Поступают данные об оставлении ВСУ позиций под н.с. Бердычи на Авдеевском направлении

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Поступают данные об оставлении ВСУ позиций под н.с. Бердычи на Авдеевском направлении

После освобождения Авдеевки, которая по совместительству являлась самым мощным укрепрайоном ВСУ на пока еще оккупированной Киевом территории Донбасса, ВС РФ продолжили стремительное наступление в западном направлении.

В свою очередь, украинские войска пытались выстроить новую линию обороны на рубеже Новобахмутовка – Бердычи –Орловка – Тоненькое.



При этом буквально сегодня сообщалось о том, что после взятия Новобахмутовки российские войска выдвинулись в направлении н.п. Бердычи, в западной части которого находятся позиции ВСУ. Данный маневр должен позволить ВС РФ зайти в тыл к противнику.


В то же время у украинских подразделений остался лишь один узкий коридор для отхода по полям.

Теперь поступают данные о том, что ВСУ таки покинули свои позиции под Бердычами. Об этом пишет ТГ-канал «Шепот Фронта».

Ждем подтверждения данной информации.
1 комментарий
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  1. lexat7 Звание
    lexat7
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    Сегодня, 13:32
    Давите их парни! good
    Интересно это остатки 47 бригады или другое подразделение?