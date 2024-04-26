Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России

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Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России

Киевская хунта все больше загоняет украинских граждан в рабство. Вслед за запретом на получение новых паспортов без регистрации в военкоматах, власти ввели норму об увольнении украинцев с работы, если у них имеются родственники в России или на «оккупированных территориях». Об этом сообщает Судебно-юридическая газета Украины.

Украинские граждане обязаны уведомлять власти о родственниках, проживающих на территории России, в том числе в новых регионах. В случае если такого уведомления не будет, а факт наличия родни в России вскроется, то такого работника сразу же уволят, причем законно. Соответствующий законопроект накануне приняла Верховная рада.



Новый законопроект вносит изменения в правила внутреннего трудового распорядка, за нарушение которого человек может быть уволен. Нардепы дополнили его следующей нормой: «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины».

Эксперты и юристы раскритиковали данный законопроект как нарушающий Конституцию, что, впрочем, никак не повлияло на его принятие. Тем более, это не первое и не последнее нарушение со стороны власти. Можно сказать, что Конституция Украины давно уже не работает. Вот такая она, западная демократия, за которую сложили головы уже сотни тысяч украинцев. Как говорится, за что скакали, к тому и прискакали.
44 комментария
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +12
    Сегодня, 14:02
    А можно уволить всех моих родственничков, всю эту злобную нечисть?
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +8
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Виктор Сергеев
      А можно уволить всех моих родственничков, всю эту злобную нечисть?

      Навеяло: "А Ульянку — вернуть родителям!! Не жена она мне боле — не жена! Во!" (с)laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 14:24
        Моих родственников пускай поувольняют отовсюду. laughing
        Укрогестапо всё сильнее гайки закручивает.
        Резьбу не сорвут?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:10
          Я помню в Союзе при обустройстве на работу в анкете была графа - "Есть ли родственники за границей"... Как тогда шутили наши евреи про израильских - "мол это они дома, а я за границей"...
          Ну так какелы вроде против всего советского были, так чего же они что-то оттуда в кадровой политике заимствуют... Нехорошо... Сказали умерла, значит умерла - будьте хотя бы в чём то последовательными...
    2. neri73-r Звание
      neri73-r
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Виктор Сергеев
      А можно уволить всех моих родственничков, всю эту злобную нечисть?

      Огласите весь список! laughing
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 14:33
      Виктор Сергеев, Вы тут неодиноки..) У меня родня жены меня чуть ли не прокляла,после Крыма. Так что я уже " потчетный" враг украинства.))))
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +6
    Сегодня, 14:03
    Что, труселя кружевные жмут? А когда скакали, об этом не думали? Ну, терпите! Свобода и демократия она такая!
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 14:04
    Cамое темное время - перед рассветом. (с)
    1. Хорон Звание
      Хорон
      0
      Сегодня, 14:40
      Cамое темное время - перед рассветом. (с)

      Особенно, если рассвет может оказаться ядерным... what
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 15:23
        Я "открою" страшную тайну!
        Мы все когда-нибудь умрём.
        Бояться смерти так же глупо, как избегать рождения.
        И то и другое - самое естественное событие, случающееся с любым из нас.
        Поэтому... мы, при этом рассвете, вознесёмся, а наши враги - просто сдохнут. (с)
        И... кому я рассказываю... feel
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 14:05
    Интересно а Сырского прижмут? Вон его пасынок какой. Или Австралия не в счёт wink
    1. guest Звание
      guest
      +4
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Ропот 55
      Или Австралия не в счёт

      Так у него и в России родня имеется так, что по закону.... am laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 14:15
        Так там много кто родом с нашей необъятной Родины. Ну или родичей имеет.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 15:12
          надо уведомить что такие имеются
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 15:23
          Цитата: Ропот 55
          Так там много кто родом с нашей необъятной Родины. Ну или родичей имеет.

          Фактически у вусех нынешних укрогромодян есть родные по крови в России и Беларуси ... Возможно это родство двоюродное или пятиюродное , но есть . Так , что ... нехай надевают себе кружевные труселя на голову и плачут ...
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 14:52
      Сырский ладно... А сколько украинских воинов теперь уволят с работы (со службы)! Радость в ВСУ великая! Праздник! Майский день! Именины сердца!
  5. guest Звание
    guest
    +5
    Сегодня, 14:09
    Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России

    Говорят у Сырского родня в России, да и у некоторых этих депутатов тоже есть, но закон видимо только для плебса. laughing
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 14:39
      Цитата: guest
      Говорят у Сырского родня в России, да и у некоторых этих депутатов тоже есть

      подозреваю если кануть то у 90 процентов населения шароварии родня в РФ есть
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Василенко Владимир
        подозреваю если кануть то у 90 процентов населения шароварии родня в РФ есть

        Ну если они все законопослушные граждане, то должны совершить сепоку. am laughing
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 14:42
          Цитата: guest
          то должны совершить сепоку

          только большую пуку и то если горох подвезут
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 14:44
            Цитата: Василенко Владимир
            только большую пуку и то если горох подвезут

            "Истинные" самураи горох не жрут. laughing lol lol
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 14:53
              Цитата: guest
              "Истинные" самураи горох не жрут.
              ну значит пука будет маленькая
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 14:19
    После внедрения в укрорейхе написания слов "Россия" и "Москва" с маленькой буквы и прочих "изобретений", уже ничему не приходится удивляться. Русофобия прогрессирует и проявляется в любых видах. Вспоминается, как одна громадянка на полном серьёзе советовалась в соцсетях, как ей дальше жить с мужем, которого по обмену вернули из плена, а ему (о ужас-ужас!) во время лечения от ранений коварные москали переливали кровь. Никак бедолаге было не решить самой, кем ей теперь считать своего мужика, и как с ним общаться? request lol
  7. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +1
    Сегодня, 14:20
    предлагается уволить всех и нанять на работу гейропейцев
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 14:27
      Владимир - USSR hi, что они не делают не идут дела, видно в понедельник их мама родила))). Вон Аваков и Саакашвили не дадут соврать.
      1. Владимир - USSR Звание
        Владимир - USSR
        +1
        Сегодня, 14:38
        а ещё кадры в молдавии и грузии простаивают, а это почти европа
  8. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 14:35
    "Демократия"просто уже начала выплёскиваться из бывшей УССР.Что будет следующим?Мыслить на русском языке?Ругаться русским матом?Шизофрения и йододефицит прогрессируют.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:38
    ну вот и началось, скоро "желтые" звезды заставят на одежду пришить, а там и до концлагерей недолго
  10. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +2
    Сегодня, 14:39
    Блин, так там у половины так или иначе родня в России! А работать то кто будет, если всех поувольнять? С их мобилизацией и так работяг все меньше и меньше становится, скоро одни депутаты и останутся, но они что-то не спешат работать.
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 14:41
    Наверное придётся уволить всех. У каждого жителя незалежной обязательно какой шурин- племяш-правнук- далее везде да найдётся.
  12. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 14:42
    Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России

    Тех кто сейчас по контракту в всу тоже? wassat
  13. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 14:42
    Вот интересно, а из окопов тоже выгонят если родня в России есть? Думаю вряд-ли, наоборот уволенных с рабочих должностей загонят на войну - это ж "другое". А так придумали ещё один, "законный" повод освобождения "хлебных мест". winked
  14. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 14:44
    Справка:

    Официально отказаться от родства невозможно, можно только получить справку о прекращении родственных связей.
  15. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 14:47
    Интересно, а кого можно отнести к родственникам? Понятие-то весьма растяжимое и неопределённое... laughing
    Внучатый племянник троюродной сестры второй бывшей жены...
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 14:55
      Без разницы. Всё это является методами зачистки славян на территории Украины.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Кот Александрович
      а кого можно отнести к родственникам?

      Под понятием "близкие родственники" законодатель предлагает понимать супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков. «Родственниками» считаются все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 15:03
        В заметке ясно написано - родственники. Не близкие, а просто родственники.
        Не надо додумывать за автора.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 15:06
          Цитата: Кот Александрович
          В заметке ясно написано - родственники.
          и что я не так написал?
  16. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 14:53
    Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы[i][/i] украинцев, умолчавших о родственниках в России
    А из ВСУ выгонять будут???
  17. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 14:55
    Всех моих родственничков; уволить и на фронт. Мои родственники в Африке и Чечне.
  18. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 15:01
    Так там же работать некому будет what
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:02
    Нардепы ВРУ приняли законопроект об увольнении с работы украинцев, умолчавших о родственниках в России
    . МАЛАСЫ!!! Кто то сомневается, что там тех, кто нас будет, в общем то ждать, будет сильно больше, чем кому то хочется?
  20. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 15:07
    . а факт наличия родни в России вскроется, то такого работника сразу же уволят, причем законно.

    Интересно, а из рядов ВСУ тоже уволят? Или наоборот, это повод для немедленной мобилизации?
  21. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:37
    Брааааво! Скоро так одни дурноголовые свидомиты останутся у рычагов управления, это только ускорит распад Хохлоины.
    Вообще-то там довольно трудно будет найти "этнически чистых" громодян. Так что текущая власть сама по себе кратно увеличит оппозицию своими идиотскими действиями.