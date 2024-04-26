Представитель Совбеза Белоруссии: у границ с РФ и РБ войска НАТО не роют окопы, а отрабатывают наступательные действия

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Представитель Совбеза Белоруссии: у границ с РФ и РБ войска НАТО не роют окопы, а отрабатывают наступательные действия

Изначально созданный как декларировалось с оборонительной целью Североатлантический альянс за время существования провел девять волн расширения, в основном продвигаясь на восток по Европе вначале к границам государств соцлагеря и СССР, а затем Российской Федерации и Республики Беларусь. Процесс этот достиг апогея после вхождения в НАТО в прошлом и нынешнем году Финляндии и Швеции соответственно, поводом для чего было заявлено начало Россией спецоперации на Украине, которая на самом деле стала ответом на планы присоединить к альянсу бывшую УССР.

Теперь в НАТО и не скрывают, что главным стратегическим военным соперником на Европейском континенте видят в первую очередь Россию, а следом и входящую в Союзное государство Республику Беларусь. Под предлогом отражения «агрессии» со стороны РФ страны альянса начали в январе этого года самые масштабные со времен холодной войны военные учения в основном в приграничных с РФ и РБ государствах «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. В этих маневрах принимают принимают участие более 90 тысяч военнослужащих из всех страны альянса, а также военные контингенты из европейских государств-партнеров.





Под надуманным предлогом сдерживания России НАТО сосредоточило у границ с РФ и РБ крупнейшую военную группировку за последние двадцать лет. Об этом на полях международной встречи по безопасности, которая прошла в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза России и председательством секретаря СБ РФ Николая Патрушева, заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

Она (группировка НАТО) не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь даже этого слова, конфликту

— сообщил в беседе с журналистом ТАСС представитель Совбеза Белоруссии.

Он особо отметил, что при этом речь идет не о национальных вооруженных силах приграничных государств, например, прибалтийских республик и Польши, а именно о формировании общевойсковой группировки НАТО. В ее составе, в частности, американские батальоны, которые располагаются на полигоне в литовском Пабраде всего в 15 километрах от границы с Белоруссией, подчеркнул Муравейко.

По его данным, под видом «оборонительных» учений войска НАТО у границ России и Белоруссии отрабатывают форсирование водных преград, высадку десанта и в целом наступательные операции. При этом приграничные с Союзным государством страны альянса активно наращивают закупку именно наступательных вооружений и военной техники. В частности, Польша заказала у западных партнеров 94 ударных вертолета «Апач», около 300 реактивных систем залпового огня большой дальности, 300 танков у Южной Кореи и еще примерно столько же ОБТ «Абрамс» у США.



Мы не видим такого, что западные страны роют окопы, извините, чтобы обороняться. Они активно отрабатывают наступательные вопросы

— констатировал первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии.

3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:27
    «Изначально созданный как декларировалось с оборонительной целью Североатлантический альянс» —

    ͟Ц͟е͟л͟и͟ ͟N͟A͟T͟O͟:

    «Держать русских вне Европы,
    американцев - в Европе,
    а немцев - под Европой»...
    (Гастингс Исмей , Первый генеральный секретарь НАТО)
  2. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 13:31
    Так значит нам(России и Белоруссии) надо рыть противотанковые окопы, создавать минные поля и противотанковые ежи устанавливать.
  3. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 13:31
    Если НАТО полезет на Беларусь, то сразу получит белоруской ядерной дубинкой по башке.