Госсекретарь США угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте

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Госсекретарь США угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте

США пытаются усилить давление на Китай, который, как считает американская администрация, в украинском конфликте поддерживает Российскую Федерацию. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже открыто угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте.

По утверждению Блинкена, который прибыл в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, США готовы ввести санкции против Китая. Во время самой встречи американский госсекретарь отметил, что власти США рассчитывают на «укрепление линий связи» с китайской стороной. Руководитель дипломатического ведомства США уверяет, будто бы Вашингтон старается «ответственно» относиться к разногласиям между двумя государствами.

Однако в действительности США отнюдь не демонстрируют стремлений к улучшению отношений с Китаем. Во-первых, Вашингтон пытается запугивать Пекин санкциями.

Во-вторых, США открыто поддерживают, в том числе и вооружениями, Тайвань, несмотря на многочисленные и постоянные протесты Китая. В-третьих, США выражают поддержку уйгурским, тибетским и иным сепаратистам.

Хотя Блинкен на встрече с Си Цзиньпином уверял, будто бы США не возражают против экономического развития Китая и смотрят на это в позитивном ключе, в действительности понятно, что Вашингтон видит в Пекине опаснейшего экономического конкурента и старается всеми силами воспрепятствовать дальнейшему развитию китайской экономики. Чего стоят, например, попытки США перекрыть доступ Китаю к новейшим технологиям в сфере полупроводников или различные торговые ограничения, закон о возможности введения санкций против китайской социальной сети «ТикТок» и так далее.
27 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 14:08
    Логично было бы послать его лесом, помириться с соседями (Индией, Филиппинами, Вьетнамом) и создать военный союз. Мы их провоцируем своей неопределенностью, это же ясно как день.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -3
      Сегодня, 14:13
      ИванИванов hi, а оно Китаю надо? Китаю нужны мировые рынки а если США начнет "гайки закручивать" то и не поймешь кто больше пострадает.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:53
        Цивилизации которой пять тысяч лет, угрожает неполовозрелый прыщавый юноша (США), которому 240 лет... Который моложе нашего "Большого театра", но беспредельно наглый и циничный, походивший в качалку и нарастивший мускулы... И вот этот парубок объясняет старому дракону, что жить нужно исключительно по его правилам, а дом престарелых в лице Евросоюза громко ему аплодирует...
        Отвратительное зрелище!!! am
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -4
      Сегодня, 14:28
      Логично было бы послать его лесом

      Это в нашем понимании, но китайцы зависимы от америкосов хоть даже в плане тех же высоких технологий. Россия интересна Китаю в первую очередь как источник сырья и полезных ископаемых а уж потом как рынок сбыта своих товаров.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:57
        Ну если Китай претендует на роль фабрики, без интересов и голоса, которую могут в любой момент разобрать, он поступает правильно.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 15:11
      Филиппины и Вьетнам идут в первых рядах Антикитайской коалиции. Индия - враждебно нейтральна (пока). Никакой союз с ними невозможен.
      Единственный действительно актуальный союз для спасения, Китай должен заключить с Россией.
      Это позволит выгодно разместить войска и инфраструктуру в предстоящем противостоянии в АТР. Первой задачей этого Союза должно стать объединение Кореи под мудрым руководством Ким Чен Ына, что обнулит всё возможные операции AUKUS и их союзников в Южно-Китайском и Японском море.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 15:15
        По сравнению с угрозой от США, противоречия между Китаем и Вьетнамом , Филиппинами (отдельный разговор), Индией кажутся вполне преодолимыми. Если, конечно, все они не испытывают жгучей потребности лечь под мировую жабу окончательно и бесповоротно, друг за другом.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 15:22
          Увы!
          У меня там друг детства геологом работал.
          Лет пять назад встречались и он сказал: Вьетнам для нас потерян. Американцы там рулят, а местные вприпрыжку бегут за ними. А ненависть к Китайцам у них на подсознательном уровне, просто генетическая.
          Про Филиппины можно сказать, что у них стабильные отношения с США, которым они обязаны всем, в том числе и самостоятельностью. А Китай иначе как внешнюю угрозу там не рассматривают.
          Сейчас идёт перемещение военного имущества США и их союзников в эти регионы. Эта война, а отличие от Европейской будет главной.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:09
    Эт он прям во время визита в свобрдном доступе санкциями угрожает, однако.
    1. frruc Звание
      frruc
      +5
      Сегодня, 14:14
      Энтони Блинкен уже открыто угрожает Китаю

      Зачем вообще пускать в страну этих упырей, да еще пожимать их грязные руки.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 14:16
        frruc hi, политика-с.
        Знаю, знаю текст моего комментария.
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 14:16
      А что ему будет? Стране его тоже ничего будет - страна богата ресурсами, деньгами, людьми, еще и за океаном. Вот и позволяет себе болтать, что хочет. Европа вот встрянет в случае чего, они на собственном жиру не выедут. А этим по - брабану. Потом объявятся и еще одну бреттон-вудскую конференцию придумают.
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 14:58
      Да, а они его принимают и слушают, вместо того, чтобы спустить пинком с трапа. Китай разочаровал уже в тот момент, когда разрешил сесть Пелоси.
  3. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 14:22
    Китайские власти мчатся по российским граблям к заветной амерской мечте. Также не действуют на опережение, а мучительно пытаются оттянуть неизбежное.
  4. Тринитротолуол
    Тринитротолуол
    -3
    Сегодня, 14:26
    не устоит китай наверно ой не устоит.
  5. salat Звание
    salat
    +1
    Сегодня, 14:36
    Мне кажется что блинкин петух
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:39
      salat hi, в "обществе" где этот Блинкен вращается ЭТО теперь в почете и уважении.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +3
    Сегодня, 14:36
    Оборот с США $664млрд. из которого экспорт в США 500млрд, а импорт КНР всего 164млрд. – перекрыв экспорт и трансграничные расчёты в свободно конвертируемых дензнаках, США, а за ними и их европейский протекторат, обрушат экономику КНР и опустят ниже плинтуса, а это грозит социальными волнениями, ростом сепаратизма в Тибетском и Уйгурском автономных районах, сомнениями в руководящей роли компартии Китая.
    КНР объективно оценивает потенциальные угрозы США и без необходимости на рожон не лезет, о чём можно судить по соблюдению наложенных на РФ санкций.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:51
      Ну, да. В отличии от, там сидят не временщики какие с горизонтом событий в десяток лет, а намного больше. Умные люди они, уважаю.
      А дураков в 21 веке нада таки учить. Технологии захотел красивый?! Не друг, только готовая продукция, да ещё по ценнику хорошему.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:01
      Так и У нас с ЕС оборот был больше 400 млрд и что? Порвали ради политики, не чихая.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:05
        У нас было, вот к примеру с Рашатудей:
        В 2022 году объём взаимной торговли между Россией и Евросоюзом впервые за восемь лет превысил €258 млрд. На фоне введённых против Москвы рестрикций Европа сократила поставки своих товаров в РФ более чем на треть — до €55 млрд. В то же время экспорт российской продукции в ЕС увеличился почти на четверть и приблизился к историческому максимуму €203,61 млрд. Такие показатели эксперты связывают с резким ростом цен на нефть и газ, а также со стремлением европейских стран закупить энергоресурсы у России перед установлением собственных ограничений. Впрочем, по мнению экспертов, в 2023 году товарооборот будет гораздо ниже, поскольку Москва уже переориентировала значительную часть торговых потоков с Запада на Восток.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 14:38
    Что там в реале происходит,узнаем лет через 300. Ну, это ,кто доживёт канэшна...
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:06
    Госсекретарь США угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте
    . Китаю, просто за себя постоять и то полосатики бесится будут..
    Хотя, Блинкин даже среди своих слывет полным отморозком...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:42
      rocket757 hi, одно его заявление об "исключительной" нации уже о многом говорит. Однако пока бакс при власти в мировой экономике все будет так как сейчас.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:45
        Ситуация стабильно МЕНЯЕТСЯ!
        Не галопом скачет, но изменения, все ж, есть.
        Сказал бы, что будем посмотреть, но увы, не все из нас дождутся и увидят реальные, заметные изменения.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 15:47
          rocket757, ну да, не зря же Трамповская банда зашевелилась насчет санкций против тех кто ОТКАЗАЛСЯ от доллара, а это бж-ж-ж неспроста.
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:50
    Приехал в гости и начал с угроз. Как это по-ковбойски...