Российские военные в зоне СВО начали получать БМП-3 с ДЗ 4С24, но без антидроновой защиты

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Российские военные в зоне СВО начали получать БМП-3 с ДЗ 4С24, но без антидроновой защиты

Российский военно-промышленный сектор демонстрирует высочайшую эффективность в условиях беспрецедентных западных санкций и резко возросших после начала спецоперации потребностей ВС РФ во всех видах вооружений, боеприпасах, военной технике и оборудовании. Западные эксперты констатируют, что Россия в рекордные сроки фактически перевела экономику на военные рельсы и во многом опережает по количеству производства и разработке новейших видов вооружений страны НАТО.

Помимо наступательных видов оружия, российские предприятия ВПК активно разрабатывают и различные современные виды армейской защиты, как активной, так и пассивной. Конфликт на Украине, самый масштабный после Второй мировой войны, показал, что никакая самая современная и совершенная бронетехника не может быть неуязвимой для современных средств поражения. Вот только новинки порою проходят довольно долгий путь от разработки, испытаний до серийного выпуска, а следом и поступления в войска.



Еще в ноябре 2022 года во время посещения «Курганмашзавода» заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым ему были продемонстрированы БМП-3 с установленной справа и слева от орудийной спарки новейшей динамической защитой (ДЗ) 4С24. Начальник ГАБТУ Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков сообщил тогда, что и для БМП-2, БТР-82А, БТР-80 также созданы комплекты дополнительной защиты. Эта «новость» была разобрана в одной из публикаций «Военного обозрения», где отмечалось, что на самом деле этому изобретению уже на тот момент исполнилось 20 лет. Логичным был и вопрос, оставшийся без ответа, почему ДЗ устанавливается только вокруг башни бронемашины, а не по всей внешней поверхности.

Прошло еще около года с момента презентации Медведеву «новейшей» динамической защиты для бронетехники, прежде чем в августе прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал опытный образец БМП-3 с ДЗ 4С24, пообещав наладить серийный выпуск для штатного оснащения к концу 2023 года. Единственным приятным в этом деле было то, что на этот раз боевая машина пехоты вроде как будет обвешана динамической защитой по всей поверхности.



Накануне, в сентябре 2023 года, контейнер на основе разработанных «НИИ Стали» элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24 испытали на полигоне Алабино. Макет борта танка с динамической защитой поразили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВС, который пробивает не менее 400 миллиметров броневой стали. В результате испытаний удалось подтвердить уровень защиты контейнера на основе ЭДЗ 4С24, который составил не менее 500 миллиметров.



И вот, похоже, свершилось. В сети появились первые кадры БМП-3 с комплектом динамической защиты 4С24 производства концерна «Калашников», поступившие буквально на днях в распоряжение российских военных в зоне спецоперации. Блок ДЗ 4С24 состоит из четырех элементов. Установка этой защиты на БМП-3 позволит боевой машине получить всеракурсную защиту, отмечают эксперты.

Всё, сегодня пойдет снег точно! Ждал больше, чем ЖБУ (стационарные арочные железобетонные укрытия) для самолетов

— не без сарказма прокомментировал долгожданное появление на передовой бронетехники с ДЗ 4С24 один из российских военных пабликов.



Неужели уже скоро нашим военным в ремонтных мастерских непосредственно у линии фронта не придется наваривать кустарную защиту, накладывать траки и даже мешки с песком для создания дополнительной защиты бронетехники, порою превращая ее в неуклюжие «черепахи»? Очень хочется в это верить, ведь с момента первой «презентации» БМП-3 с ДЗ 4С24 в 2022 году прошло почти полтора года. Многое в этом, к слову, зависит как раз от Дмитрия Анатольевича, который еще и занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ, контролирующей наряду с Минобороны выполнение гособоронзаказов.

Правда, на продемонстрированной случайно БМП-3 новейшая ДЗ есть, а вот противодроновой защиты, которую наши производители по прямому указанию министра обороны давно уже должны устанавливать на всю бронетехнику штатно, почему-то не наблюдается. Опять придется, как это принято в России, дорабатывать напильником и сварочным аппаратом…

17 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 15:14
    Ыыы, пехоте понравится, ездить сверху такой. Дополнительный подрыв так сказать в спешивании с машины. И ничего вы с ними не сделаете, это в подкорке у них.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 15:18
      а вот противодроновой защиты, которую наши производители по прямому указанию министра обороны давно уже должны устанавливать на всю бронетехнику штатно, почему-то не наблюдается.
      На момент выдачи ТТЗ не было прописано установка ПДЗ. Ели пересогласовыватьТТЗ уйдет действительно не мало времени, вот и хоть так выпускать начали. Хотя если захотеть то поправить это можно быстро, было бы желание, которого в бюрократическом аппарате изначально не предусматривалось (желания в бюрократии), да и в МО таковых (с желанием не нашлось)
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 15:19
      Внутри БМП-3 комфортнее будет, тем более сверху мангал нужно установить от дронов.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:23
        Так мины же, а у нас они боятся их ещё с Афгана.
      2. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        тем более сверху мангал нужно установить от дронов.

        Учитывая, что пехота из нее высаживается поверху, это какой же высоты его делать?
    3. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Копчёный
      ездить сверху такой

      Потому, что надо внутри.
      А вот экипажу понравится, еще бы коозырек и вообще огонь.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:38
        Экипажу да, огонь. Согласен.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:19
    А "мангал" где ???? Я не стебаюсь.
    Или ребята сами на ЛБС начнут "сараи" приваривать?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:22
    Читал/слышал, что в войсках сильно уважают защиту Контакт - 1!
    Кто в теме, почему, зачем и так ли это?
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:27
      Цитата: rocket757
      Читал/слышал, что в войсках сильно уважают защиту Контакт - 1!
      Кто в теме, почему, зачем и так ли это?

      Врое единичка над старшими имеет один плюс - её много.
      Но ни её, ни кажем Контакт-5 не впендюрить на БМП.
      Ну то есть можно, но она пробьет броню(прямо, или выбьет осколки с обратной стороны) если сработает. Слишком тонко для неё.

      А вообще, ДЗ работает, а весит не так что бы сильно много. Чоб не уважать?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:39
        Странно, как раз за еденичку говорили, что она не шибко мощная и броню, даже легкобронированой техники, не пробивает, но... это к специалистам.
        А так, персы наш БТР обвешали комплектом ДЗ похожей на еденичку...
        Впрочем, специалисты учитывают все нюансы, тут сомневается не о чем.
  4. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 15:24
    Ростех опомнился. Несколько войн за последние 30 лет прошла Россия, много потерь как БМП так и людей и только сейчас решили наконец-то поставить ДЗ на БМП.

    Ещё противоминные тралы нужны и защиту от дронов по всей площади.

    Работай Ростех быстрее!!!
  5. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 15:26
    Надо понимать, что такой обвес сильно увеличит массу машины, что снизит подвижность и проходимость. На мой взгляд против дронов надо срочно разрабатывать КАЗ (активную защиту) включающую в себя радар кругового обзора, совмещенный с ним автоматический дробовик и компьютер, управляющий системой без участия человека.
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 15:29
    Я на башне ничего не разглядел, кроме резины. Надеюсь и там ДЗ.
  7. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -1
    Сегодня, 15:29
    Журналисту надо не перепостами занимацо, а пообщаца для начала с профильными спецами.
    Почему?
    Позвольте простой вопрос с намёком:
    - После навеса ДЗ одна из основных и ключевых характеристик, особенностей, целевого предназначения этой машины - ПЛАВУЧЕСТЬ и способность вести огонь (при 3 баллах!?!?!) - сохранилась?
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: НЕзлобный
      ПЛАВУЧЕСТЬ и способность вести огонь (при 3 баллах!?!?!) - сохранилась?

      Так ли часто это + десантируемость с парашютом вообще нужно?
      Явно что волна 3шек не побежит через Днепр вплавь.
      2-3 случая побхода через речку-вонюку в год -- такое себе.
      Короче штука прикольная но не ценой защиты.
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 15:32
    Вообще то ДЗ для лёгкой брони БТР и БМП на Курганмаше и разработали и испытали ещё в первую чеченскую. Тогда инженера Курганмаша недоумевали, почему МО "на ручнике". Есть такая серия записей "Ударная Сила" ещё на дисках в 2000х достал, очень интересный док. сериал про наш ВПК.