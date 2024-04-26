Состоялась первая личная встреча Сергея Шойгу с новым главой Минобороны КНР

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел переговоры со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран - участниц ШОС в Астане. Данная личная встреча стала первой с момента назначения нового главы военного ведомства КНР.В ходе вышеупомянутых переговоров Дун Цзюнь отметил важность развития взаимоотношений между ВС Китая и России на фоне нестабильной международной обстановки. При этом он подчеркнул, что армии наших стран сегодня выступают стабилизирующим фактором в текущих геополитических процессах, обеспечивая стратегическую стабильность для всей планеты.В начале встречи китайский военачальник заявил, что время на переговоры с российским коллегой в рамках совещания в Астане ограничено, поэтому ему хотелось бы обсудить с Сергеем Шойгу «самые принципиальные вопросы».Стоит отметить, что в конце марта главы военных ведомств уже проводили переговоры по видеосвязи. Звонок состоялся по инициативе китайской стороны.Напомним, что Дун Цзюнь занял пост главы Минобороны КНР 29 декабря прошлого года.Стоит добавить, что сейчас в Китае с визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен. По некоторым данным, он прибыл в Поднебесную с целью «убедить» власти страны сократить сотрудничество с Россией, пригрозив санкциями.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»