Госсекретарь США угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте

США пытаются усилить давление на Китай, который, как считает американская администрация, в украинском конфликте поддерживает Российскую Федерацию. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже открыто угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте.По утверждению Блинкена, который прибыл в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, США готовы ввести санкции против Китая. Во время самой встречи американский госсекретарь отметил, что власти США рассчитывают на «укрепление линий связи» с китайской стороной. Руководитель дипломатического ведомства США уверяет, будто бы Вашингтон старается «ответственно» относиться к разногласиям между двумя государствами.Однако в действительности США отнюдь не демонстрируют стремлений к улучшению отношений с Китаем. Во-первых, Вашингтон пытается запугивать Пекин санкциями.Во-вторых, США открыто поддерживают, в том числе и вооружениями, Тайвань, несмотря на многочисленные и постоянные протесты Китая. В-третьих, США выражают поддержку уйгурским, тибетским и иным сепаратистам.Хотя Блинкен на встрече с Си Цзиньпином уверял, будто бы США не возражают против экономического развития Китая и смотрят на это в позитивном ключе, в действительности понятно, что Вашингтон видит в Пекине опаснейшего экономического конкурента и старается всеми силами воспрепятствовать дальнейшему развитию китайской экономики. Чего стоят, например, попытки США перекрыть доступ Китаю к новейшим технологиям в сфере полупроводников или различные торговые ограничения, закон о возможности введения санкций против китайской социальной сети «ТикТок» и так далее.

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