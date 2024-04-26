В аэропорту Кишинёва власти Молдавии задержали очередную группу вернувшихся со съезда в Москве представителей оппозиции
В аэропорту столицы Молдавии Кишинева в очередной раз на протяжении нескольких часов удерживались представители оппозиционных партий страны, возвращавшиеся из Москвы со съезда, на котором было объявлено о создании блока "Победа". Из-за прекращения Кишиневом прямого авиасообщения с Россией люди были вынуждены лететь с пересадкой в Ереване.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Молдавии Марину Таубер, задержанные в аэропорту Кишинева 150 человек участвовали в проходившем в Москве съезде молдавских оппозиционных политиков, встречах с лидером запрещенной прозападным режимом Санду партии Иланом Шором, а также посещали выставку "Россия".
Оппозиционный депутат молдавского парламента сообщила, что этих людей, как и предыдущую вернувшуюся в Кишинев группу, более четырех часов отказывались выпускать из здания аэропорта. Все это время длились допросы и тщательный досмотр багажа прибывших оппозиционеров, что, как подчеркивает Таубер, является прямым нарушением законов страны.
Пассажиров рейса, на котором несколькими днями ранее вернулась в Кишинев предыдущая группа представителей молдавской оппозиции, также на несколько часов задержали в помещении аэропорта, объясняя это "техническим сбоем". При этом некоторым людям понадобилась помощь медиков из-за их плохого самочувствия, вызванного принудительной задержкой.
Ранее Таубер сообщала о проведении обысков в домах у лидеров оппозиционных политсил, принимавших участие в съезде в Москве. Сотрудниками молдавских спецслужб у политиков были изъяты деньги и мобильные телефоны, при этом против них не были выдвинуты какие-либо обвинения.
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