«Украине повезёт, если продержится до 2025 года»: отставной генерал армии США не верит в успех контрнаступления ВСУ в этом году

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«Украине повезёт, если продержится до 2025 года»: отставной генерал армии США не верит в успех контрнаступления ВСУ в этом году

У вооруженных сил Украины фактически остается лишь надежда на проведение контрнаступления в следующем, 2025 году. Такой тезис озвучил американский военный эксперт, генерал армии США в отставке Марк Киммитт.

По мнению бывшего высокопоставленного военачальника, летом 2024 года наступление уже не провести, а осенью опять начнется распутица, ухудшится погода.



Россия называет «Матушку-грязь» одним из своих величайших оборонительных средств. Я думаю, что с сегодняшнего дня и до октября украинцы должны сосредоточиться на обороне

- подчеркнул эксперт.

Нет никаких сомнений в том, что в осенних погодных условиях украинская армия наступать не сможет. Еще в 2023 году контрнаступление противника ожидаемо заглохло именно в осенние месяцы, а затем к наступательным действиям, причем весьма успешным, перешла уже российская армия.

Украине повезет, если она продержится до 2025 года, чтобы провести контрнаступление

- сделал вывод отставной генерал армии США.

Тезисы американского эксперта опровергают заявления ряда представителей киевского режима. Украинские политики и даже военные ранее заявляли, что новое контрнаступление ВСУ якобы может быть проведено летом 2024 года.

Но возможностей для его проведения у Киева сейчас нет, причем совсем. Украинская армия сталкивается с катастрофическим дефицитом боеприпасов, нехваткой личного состава в боевых бригадах, отсутствием возможностей защиты от ударов с воздуха. Мобилизационные мероприятия, закон об ужесточении которых недавно был в стране все же принят, пока тоже не дают желаемого результата.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:20
    Гадай не гадай, события идут своим чередом...
    У нас есть цель и останавливается не собираемся... не сказать, что это уверенность, но какая никакая надежда есть.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      +2
      Сегодня, 15:21
      До следущих выборов будет идти
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:23
        До каких, где, когда?
        Комет не короткий... конкретный вопрос.
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:22
    Поставки оружия на Украину предусмотрены до 1927 года. Времени у них полно. А там и НАТО будет готово к войне
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 15:22
    «Украине повезёт, если продержится до 2025 года»

    А генерал не уточнил до января или до декабря...??? Уж больно хочется, чтоб сдохла поскорее!!! am
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:23
    Нам то какой смысл все это читать, нужно свинарник разбирать, пока хозяева корм не подвезли. А мы ждем, тянем.. Дотянемся как обычно. Как в 2014, 2022, 2023. Все что смог промычать кремль: "это не изменит ход мы все равно победим". Хочется предложить лично Пескову сесть в окопы под новый пакет и "все равно победить". Многодневные штурмы деревень принципиально к цели не двигают.
  5. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 15:24
    Если будут помогать хотя бы так же.то продержится запросто. Пока что критичных потерь ни в территориях, ни в войсках ВСУ не понесли. Вопрос в размере помощи от НАТО.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:34
    «Украине повезёт, если продержится до 2025 года» —

    — "Везёт тому,кто везёт" ...
  7. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 15:40
    Украине повезет, если она продержится до 2025 года

    И это ещё оптимистично сказано.
    Что думается по сегодняшним реалиям:
    - все заметили, что разрушается инфраструктура энергетики Окраины и это есть сигнал к размышлению, что зимой не уничтожали, а спали холода вдарили. А почему, да мнение такое, что до зимы этого года должно в основе своей закончиться денацификация и демилитаризация потому, что следующую зиму гражданское население холода не переживут, а мы свой народ (югозапад Руси) как бы не хотим морозить. Потому и есть мысль, что этот год ключевой.
    - наверно многие заметили как меняется риторика запада на СВО и там медленно, но планомерно Окраину сворачивают или подготавливают к кидку как Афганистан.
    - надо помнить, что в США осенью выборы и как раз вся слякоть и грязь придёт на это время, тогда может всё и разом закончиться (в основе своей) ибо выборы прошли да и погода остановила процесс и можно свернуть проект 404.
    - в известиях пишут, что США очень большие деньги выделили на поддержку небратьев и предположу, что это последние крохи демократов для выдачи Окраине и распила для самих себя ибо всё во времени и ситуации сводится к закрытию существования бандерлогов.
    - кстати как ни критикуй, а ВС России и снабжаются и стабильно разрастаются поднимая ВВП и экономику в целом, чего нельзя сказать о "партнёрах" и им то как раз тоже надо подумать о выживании своих экономик и на вооружение особо не хотят тратиться.
    Поэтому 2024 ну может и часть 2025 конец финансо-политического хозяина мира сего и их шавок. Это всего лишь предположение и логика на основе происходящих событий и тенденций.
  8. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 15:50
    Россия называет «Матушку-грязь» одним из своих величайших оборонительных средств

    Вот не надо ля-ля. Утерянные победы из-за распутицы или «генерала Мороза» – это фантазии врагов России. А у нас сроду такого не говорили.