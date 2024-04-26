Россия называет «Матушку-грязь» одним из своих величайших оборонительных средств. Я думаю, что с сегодняшнего дня и до октября украинцы должны сосредоточиться на обороне

Украине повезет, если она продержится до 2025 года, чтобы провести контрнаступление

У вооруженных сил Украины фактически остается лишь надежда на проведение контрнаступления в следующем, 2025 году. Такой тезис озвучил американский военный эксперт, генерал армии США в отставке Марк Киммитт.По мнению бывшего высокопоставленного военачальника, летом 2024 года наступление уже не провести, а осенью опять начнется распутица, ухудшится погода.- подчеркнул эксперт.Нет никаких сомнений в том, что в осенних погодных условиях украинская армия наступать не сможет. Еще в 2023 году контрнаступление противника ожидаемо заглохло именно в осенние месяцы, а затем к наступательным действиям, причем весьма успешным, перешла уже российская армия.- сделал вывод отставной генерал армии США.Тезисы американского эксперта опровергают заявления ряда представителей киевского режима. Украинские политики и даже военные ранее заявляли, что новое контрнаступление ВСУ якобы может быть проведено летом 2024 года.Но возможностей для его проведения у Киева сейчас нет, причем совсем. Украинская армия сталкивается с катастрофическим дефицитом боеприпасов, нехваткой личного состава в боевых бригадах, отсутствием возможностей защиты от ударов с воздуха. Мобилизационные мероприятия, закон об ужесточении которых недавно был в стране все же принят, пока тоже не дают желаемого результата.