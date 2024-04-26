Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по воинскому эшелону на станции Удачное ДНР
Очередные сутки спецоперации снова прошли под знаком наступления российских войск в районе Очеретино. Противник так и не нашел средств остановить прорыв ВС России, зона контроля начала расширяться сразу в две стороны. Штурмовые группы взяли Соловьево и вынудили ВСУ покинуть позиции в Бердычах, а также были замечены в районе Архангельское. Продвижение вперед остановлено, нужно обеспечить фланги. Также успехи у наших в Красногоровке, там продолжается зачистка огнеупорного комбината, который станет уже нашей опорной базой для продолжения наступления.
Минобороны подтвердило нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Судя по сводке, работали ракетами, но подробностей нет. В районе Удачное ДНР наши накрыли эшелон с западной военной техникой и вооружением, а на станции Балаклея личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ. По имеющимся данным, личный состав бригады выводили на переформирование.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ в районе Боровая Харьковской области. Кроме того, отразили контратаку в районе Терны. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ в районах Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка. Отражена одна контратака в районе Невельское.
Войска группировки «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское, отразив восемь контратак противника в районах Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе Урожайное. Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение противнику в районах Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу — 1005 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — 15 бронемашин, одна БМП и восемь бронетранспортеров, 13 единиц автотранспорта; по артиллерии — пять гаубиц М777, четыре Д-30, по одной FH-70 и М102. Также уничтожен пункт управления беспилотниками. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20, две Д-30, одна М102, САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Анклав», две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также четыре полевых склада с боеприпасами.
Средствами ПВО в течение суток сбито 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и три авиационные управляемые бомбы «Hammer».
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