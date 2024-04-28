Тайна гибели самого молодого комфронта генерала Черняховского



Генерал армии Иван Данилович Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом, 1944 год

Танкист



На фото слева направо: член Военного совета генерал-майор Василий Максимович Оленин, командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский и начальник штаба генерал-майор Геворк Андреевич Тер-Гаспарян (крайний справа).

Война



Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии Иван Данилович Черняховский (второй слева) с генералами обсуждает план штурма Вильнюса. Слева направо: начальник оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта генерал-майор Петр Иванович Иголкин, генерал армии Черняховский, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Василий Емельянович Макаров, командующий 5-й армией генерал-полковник Николай Иванович Крылов, член Военного совета 5-й армии полковник С. А. Деньгин. Июль 1944 г.

«Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг (пожалуй, так же, как и командарм 65 П. И. Батов).



В смысле стиля работы Черняховский во многом напоминал Конева. Он так же, как Конев, много ездил на фронт, в войска, постоянно бывал там. Он был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твёрдым, но не ругался, не разносил людей, не унижал их».

«Он чутко прислушивался к мнению подчинённых. Смело использовал всё новое и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твёрдость и настойчивость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчинённым. Да, он был строг и требователен. Но никогда не позволял себе унижать достоинство человека».



Командование 3-го Белорусского фронта в штабе. Слева на право: начальник штаба А. П. Покровский, командующий фронтом И. Д. Черняховский, член Военного совета В. Е. Макаров. 1945 год

Гибель

«Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метрах восточное городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только «виллис» командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым.

Ещё не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофёр и два солдата. Генерал сидел рядом с шофёром, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю».

Я знал, что в трёх километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был ещё жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хаинрикау. Никто из четверых не был ранен, не была повреждена и машина».

«Утром 18 февраля Черняховский снова выехал в боевые порядки соединений 3-й армии генерала Горбатова. Комаров позвонил командиру корпуса, в который они собирались ехать, чтобы тот выслал навстречу офицера связи. На восточной окраине города Мельзак их встретил молодой майор. По району командного пункта корпуса противник вел методический артогонь. Машина Черняховского следовала за машиной майора из штаба корпуса. Кажется, тот не очень уверенно ориентировался в обстановке. Не успели проехать и двух километров, как позади машины Черняховского разорвался снаряд. Один из осколков, пробив заднюю стенку машины и сиденья, в спину ранил командующего, повредил правую руку водителя и застрял в приборном щитке».



Похороны командующего войсками 3-го Белорусского фронта дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Слева (в черном пальто) идет председатель Бюро ЦК ВКП (б) по Литовской ССР Михаил Андреевич Суслов. Похороны состоялись 20 февраля на центральной площади Ожешкенес в Вильнюсе.

«18 февраля скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван Данилович – верный сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной Армии. В лице товарища Черняховского, – говорилось в сообщении ЦК ВКП(б), СНК СССР и Наркомата обороны, – государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны».

«Что что-то произошло с папой даже не приходило мне в голову. Он бывал в таких переделках – пулей пробивало плащи, шинель, фуражку, – но ни разу не был даже ранен. К 23 февраля ему должны были присвоить звание маршала. Его адъютант рассказывал, что они с отцом приезжали в Москву, и после этой поездки он заготовил маршальские погоны. Адъютант даже пришил эти погоны на отцовский китель. А ведь заранее этого делать нельзя – плохая примета...»



Бекеша Черняховского в музее Вооружённых сил в Москве

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Почтовая марка СССР, 1960 год