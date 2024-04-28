Тайна гибели самого молодого комфронта генерала Черняховского
Генерал армии Иван Данилович Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом, 1944 год
Документы о расследовании обстоятельств трагедии засекречены до сих пор, но сохранились воспоминания очевидцев и другие свидетельства.
Танкист
Иван Данилович родился 16 июня 1907 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии в семье рабочего. Во время Гражданской войны в апреле 1919 года отец и мать почти одновременно умерли от сыпного тифа. Шестеро детей Черняховских остались сиротами. Ивану Черняховскому пришлось прервать учёбу (он окончил 5 классов начального железнодорожного училища на станции Вапнярка) и работать.
Иван вступил в комсомол, воевал в частях особого назначения (ЧОН) с бандформированиями. После Гражданской войны работал проводником, шофёром. В 1924 году вступил в ряды Красной Армии, курсант Одесской пехотной школы, в 1928 году закончил Киевскую артиллерийскую школу. Служил в Киевском военном округе.
В 1931 году поступил в Военно-техническую академию имени Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. В 1932 году вместе с факультетом механизации и моторизации, на котором он учился, был переведён в только что созданную Военную академию механизации и моторизации РККА, став таким образом слушателем её первого набора. Окончил академию с отличием в 1936 году в звании старшего лейтенанта.
С 1936 года служил в бронетанковых войсках. Великую Отечественную войну встретил командиром 28-й таковой дивизии в Прибалтике.
На фото слева направо: член Военного совета генерал-майор Василий Максимович Оленин, командующий 60-й армией генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский и начальник штаба генерал-майор Геворк Андреевич Тер-Гаспарян (крайний справа).
Война
Его дивизия дралась в районе Шауляя и на рубеже Западной Двины, сдерживала врага в боях под Сольцами и Новгородом. За отличие в боях Черняховскому присвоено звание полковника. В начале 1942 года его дивизия сражалась на демянском направлении. 5 мая 1942 года Ивану Даниловичу присвоено звание генерал-майора: в 35 лет, что сделало его одним из самых молодых генералов в СССР.
Командовал 18-м танковым фронтом на Воронежском фронте. С июля 1942 года и до апреля 1944 года – командующий 60-й армией (Воронежский, Центральный и 1-й Украинский фронты), которая приняла участие в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, в битве за Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. Его войска освобождали Украину.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный личный героизм генерал-лейтенанту Черняховскому присвоено звание Героя Советского Союза.
Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии Иван Данилович Черняховский (второй слева) с генералами обсуждает план штурма Вильнюса. Слева направо: начальник оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта генерал-майор Петр Иванович Иголкин, генерал армии Черняховский, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Василий Емельянович Макаров, командующий 5-й армией генерал-полковник Николай Иванович Крылов, член Военного совета 5-й армии полковник С. А. Деньгин. Июль 1944 г.
С 12 апреля 1944 года Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта. Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым по возрасту (37 лет). Фронт под его командованием успешно участвовал в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях.
Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский удостоен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за успешные действия его войск при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса.
Черняховский был одним из самых талантливых советских полководцев. К. К. Рокоссовский вспоминал:
В смысле стиля работы Черняховский во многом напоминал Конева. Он так же, как Конев, много ездил на фронт, в войска, постоянно бывал там. Он был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твёрдым, но не ругался, не разносил людей, не унижал их».
О том, что Ивана Даниловича любили его подчиненные, вспоминал и маршал А. М. Василевский:
Командование 3-го Белорусского фронта в штабе. Слева на право: начальник штаба А. П. Покровский, командующий фронтом И. Д. Черняховский, член Военного совета В. Е. Макаров. 1945 год
Гибель
По официальной версии, 18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский был тяжело ранен прилетевшим со стороны тыла осколком артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии и в тот же день скончался.
Генерал-полковник Александр Покровский, бывший начальником штаба 3-го Белорусского фронта, вспоминал, что гибель генерала в 1945 году была некоторым образом связана с тем, что Черняховский, как бывший танкист, любил технику.
«Он всегда интересовался техникой, интересовался новинками» – вспоминал Покровский. В тот роковой день он поехал к генерал-полковнику Александру Горбатову, потому что туда прибыли новые самоходки.
Командующий 3-й армии генерал А. В. Горбатов вспоминал:
Ещё не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофёр и два солдата. Генерал сидел рядом с шофёром, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю».
Я знал, что в трёх километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был ещё жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хаинрикау. Никто из четверых не был ранен, не была повреждена и машина».
Ещё одно описании трагедии оставил член Военного Совета фронта генерал-лейтенант Василий Макаров:
На замену погибшему генералу командующим 3-м Белорусским фронтом Сталин срочно назначил маршала А. М. Василевского.
Иван Данилович похоронен с воинскими почестями в освобождённом им Вильнюсе на одной из центральных площадей. В начале 90-х годов ХХ века, после распада СССР, прах Черняховского был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Похороны командующего войсками 3-го Белорусского фронта дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Слева (в черном пальто) идет председатель Бюро ЦК ВКП (б) по Литовской ССР Михаил Андреевич Суслов. Похороны состоялись 20 февраля на центральной площади Ожешкенес в Вильнюсе.
Эта формулировка использовалась только дважды. Первый раз на похоронах Н. Ф. Ватутина.
Черняховский не дожил 5 дней до маршальских погон, всего три месяца до конца войны. Его дочь Неонила Ивановна вспоминала:
Бекеша Черняховского в музее Вооружённых сил в Москве
Версии
С учётом того, что документы о расследовании обстоятельств гибели Черняховского засекречены до сих пор, то существуют и другие версии трагедии.
По неофициальной версии, это была засада, подготовленная польской Армией Крайова (АК). Это польская националистическая военная организация времен Второй мировой войны, которая подчинялась польскому правительству в изгнании, находившемуся в Англии. АК собиралось восстановить польское государство при поддержке Англии и США. Для этого националисты готовили всеобщее восстание, которое должны были поднять к моменту приближения фронта и развала германской армии. СССР (Россия) рассматривался как враг.
Среди других версий: атака немецких диверсантов с помощью танка, пушки или управляемой мины; «дружественный огонь», гибель военных от случайных, неудачных выстрелов – обычное явление во время всех войн; месть танкистов: якобы произошёл дорожный инцидент с необоснованным расстрелом командира танка.
Есть даже бредовая и антисоветская версия, что Черняховского приказал «убрать» лично Сталин. Мол, «кровавый тиран» опасался молодого и талантливого «нового Суворова», который быстро набирал авторитет в войсках. И приказал НКВД провести спецоперацию по ликвидации генерала. Это очевидная ложь, Сталин так никогда не действовал. Армейская элита была его опорой, он даже провинившихся генералов обычно отправлял на другие участки работы.
Почтовая марка СССР, 1960 год
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