

Такую тему поднял в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.



Офицер высказал предположение, что оборонная отрасль так действует потому, что сложная, высокотехнологичная техника более востребована и конкурентоспособна на внешних рынках. Российские производители сделали мощный рывок в сфере производства беспилотных аппаратов, завоевали известность и авторитет, поэтому нацелились на экспорт. Их можно понять, ведь простенькие и даже примитивные аппараты будут выглядеть на международных выставках довольно убого.

Кто купит аналоги «Ланцета» кустарного производства, в которых все рассчитано на максимальное удешевление – задает Ходаковский риторический вопрос.

Он рассказал, что недавно около двух часов общался с руководителем одного из крупных российских оборонных концернов. Ходаковский объяснил ему, что для фронтовых частей важнее иметь не какое-либо единичное сложное и дорогое изделие, а большое количество простейших «летающих этажерок» – FPV-дронов, которые можно применять массово. Офицер изложил ему видение проблемы с точки зрения бойцов на передовой, и нашел, по его словам, понимание со стороны представителя «оборонки».
8 комментариев
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  1. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 12:38
    Подождите а производство каких дронов у нас кратно повысилось по словам представителей Минпромторга? Получается, что только больших? Так их нет
    1. Traktoris Звание
      Traktoris
      +1
      Сегодня, 13:12
      Был один, теперь сделали еще 2. Считать умеете, увеличение кратное в 2 раза, на 200%.
  2. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +4
    Сегодня, 12:39
    А разве не заказчик должен править балом? Если бы МО очень сильно пожелало мульён простых FPV дронов и готово было за них заплатить, то и производители не придумывали неимеющиханалоговвмире, а производили то что способствовало выполнению задач
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 12:48
    А что остается? Получается, только ланцеты до сих пор научились делать? В общем, подучается,только переклейка лайб нам помогает в окрестностях священного исконно русского города Иу. Получается , только там и так мы можем собирать свои FPV.А если хмурый узкоглазый Дядя на букву Си грозно нахмурит брови и сделает нам некоторые трудности , как со своими банками уже сделал, что мы тогда, наследники Королева, Ильюшина, Сухого будем делать?
  4. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 13:06
    Кто купит аналоги «Ланцета» кустарного производства, в которых все рассчитано на максимальное удешевление – задает Ходаковский риторический вопрос.

    В принципе всё понятно. Но, походу, Ходаковский намекает про " Скальпель" , который разработали в ДНР под кураторством Ходаковского, но так из кустарного производства не смогли развернуть в массовое на крупном предприятии. К сожалению.....
  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 13:26
    Все таки структура типа ГКО нужна. Войска обратились в ГКО. ГКО постановил и назначил исполнителей. Не исполнили - строгая ответственность.
  6. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    -1
    Сегодня, 13:28
    Не то что в РФ но и в лнр-днр при малейшей поддержке и желании за 8 лет можно было освоить производство таких простых самолётиков но ничего не было сделано. И по остальным направлениям машиностроения и ремонта техники тоже. Хотя были ещё и оборудование(благополучно теперь разграбленное) и рабочие(которых теперь нет) и самое главное настрой людей только всё это слили в унитаз.
  7. Алексей Т.
    Алексей Т.
    0
    Сегодня, 13:29
    Ланцет является самым результативным бпла в мире (такого счета и близко ни у кого нет - поправьте). И одним из самых эффективных поражающих средств. Поэтому глупо его критиковать. И случаев применения его - многие тысячи (с учетом неудачных), то есть количественно - это очень высокие цифры. Другой момент, что Ходаковский говорит о более доступном средстве, ланцет за 10%. Ну что же, возможно. Зачем только их противопоставлять?