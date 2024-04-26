В аэропорту Кишинёва власти Молдавии задержали очередную группу вернувшихся со съезда в Москве представителей оппозиции

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В аэропорту Кишинёва власти Молдавии задержали очередную группу вернувшихся со съезда в Москве представителей оппозиции

В аэропорту столицы Молдавии Кишинева в очередной раз на протяжении нескольких часов удерживались представители оппозиционных партий страны, возвращавшиеся из Москвы со съезда, на котором было объявлено о создании блока "Победа". Из-за прекращения Кишиневом прямого авиасообщения с Россией люди были вынуждены лететь с пересадкой в Ереване.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Молдавии Марину Таубер, задержанные в аэропорту Кишинева 150 человек участвовали в проходившем в Москве съезде молдавских оппозиционных политиков, встречах с лидером запрещенной прозападным режимом Санду партии Иланом Шором, а также посещали выставку "Россия".



Оппозиционный депутат молдавского парламента сообщила, что этих людей, как и предыдущую вернувшуюся в Кишинев группу, более четырех часов отказывались выпускать из здания аэропорта. Все это время длились допросы и тщательный досмотр багажа прибывших оппозиционеров, что, как подчеркивает Таубер, является прямым нарушением законов страны.

Пассажиров рейса, на котором несколькими днями ранее вернулась в Кишинев предыдущая группа представителей молдавской оппозиции, также на несколько часов задержали в помещении аэропорта, объясняя это "техническим сбоем". При этом некоторым людям понадобилась помощь медиков из-за их плохого самочувствия, вызванного принудительной задержкой.

Ранее Таубер сообщала о проведении обысков в домах у лидеров оппозиционных политсил, принимавших участие в съезде в Москве. Сотрудниками молдавских спецслужб у политиков были изъяты деньги и мобильные телефоны, при этом против них не были выдвинуты какие-либо обвинения.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:37
    — Пчёлка Майя ищет новые приключения на своё жало ...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 13:41
      Что вы хотели от мультяшного персонажа с паспортом румынии. Демократия во всей красе. Скоро половина западной 404 будет румынами.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пчёлка Майя ищет новые приключения на своё жало ...
      да какие приключения?!!!
      что мы сейчас ей можем сделать?
      озабоченность выразим?
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:43
      — Пчёлка Майя ищет новые приключения на своё жало ...

      Ну раз мечтает Молдавия прыгнуть на украинские грабли, флаг им в руки и попутного ветра в горбатую спину... Только пусть потом не плачутся, что всё кругом хреново...
    4. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 14:11
      Задерживали и попутчиков
      Мурыжили часов пять
      Конфисковали у пассажиров все деньги.
      Даже у больной онкологией, везла на лекарства, сын из Москвы дал на дорогу.

      Так местное Гестапо обращалось с пассажиркой, которая "качала права"

  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 13:38
    . В аэропорту Кишинёва власти Молдавии задержали очередную группу вернувшихся со съезда в Москве представителей оппозиции

    Демократия по америкосовски.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 13:42
      Вот она западная демократия во всей красе: посадить всю оппозицию в концлагерь. am
      А нам какую-то байду втирают про уголовника-вора Навального.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 13:41
    Демократия по европейски она такая - очень "демократичная демократия" - против говорить и даже думать низззя!
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 13:48
    Зря вернулись, понятно было, что этим закончится.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 13:50
    Смелые люди в этом блоке "Победа" - знают, чем грозит по нынешним временам поездка в Москву, да ещё на съезд единомышленников. Всех однозначно запишут в "агенты Кремля" и будут гнобить любыми способами. Санду это объединение хуже кости в горле, она спит и видит Молдавию в составе "Великой Румынии", и вдруг кто-то посмел голос поднять против такой "благодетельницы".
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 13:52
    А чему удивляться? Оппозицию в любой стране мира всегда давили и будут давить всеми законными и не очень методами. Любая демократия и свобода слова заканчивается ровно в точке пересечения с интересами правящего класса.