Пресса США: Украина может продолжать воевать с Россией, однако желаемая Киевом «победа» недостижима

В материале, опубликованном в американском издании CNBS, утверждается, что Украина может продолжать воевать с Россией, однако при этом желаемая киевским руководством "победа" может в итоге оказаться недостижимой.Американское издание отмечает, что, по мнению экспертов, у Украины и ее союзников отсутствует общее видение, что означает "победа" Киева и какие именно шаги и ресурсы потребуются для достижения этой цели. При этом подчеркивается, что выход ВСУ на границы бывшей УССР по состоянию на 1991 год является нереалистичным в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая военный потенциал РФ и ее явное превосходство в мобилизационном ресурсе.CNBS цитирует украинского военного эксперта Александра Мусиенко, который считает, что одобрение Вашингтоном продолжения передачи Киеву американской военной помощи подняло моральный дух в украинском обществе, вследствие чего руководство страны пока не планирует даже обсуждать потенциальное завершение вооруженного конфликта, в рамках которого не предполагается полная победа над Россией.При этом многие западные эксперты продолжают отмечать рост доли украинского населения, которое готово рассмотреть территориальные уступки со стороны Киева в обмен на прекращение боевых действий. По мнению некоторых из них, дискуссии об альтернативных приемлемых для Украины вариантах окончания вооруженного конфликта могут активизироваться уже до конца текущего года.Украинские эксперты, в свою очередь, считают, что Киеву следует согласиться на перемирие в случае, если в ближайшие месяцы ВСУ удастся ослабить и истощить противника, а Украина, в свою очередь, получит надежные гарантии безопасности и обороны.При таком сценарии у ВСУ не будет достаточных ресурсов для возвращения утраченных Киевом территорий, а у ВС РФ, в свою очередь, не останется достаточно сил, чтобы занять новые регионы, в настоящее время подконтрольные Киеву. В таком случае Украина сможет сохранить свою государственность и значительную часть оставшихся у нее территорий, резюмирует американское издание.