Представитель Совбеза Белоруссии: у границ с РФ и РБ войска НАТО не роют окопы, а отрабатывают наступательные действия
Изначально созданный как декларировалось с оборонительной целью Североатлантический альянс за время существования провел девять волн расширения, в основном продвигаясь на восток по Европе вначале к границам государств соцлагеря и СССР, а затем Российской Федерации и Республики Беларусь. Процесс этот достиг апогея после вхождения в НАТО в прошлом и нынешнем году Финляндии и Швеции соответственно, поводом для чего было заявлено начало Россией спецоперации на Украине, которая на самом деле стала ответом на планы присоединить к альянсу бывшую УССР.
Теперь в НАТО и не скрывают, что главным стратегическим военным соперником на Европейском континенте видят в первую очередь Россию, а следом и входящую в Союзное государство Республику Беларусь. Под предлогом отражения «агрессии» со стороны РФ страны альянса начали в январе этого года самые масштабные со времен холодной войны военные учения в основном в приграничных с РФ и РБ государствах «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. В этих маневрах принимают принимают участие более 90 тысяч военнослужащих из всех страны альянса, а также военные контингенты из европейских государств-партнеров.
Под надуманным предлогом сдерживания России НАТО сосредоточило у границ с РФ и РБ крупнейшую военную группировку за последние двадцать лет. Об этом на полях международной встречи по безопасности, которая прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза России и председательством секретаря СБ РФ Николая Патрушева, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.
— сообщил в беседе с журналистом ТАСС представитель Совбеза Белоруссии.
Он особо отметил, что при этом речь идет не о национальных вооруженных силах приграничных государств, например, прибалтийских республик и Польши, а именно о формировании общевойсковой группировки НАТО. В ее составе, в частности, американские батальоны, которые располагаются на полигоне в литовском Пабраде всего в 15 километрах от границы с Белоруссией, подчеркнул Муравейко.
По его данным, под видом «оборонительных» учений войска НАТО у границ России и Белоруссии отрабатывают форсирование водных преград, высадку десанта и в целом наступательные операции. При этом приграничные с Союзным государством страны альянса активно наращивают закупку именно наступательных вооружений и военной техники. В частности, Польша заказала у западных партнеров 94 ударных вертолета «Апач», около 300 реактивных систем залпового огня большой дальности, 300 танков у Южной Кореи и еще примерно столько же ОБТ «Абрамс» у США.
— констатировал первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии.
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