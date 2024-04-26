Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России
Киевская хунта все больше загоняет украинских граждан в рабство. Вслед за запретом на получение новых паспортов без регистрации в военкоматах, власти ввели норму об увольнении украинцев с работы, если у них имеются родственники в России или на «оккупированных территориях». Об этом сообщает Судебно-юридическая газета Украины.
Украинские граждане обязаны уведомлять власти о родственниках, проживающих на территории России, в том числе в новых регионах. В случае если такого уведомления не будет, а факт наличия родни в России вскроется, то такого работника сразу же уволят, причем законно. Соответствующий законопроект накануне приняла Верховная рада.
Новый законопроект вносит изменения в правила внутреннего трудового распорядка, за нарушение которого человек может быть уволен. Нардепы дополнили его следующей нормой: «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины».
Эксперты и юристы раскритиковали данный законопроект как нарушающий Конституцию, что, впрочем, никак не повлияло на его принятие. Тем более, это не первое и не последнее нарушение со стороны власти. Можно сказать, что Конституция Украины давно уже не работает. Вот такая она, западная демократия, за которую сложили головы уже сотни тысяч украинцев. Как говорится, за что скакали, к тому и прискакали.
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