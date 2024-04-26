Представитель Совбеза Белоруссии: у границ с РФ и РБ войска НАТО не роют окопы, а отрабатывают наступательные действия

Она (группировка НАТО) не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь даже этого слова, конфликту

Мы не видим такого, что западные страны роют окопы, извините, чтобы обороняться. Они активно отрабатывают наступательные вопросы