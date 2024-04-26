Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил свою деятельность

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Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил свою деятельность

Созданный в начале 2021 года совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе Азербайджана прекратил свою деятельность в связи с выводом российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Торжественная церемония прошла на территории центра, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В пятницу, 26 апреля 2024 года состоялось закрытие совместного российского-турецкого центра, проработавшего на территории Нагорного Карабаха 3 года. В церемонии приняли участие начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев, начальник Генштаба сухопутных войск министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника Генштаба министерства обороны России Сергей Истраков и другие.



Представитель российского Минобороны Сергей Исаков заявил, что центр в течение всего времени был примером успешного сотрудничества трех стран в вопросах контроля за соблюдением режима прекращения огня и нарушений закона в Нагорном Карабахе. В настоящее время необходимость в нем отпала, так как регион перешел под контроль Азербайджана.


Турецкие и российские военные внесли свой вклад в совместный мониторинг с военнослужащими азербайджанской армии

- заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Ранее российское и азербайджанские военные ведомства приняли решение о досрочном выводе из Нагорного Карабаха российских миротворцев, после чего последовало заявление о приостановке деятельности и совместного мониторингового центра.
2 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:14
    «Мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил свою деятельность» —

    — "Отмониторили" Карабах окончательно ...
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 13:29
    Почему не было представителя от Армении,пригласили бы Пашиняна,он обязательно бы присутствовал и даже на радостях сплясал на этом мероприятии...