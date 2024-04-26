Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

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Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

Одним из серьезных вызовов для нашей страны, коих в последние годы возникло немало, является демографическая проблема, выраженная в старении нации и снижении рождаемости.

Стоит отметить, что российские власти продолжают внедрять меры, направленные на поддержку семейных ценностей и стимулирование рождаемости. Между тем демографическая проблема в РФ пока далека от своего решения.



В то же время, в ходе сегодняшнего выступления на заседании в Санкт-Петербурге, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что наша страна преодолеет и эти трудности. Политик заявила, что в будущем в России обязательно начнется «демографическая весна».

Со слов председателя верхней палаты российского парламента, аналогичная ситуация со снижением рождаемости наблюдается во многих странах. Однако для нашего государства данный вопрос является одним из главных приоритетов.

Россия должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно и почетно иметь большую крепкую семью

- заявила Матвиенко.

Как выразилась политик, у нас в стране уже выстроена обширная система поддержки семей, однако существующая негативная тенденция обусловлена рядом объективных факторов, таких как чередование демографических волн и увеличение возраста рождения первенца.

В свою очередь, спикер Совфеда уверена, что Россия справится с поставленной задачей и в очередной раз удивит весь мир, добившись успеха, вопреки всем негативным прогнозам.

С ее слов, разного рода аналитики уже пророчили обвал российской экономики, однако она, наоборот, вышла на устойчивый рост. То же, по мнению Матвиенко, произойдет и с демографией в РФ.

Напоследок политик напомнила, что, согласно опубликованным Росстатом данным, более 70% наших сограждан хотят иметь двух и более детей.

Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рожденный ребенок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества

- подытожила Матвиенко.
39 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +4
    Сегодня, 12:48
    Государство может повысить зп на гос предприятиях, а как заставить частника повысить зп? Я считаю нужен госсектор товаров и услуг, то есть чтобы в каждой сфере были госпредприятия, от парикмахерских до оконных заводов, таким образом государство может устанавливать зп выше рынка и у частников появится дефицит кадров и скрипя зубами придется отказаться от лендкрузера последней модели и поднять зп. Всё остальное типа повышения ВВП на несколько % никак не ощущается обычным населением, население замечает только рост цен при зп на том же уровне что была.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +4
      Сегодня, 12:53
      Таджики и узбеки - завезено в 23 году 12 млн человек.. - вот и проблемки конец !!! Они сейчас по 7-8 человек нарожают...12 млн. *8 чел = 96 млн. человек плюсом!!
      -----

      инфа:
      "Так, по итогам 2023 года, в РФ въехало 12 млн иностранных граждан. Рост по сравнению с 2022 годом - более 30%. По целям въезда лидирует работа, частная деятельность, учеба, туризм. Основной миграционный поток приходится на граждан СНГ", - сказал он(Такие данные привел первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.) на международной встрече по безопасности в Петербурге.
      https://tass.ru/obschestvo/20649289
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +5
        Сегодня, 13:18
        Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

        Ну, если только она сама постарается! lol У самой-то только один сын, банкиро-коммерсант.
        Привычка из комсомольско-партийного прошлого лозунгами бросаться въелась напрочь. yes
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 13:35
        А мы сами с Азии приехали. Но русские. Долго нас в Россию пускать не хотели. Меня даже гражданства один раз лишили - при переводе на электронную базу не включили, а оригинал - всё. Я паспорт потерял - приношу свидетельство о браке, военный билет, аттестат. Ох я помучился - год. Ну я это к тому что я на чемоданах приехал. Но со временем даж квартиру в ипотеку взял. Ну детей правда двое. Развелись
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:35
        Рождаемость в стране повысится, когда в Конституции будет записано, что РФ - социальное государство, когда за воровство из госбюджета будут расстреливать, как в Китае, и конфисковывать имущество всех родственников, и т.д.
        Проблема России не в том, что нельзя накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся. Им всё мало. Сынок Чайки бедняжечка уже в экран телевизора не помещается. laughing
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +6
      Сегодня, 12:55
      Обратно всё национализировать пора, причём всё и сразу. Из-за рубежа нет вливаний. Ну кроме Белоруссии и Китая, ну Иран немного. А остальных раскулачивать пора recourse
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:57
      Лт. запаса ВВС hi, над проблемой демографии бьются уже давно, с момента введения мат. капитала только пока убыль даже с приехавшими привышает рост.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 13:18
        Цитата: Ропот 55
        над проблемой демографии бьются уже давно, с момента введения мат. капитала только пока убыль даже с приехавшими привышает рост.
        В Советском Союзе в послевоенное время небывалые всплески рождаемости приходились на рост строительства "хрущёвок", а также на вторую половину 70-х и начало 80-х, когда города как сеятель поле "засевали" панельными девятиэтажками.
        Совпадение?

        Сейчас тоже немало строится, но вот только я, как строитель, знаю, сколько жилья покупается за деньги и сколько идёт ипотекой, продажей старых квартир с доплатой и прочим.
        Тогда были кооперативные квартиры - в чём-то аналог сегодняшней ипотеки, только условия намного мягче, и государственные. По имущественному статусу практически ничем не различались, но на предприятиях квартиры ДАВАЛИ. А сейчас кто даст?
        В начале 90-х друг рассказывал, как у них на предприятии на собрании коллектива делили ПОСЛЕДНИЙ сданный дом. Ясно было, что бесплатно больше не будет. Была в прямом смысле кровь, "скорая помощь" и милиция. В Тольятти друг армейский, наверное, до сих пор с 92-го на ВАЗовской общей очереди шестым числится - в последний сданный дом не попал, радовался, что следующий точно его будет, уже ходил смотреть "будущую квартирку"... lol
    4. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 13:21
      Тут такой момент, это кстати видно на примере развитых стран. Чем лучше живет стран, тем хуже там рождаемость. Вся Европа, Япония, Корея даже в Китае это становится проблемой.
      1. Goto Звание
        Goto
        0
        Сегодня, 13:26
        Т.е вы считаете наша страна достаточно развита и уровень дохода в ней высок, что позволяет содержать кучу детей ? Кстати недавно такое же сказал депутат какой то.
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 13:32
          В том то и дело что не хотят люди кучу детей содержать в развитых странах. А хотят тратить деньги, пуе\тешествовать и так далее. Вот в чем весь цимес. То есть сейчас на кучу детей нет денег, когда деньги появятся отпадет желание. Поэтому нужна какая то программа, типа как "американская мечта", которая будет помогать в сознание людей закладывать стремление к дому с лужайкой, гаражом на 2 машины, задним двором с барбекюшницей и минимум 2 детьми. У нас этого нет, даже праздника нет типа их дня благодарения. Разве что новый год - но это не то.
    5. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 13:25
      Чтобы повысить рождаемость нужен комплекс мер, одни из которых перестать давать льготы мигрантам.
    6. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 13:26
      Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

      Согласен- какая экономика, такие же и "успехи" будут в деле рождаемости. Как сказал один важный человек: в экономике без мигрантов уже никак нельзя, отсюда следует что и в деле рождаемости без мигрантов "никак нельзя", правильно? Мигранты нам помогут.
    7. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Я считаю нужен госсектор товаров и услуг, то есть чтобы в каждой сфере были госпредприятия, от парикмахерских до оконных заводов, таким образом государство может устанавливать зп выше рынка и у частников появится дефицит кадров и скрипя зубами придется отказаться от лендкрузера последней модели и поднять зп.

      Вы в гос конторе когда- нибудь работали? И не в госконторе? Я и там, и там работал. В гос конторе ЗП ниже, а идиотов на руководящих постах больше, причём с непропорционально бОльшими ЗП, чем у сотрудников. Качество работ в этих госконторах, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Нет, спасибо, лучше без этого.
      Всё, что нужно для развития страны, промышленной экономики, и как следствие рост доходов широких масс населения- это дешёвые кредиты для производства, налоговые льготы, дешёвые тарифы на энергетику, гос заказы по стратегическим отраслевым проектам, и протекционизм ширпотреба на первых порах от китайского продукта. ВСЁ.
  2. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +3
    Сегодня, 12:49
    Какая самоуверенность! Только не за счет мигрантов - России такого прироста не надо!
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:56
      Какая самоуверенность! Только не за счет мигрантов - России такого прироста не надо!
      Похоже все так и будет. При все болтовне ВВП и очковтирательной развернувшейся борьбе с миграцией минтруд в 2024 году значительно увеличил квоту. Занавес! laughing
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:50
    А за чей счёт придёт "весна"? Кавказа или Средней Азии?
  4. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 12:51
    Заявление "Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рожденный ребенок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества", это конечно хорошо, Но надо прежде всего в корне изменить ценности в жизни Россиян, с учетом пробела в идеологии и образовании населения, поскольку этот процесс в лучшем случае займет как минимум 30 лет.
  5. Галеон Звание
    Галеон
    -1
    Сегодня, 12:51
    Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

    Живу в новостройке в ближайшем подмосковье. Много молодых семей. Практически все чразу же завели детей после въезда в новые квартиры. Намек понятен для Валентины? Если бы перераспределение прибыли в сторону увеличения зарплат состоялось - люди бы откликнулись увеличением рождаемости. Это арифметика.
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Галеон
      Если бы перераспределение прибыли в сторону увеличения зарплат состоялось - люди бы откликнулись увеличением рождаемости. Это арифметика.

      Нужен госсектор строительства жилья эконом класса, частные компании завышают стоимость очень сильно, плюс к этому ещё и банки большие % устанавливают, итог огромная переплата.
      1. Goto Звание
        Goto
        0
        Сегодня, 13:29
        Абсолютно согласен, НО где гарантия, что не разойдется такое жилье по депутатам и льготникам и пр. ?
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 13:00
      Галеон hi, спорить не буду, но только у моих знакомых и коллег молодёжь не спешит с детишками, типа хотят пожить для себя, даже те кто имеет свои квартиры, "модные" веянья плюс эгоизм вот и результаты, рад что в вашем районе все наоборот
  6. Earl Звание
    Earl
    +5
    Сегодня, 12:52
    Помнится, другая чиновница в свое время заявила, что государство детей рожать не просило. Судя по всему, так оно и есть.
  7. ShDE Звание
    ShDE
    +2
    Сегодня, 12:53
    Только если фермы и инкубаторы ещё выстроят.
  8. слава1974 Звание
    слава1974
    +3
    Сегодня, 12:54
    Поддержка семей выстроена ,только почему то в приоритете таджики и иные мигранты. Дошли уже до того, что сертификаты на жилье мигрантам раздают. В Самаре местные депутаты приняли решение " О субсидировании многодетных семей иностранных граждан, проживающих на территории Самарской области". Это вообще как? Это отмашка сверху ,или местная самодеятельность?
    Уже рассматривается вопрос о завозе в Россию африканцев, а нас все успокаивают, что всё будет хорошо.
  9. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +2
    Сегодня, 12:55
    Алгоритм простой до гениальности. Своим - все ! Чужим - ничего ! Иначе будем кормить всю Среднюю Азию И Кавказ. Да нужно поддерживать взаимовыгодные добрососедские отношения. Это не значит что то отдавать чужим в ущерб своим. Своим все ! Чужим ничего !
  10. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +5
    Сегодня, 12:55
    задавать правильные тренды, чтобы было модно и почетно иметь большую крепкую семью


    Иметь большую семью должно быть не "модно и почётно", а доступно и бюджетно.

    Какая зачем большая семья, когда одного ребёнка в садик устроить это квест порой на несколько лет и гигатонны денег?! На что эту большую семью содержать, когда только за полуторакомнатный клоповник в ебенях ты будешь 2/3 зарплаты отдавать следующие 15-20 лет?! Кто с ребёнком сидеть будет, если работают не только оба родителя, но и бабки с дедками, потому что на одну пенсию не проживёшь? Секции за бабло, учёба за бабло, репетиторы за бабло. "Мат капитал" это плевок в океане бабла, который даже доли расходов не покроет.

    И вообще, "г0сУдАрСтВо нИпРаСиЛо вАс р0жАтЬ
    Вот пускай умоются этим теперь,
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:57
    Матвиенко выразила уверенность,
    . С уверенность все хорошо, с рождаемость не айс.
    Впрочем, не у нас одних такие проблемы... хотя это не успокаивает никак.
  12. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:58
    . Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

    Ну фиг с ней с экономикой, а она - за пятым побежит? Ну я вот троих хотел - пока не осилил crying
    Меня правда жизненные остоятельства подвели. А так в стране рождаемость 1,7 человека на двоих. Что русских, что татар. Вымираем мы
  13. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 13:00
    Сотни тысяч молодых здоровых мужчин на фронте, сколько погибли и стали инвалидами не сообщают, но, видимо, не мало. Как минимум, в 2 раза больше молодых здоровых мужчин сбежали за границу от мобилизации. От кого рожать женщинам? От кавказцев и азиатов? Или - многоженство вводить? А потянут оставшиеся мужики в материальном плане?
    1. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 13:18
      Или - многоженство вводить?

      Ну это как один из вариантов.
      Жириновский хотел в РФ такой закон ввести.
  14. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 13:01
    В рождаемости очень важно даже не количество а качество,а вот как раз с качеством сейчас проблемы потому что обычно много рожают в не самых благополучных семьях...
  15. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:04
    Со всем уважением к Валентине Матвиенко, но решать вопрос демографии это не с сосулями бороться в Питере (в свое время). Не все так просто и тут указания чиновников-политиков не помогут.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 13:10
      Цитата: rotmistr60
      Со всем уважением к Валентине Матвиенко

      Прям напрашивается вопрос, а сколько детей у самой Валентины Ивановны? Один сын оказывается. Может он, так сказать, как долларовый миллиардер выполнил наказ маменьки, ан нет, одна внучка всего. Печально однако sad
  16. Victor19 Звание
    Victor19
    -2
    Сегодня, 13:06
    Когда на каждом углу наливайки 24 на 7 , алкомаркеты, рождаемости точно никакой не будет. В Мали знакомый моряк был. Бьют палками за употребление алкоголя и яму на три дня сажают с ведром воды. Самая высокая рождаемость в мире. Алкоголь одна из самых главных причин резкого снижения рождаемости.
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:12
    Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике

    С ростом экономики понятно - подняли цены и запустили заводы ВПК, работающие на СВО.
    А как с детьми быть? "Каждая женщина детородного возраста должна родить от героя СВО"?
    Матвиенко уже тоже пора на дачу мемуары писать о том, как она, будучи губером С-П, вместе с "авторитетным" бизнесменом Кумариным экономику города развивала.
    1. Goto Звание
      Goto
      0
      Сегодня, 13:32
      Там софед федерации и так является "яслями" для пенсионеров )))
      Им всем пора на дачи.
  18. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    Сегодня, 13:23
    Матвиенко выразила уверенность, что в вопросах рождаемости Россия добьется такого же успеха, как и в экономике
    ааа, ну если такие же УСПЕХИ, как в экономике, то нам точно конец.
    Отрицательная селекция во власти во всей красе...
    Заберите у неё уже микрофон. am И так безрадостно всё, но вот подобные изречения уже просто злить начинают.
  19. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 13:35
    Хорошо, что хоть кто то выражает такую уверенность, а то совсем грустно стало. Правда не сказала как, но это не важно.