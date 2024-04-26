Госсекретарь США угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте
США пытаются усилить давление на Китай, который, как считает американская администрация, в украинском конфликте поддерживает Российскую Федерацию. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже открыто угрожает Китаю новыми санкциями из-за поддержки Пекином России в украинском конфликте.
По утверждению Блинкена, который прибыл в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, США готовы ввести санкции против Китая. Во время самой встречи американский госсекретарь отметил, что власти США рассчитывают на «укрепление линий связи» с китайской стороной. Руководитель дипломатического ведомства США уверяет, будто бы Вашингтон старается «ответственно» относиться к разногласиям между двумя государствами.
Однако в действительности США отнюдь не демонстрируют стремлений к улучшению отношений с Китаем. Во-первых, Вашингтон пытается запугивать Пекин санкциями.
Во-вторых, США открыто поддерживают, в том числе и вооружениями, Тайвань, несмотря на многочисленные и постоянные протесты Китая. В-третьих, США выражают поддержку уйгурским, тибетским и иным сепаратистам.
Хотя Блинкен на встрече с Си Цзиньпином уверял, будто бы США не возражают против экономического развития Китая и смотрят на это в позитивном ключе, в действительности понятно, что Вашингтон видит в Пекине опаснейшего экономического конкурента и старается всеми силами воспрепятствовать дальнейшему развитию китайской экономики. Чего стоят, например, попытки США перекрыть доступ Китаю к новейшим технологиям в сфере полупроводников или различные торговые ограничения, закон о возможности введения санкций против китайской социальной сети «ТикТок» и так далее.
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