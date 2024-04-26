«Для защиты морских путей в Чёрном море»: Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера

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«Для защиты морских путей в Чёрном море»: Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера

Военно-морские силы Украины пополнились двумя патрульными катерами, поставка плавсредств осуществлена Эстонией совместно с Данией. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

Украинский флот получил еще две единицы катерного состава. Как заявили в Минобороны Эстонии, данные катера должны помочь Украине защитить наиболее важные морские пути, а также побережье от «российской агрессии». Отмечается, что поставка произведена в рамках ранее озвученных потребностей ВМС Украины в ходе переговоров командующего украинским флотом вице-адмирала Алексея Неижпапы с представителем правительства Эстонии.



Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с союзником Данией

- говорится в сообщении эстонского военного ведомства.

Судя по фото, речь идет о двух эстонских катерах Р01 Roland и P02 Risto, построенных на верфи местной компании Baltic Workboats для эстонского флота. В 2021 году они вошли в состав дивизиона катеров ВМС Эстонии с задачей защиты портов, сопровождения транспортных судов и освещения надводной обстановки.

Переданные катера относятся к проекту Patrol 18WP, корпус алюминиевый с применением защитных панелей. Длина — 17,25 метра, ширина — 4,9 метра, осадка — 1,5 метра. Максимальная скорость — 30 узлов, экипаж — 4 человека. В качестве вооружения на катер устанавливается дистанционно управляемая пулеметная установка с тяжелым пулеметом калибра 12,7 мм. В качестве дополнительного вооружения используются два пулемета калибра 7,62 мм.
9 комментариев
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  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +5
    Сегодня, 14:48
    А сама Ээээстооонииияяя чем будет защищаться?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:02
      «Для защиты морских путей в Чёрном море»: Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера

      А хватит целых два катера для защиты морских путей самого чёрного моря... Я думаю наши военные их лучше и по назначению используют в виде надводных целей... А то какелы хвастаются, что они наши суда топили, а мы ихние нет... Ну так не было их у них и топить было нечего... Катер это конечно не корабль, но за учебную цель вполне сойдет... am
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:48
    Самый многочисленный Экс-тонский флот передаёт в помощь бедным катера - круто. Этот акт достоин великкого госсударства.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 15:04
      Военно-морские силы Украины пополнились двумя патрульными катерами

      Катера, видимо, транспортировка по ЖД. Если эти корыта что на картинке, то разве что для ловли камбалы. А в Черном море xoxлы ее уже всю выловили.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:56
    «Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера» —

    — А вёсла к ним? ...
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 15:00
    Информация неверна. Это не патрульные катера. Это ракетные катера - каждый оснащён двумя ракетницами.
  5. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 15:03
    Думаю, что после такого пополнения Неижмама станет адмиралом laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:04
    «Для защиты морских путей в Чёрном море»: Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера
    . Это те, которые у них прям у причала тонули?
  7. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:07
    Дарёному коню в зубы не смотрят. Иномарочка, опять же. Пусть радуется гопота!