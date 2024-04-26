. Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

Россия должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно и почетно иметь большую крепкую семью

Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рожденный ребенок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества

Одним из серьезных вызовов для нашей страны, коих в последние годы возникло немало, является демографическая проблема, выраженная в старении нации и снижении рождаемости.Стоит отметить, что российские власти продолжают внедрять меры, направленные на поддержку семейных ценностей и стимулирование рождаемости. Между тем демографическая проблема в РФ пока далека от своего решения.В то же время, в ходе сегодняшнего выступления на заседании в Санкт-Петербурге, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что наша страна преодолеет и эти трудности. Политик заявила, что в будущем в России обязательно начнется «демографическая весна».Со слов председателя верхней палаты российского парламента, аналогичная ситуация со снижением рождаемости наблюдается во многих странах. Однако для нашего государства данный вопрос является одним из главных приоритетов.- заявила Матвиенко.Как выразилась политик, у нас в стране уже выстроена обширная система поддержки семей, однако существующая негативная тенденция обусловлена рядом объективных факторов, таких как чередование демографических волн и увеличение возраста рождения первенца.В свою очередь, спикер Совфеда уверена, что Россия справится с поставленной задачей и в очередной раз удивит весь мир, добившись успеха, вопреки всем негативным прогнозам.С ее слов, разного рода аналитики уже пророчили обвал российской экономики, однако она, наоборот, вышла на устойчивый рост. То же, по мнению Матвиенко, произойдет и с демографией в РФ.Напоследок политик напомнила, что, согласно опубликованным Росстатом данным, более 70% наших сограждан хотят иметь двух и более детей.- подытожила Матвиенко.