«Сами себя потеряли»: советник главы офиса Зеленского раскритиковал оставшихся без паспортов за границей украинцев

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«Сами себя потеряли»: советник главы офиса Зеленского раскритиковал оставшихся без паспортов за границей украинцев

Оставшиеся без возможности получения документов украинские мужчины, которые находятся за пределами страны, сами виноваты в своих проблемах. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Украинский чиновник раскритиковал тех политиков, кто утверждает, будто бы страна потеряет еще больше граждан, поскольку находящиеся за рубежом украинцы будут стараться получить паспорта иных государств. Подоляк считает, что такая проблема не существенна для страны.

Эти люди уже сами себя потеряли на данном этапе. Может, потом они осознают, что такое родная страна

- заявил советник руководителя офиса Зеленского.

По утверждению Подоляка, есть четкая позиция украинских властей – если нужны документы, то надо приехать в страну и их получить. Для мужчин это означает однозначное посещение территориального центра комплектования и выдачу повестки на фронт. Естественно, что подавляющее большинство находящихся за пределами страны украинцев на такой вариант не согласится.

Поэтому советник главы офиса Зеленского и столь категоричен в суждениях – по сути, отказ в выдаче документов не решает проблему восполнения дефицита личного состава в ВСУ, а является лишь очередной «мелкой пакостью» киевского режима тем людям, которых он не может «достать» иными путями. Ведь надежда на выдачу Украине беженцев мужского пола связана лишь с Польшей и странами Прибалтики, остальные европейские государства пока от такого сценария действий категорически отказываются.
17 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -4
    Сегодня, 13:55
    Они будут поднимать новую Украину, без нечисти.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 14:03
      Виктор Сергеев hi, ничего они поднимать не будут, их мечта жить в Е. С. и получать денежки за просто так, не тот контингент чтоб поднимать и созидать. Халява-их религия.
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        Сегодня, 14:20
        Вот именно по этому им ничего и не грозит!
        Просроченные документы не проблема. В Европе много пипла вообще с "интересными" документами.
        Закончился паспорт?
        Иди к защитникам нелегалов.
        По европейским регулам, нельзя депортировать в страну, где идёт война или боевые действия.
        Фсё!
  2. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 13:58
    Сегодня читал статью, кто то с украины предположил что Россия может начать выдавать паспорта украинцам в европе, и что украина будет делать когда в Российские консульства и посольства выстроятся огромные очереди, с точки зрения пропаганды это будет сложно объяснить. Россия конечно этого делать не будет, но такая ситуация была бы интересной.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 14:02
      Россия конечно этого делать не будет
      Простите... А почему?
      Ума не хватит?!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 14:07
        Смею_заметить hi, с 2014 года столько на впускали, а теперь у ФСБ лишний фронт образовался.
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 15:25
          Ну... с дуру и писю сломать можно. (нар. мудрость)
          Я думаю, всё дело в другом.
          Россия просто ещё не может обеспечить ЗАЩИТУ своих граждан в любой точке планеты.
          Стесняется, наверное...
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 14:10
        Нам нужны рабочие руки строить мост на Сахалин и другую инфраструктуру. Комсомольцы-добровольцы из Польши, Румынии и Трибалтики вполне сгодятся для такой работы.
      3. Алт22 Звание
        Алт22
        +2
        Сегодня, 14:37
        Не то что ума - но очень часто власти не делают очевидные, полезные для страны вещи, которые были бы весьма полезны, которые было бы разумно принять.
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 15:27
          Жаль.
          Не дождусь, когда Россия будет действовать АКТИВНО, а не реактивно, судорожно реагируя на удары плетью по рёбрам.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 14:47
      Россия конечно этого делать не будет, но такая ситуация была бы интересной.

      Будет! Политика высшего руководства - мы братские народы. Посему будут выдавать и виды на жительство и паспорта, а потом ФСБ будет ловить утырков по всей стране.
      Вот такая мне видится действительность. request
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 15:28
        Посему будут выдавать и виды на жительство и паспорта, а потом ФСБ будет ловить утырков по всей стране.
        И все при деле!
        Хотя... всегда полезно немного подумать, перед тем, как что-то сделать. (нар. примета)
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:01
    Какая "страшная" кара для тех кто сбежал с Украины, Подоляк по ходу как и Зеленский по ноздре пускает.
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:47
    Остаться без документов за границей это не проблема, а проблемка.
    Проблема остаться без жизни, но с документами yes
  5. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 14:59
    Подоляк туп как валенок, при таком раскладе лучше всю жизнь за бугром цыганом прикидываться, чем быть полноценным гражданином Украины.
  6. bumerang. Звание
    bumerang.
    0
    Сегодня, 15:03
    По утверждению Подоляка, есть четкая позиция украинских властей – если нужны документы, то надо приехать в страну и их получить.

    Подоляка не в курсе законов в ЕС, а обязан знать или просто врёт. В Германии можно жить и без украинского паспорта, я 7 лет жила, просто выдавали там временный паспорт всем кто не мог получить паспорт своей страны. Сегодня даже в новостях, об этом зам министра МВД сказал. Не знаю как в других странах ЕС. В Германии даже можно получить немецкое гражданство, если в стране из которой приехал идёт война или другие причины невозможности получить паспорт.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:26
    «Сами себя потеряли»:
    . Многие решили, что лучше потеряться, чем тебя военкомы найдут!