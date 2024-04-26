«Сами себя потеряли»: советник главы офиса Зеленского раскритиковал оставшихся без паспортов за границей украинцев
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Оставшиеся без возможности получения документов украинские мужчины, которые находятся за пределами страны, сами виноваты в своих проблемах. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Украинский чиновник раскритиковал тех политиков, кто утверждает, будто бы страна потеряет еще больше граждан, поскольку находящиеся за рубежом украинцы будут стараться получить паспорта иных государств. Подоляк считает, что такая проблема не существенна для страны.
Эти люди уже сами себя потеряли на данном этапе. Может, потом они осознают, что такое родная страна
- заявил советник руководителя офиса Зеленского.
По утверждению Подоляка, есть четкая позиция украинских властей – если нужны документы, то надо приехать в страну и их получить. Для мужчин это означает однозначное посещение территориального центра комплектования и выдачу повестки на фронт. Естественно, что подавляющее большинство находящихся за пределами страны украинцев на такой вариант не согласится.
Поэтому советник главы офиса Зеленского и столь категоричен в суждениях – по сути, отказ в выдаче документов не решает проблему восполнения дефицита личного состава в ВСУ, а является лишь очередной «мелкой пакостью» киевского режима тем людям, которых он не может «достать» иными путями. Ведь надежда на выдачу Украине беженцев мужского пола связана лишь с Польшей и странами Прибалтики, остальные европейские государства пока от такого сценария действий категорически отказываются.
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