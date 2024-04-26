Пресса США: Украина может продолжать воевать с Россией, однако желаемая Киевом «победа» недостижима

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Пресса США: Украина может продолжать воевать с Россией, однако желаемая Киевом «победа» недостижима

В материале, опубликованном в американском издании CNBS, утверждается, что Украина может продолжать воевать с Россией, однако при этом желаемая киевским руководством "победа" может в итоге оказаться недостижимой.

Американское издание отмечает, что, по мнению экспертов, у Украины и ее союзников отсутствует общее видение, что означает "победа" Киева и какие именно шаги и ресурсы потребуются для достижения этой цели. При этом подчеркивается, что выход ВСУ на границы бывшей УССР по состоянию на 1991 год является нереалистичным в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая военный потенциал РФ и ее явное превосходство в мобилизационном ресурсе.



CNBS цитирует украинского военного эксперта Александра Мусиенко, который считает, что одобрение Вашингтоном продолжения передачи Киеву американской военной помощи подняло моральный дух в украинском обществе, вследствие чего руководство страны пока не планирует даже обсуждать потенциальное завершение вооруженного конфликта, в рамках которого не предполагается полная победа над Россией.

При этом многие западные эксперты продолжают отмечать рост доли украинского населения, которое готово рассмотреть территориальные уступки со стороны Киева в обмен на прекращение боевых действий. По мнению некоторых из них, дискуссии об альтернативных приемлемых для Украины вариантах окончания вооруженного конфликта могут активизироваться уже до конца текущего года.

Украинские эксперты, в свою очередь, считают, что Киеву следует согласиться на перемирие в случае, если в ближайшие месяцы ВСУ удастся ослабить и истощить противника, а Украина, в свою очередь, получит надежные гарантии безопасности и обороны.

При таком сценарии у ВСУ не будет достаточных ресурсов для возвращения утраченных Киевом территорий, а у ВС РФ, в свою очередь, не останется достаточно сил, чтобы занять новые регионы, в настоящее время подконтрольные Киеву. В таком случае Украина сможет сохранить свою государственность и значительную часть оставшихся у нее территорий, резюмирует американское издание.
5 комментариев
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  1. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 15:08
    "победа" может в итоге оказаться недостижимой.
    Приставка "может" тут неуместна.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:17
      Украина может продолжать воевать с Россией, однако желаемая Киевом «победа» недостижима

      Ну если перевести с ихнего на наш - вы можете продолжать делать стране харакири потихоньку, но когда она сдохнет, воскрешать её потом никто не будет... am
  2. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 15:10
    Украина может продолжать воевать с Россией

    Зачем тогда воевать без достижения победы, непонятно. Если только для ослабления РФ и ее ВС, путем уничтожения и массовой миграции этого самого украинского народонаселения в угоду запада, это круто.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 15:19
    Мои поздравления нашим ракетчикам!!!
    Удачно накрыли чешских офицеров...чехи нам ещё за смерти жителей Белгорода не ответили из за их оружия.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:22
    «Выход ВСУ на границы бывшей УССР по состоянию на 1991 год является нереалистичным в ближайшей и среднесрочной перспективе» —

    — А в долгосрочной само существование государства Украина проблематично ...