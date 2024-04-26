«Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО

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«Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО

Сегодня Россия на собственном опыте знает, что представляет собой блок НАТО и можно ли ему верить. Об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Как отметил глава российского дипломатического ведомства, в свое время власти РФ рассчитывали, что есть возможность наладить отношения с западным миром, и с блоком НАТО в том числе. Для этого были определенные основания в виде исчезновения непреодолимых в советское время идеологических противоречий и провозглашения всеми странами приверженности общечеловеческим ценностям. Был даже сформирован Совет Россия-НАТО, то есть присутствовала некая надежда на то, что альянс сможет стать полноценным партнером в сфере безопасности.

Такой уверенности российской стороны способствовали многочисленные обещания со стороны НАТО в том, что блок не будет расширяться на восток, и вообще предпринимать враждебных действий в отношении нашего государства. Но, как оказалось, верить НАТО нельзя.

Наши партнеры били себя в грудь, что НАТО сначала не будет расширяться, потом, когда она стала расширяться, что на новых территориях не будет никаких боевых сил и вооруженных подразделений на постоянной основе… Многочисленные обещания оказались ложью

- резюмировал глава МИД РФ.

Сегодня Североатлантический альянс уже не скрывает, что видит в России единственного потенциального противника в Европе. Военные маневры НАТО проводятся именно с целью отработки действий против нашей армии, а расширение на восток в планах Брюсселя предполагает включение в состав альянса ряда постсоветских государств. Три страны Прибалтики и так уже являются членами НАТО, а с Грузией, Молдавией и Украиной руководство альянса заигрывает, обещая принять в блок и эти страны тоже.
10 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 15:36
    Сегодня Россия на собственном опыте знает, что представляет собой блок НАТО и можно ли ему верить.
    Стесняюсть спросить...
    Если так, то где закон ЗАПРЕЩАЮЩИЙ кому бы то ни было любые переговоры с НАТО?
    Или так и будем, развесив уши, "держать все двери открытыми"?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:42
      Вот точно. Ртом что-то заявляем, ногами скачем на граблях. Своим идеологическим шпагатом они путают людям извилины или просто раздражают.
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 15:45
      Сегодня что-то в Природе?..
      Сначала Шойгу очевидным жечь начал.
      Теперь Сергей Викторович решил "повторить пройденное"...
      Зачем бесконечно жевать то, что уже давно нами всеми прожёвано, проглочено и даже, простите ...?!
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 15:51
        Помнится С.В. году эдак в 2016 на волнения Дарьи Асламовой из КП - там (В ДНР) стреляют, там убивают, мы молчим - флегматично отвечал, что не может и в страшном сне представить нашу войну с Украиной. В итоге получил и войну и позор.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:42
    «Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО
    . "засовывая голову в пасть крокодила, о волосах сожалеть... как то поздно!"
    Так то ГРАБЛИ, по которым наши правители, разных эпох, скакали, скакали и... очень хочется верить, что больше это не повторится!
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 15:43
    Ну надо же... как прозрели в МИДе. smile
    30 лет понадобилось Кремлю чтобы понять разницу двух непримиримых цивилизаций.
    Достаточно было бы хорошенько изучить историю чтобы понять стремление НАТО к продвижению на восток.
    Раньше на западе обывателей скифами пугали, потом казаками, потом коммунистами... теперь Путин виноват что НАТО обосновалось у наших границ.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 15:44
    Не надоело еще плакаться о том как нас все обманывают? Если тебя постоянно обманывают то кто ты?
  5. T-100 Звание
    T-100
    +2
    Сегодня, 15:44
    Сегодня Россия на собственном опыте знает, что представляет собой блок НАТО и можно ли ему верить.

    Ну правильно, советский опыт отринули. Делать выводы из прошлого не будем, старые шишки по новой набьём. НАТО даже граблей новых изобретать не надо, старые по новой пойдут
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 15:47
      Ну, как Вы не понимаете?!
      Мы же другие!!! С нами такого произойти не может!
      Это я шутю так. bully
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 15:51
    Ой, блок созданный против России в любом виде(изначально против СССР, но ведь после его распада он остался, следовательно в любом виде) внезапно враждебен.
    Как же так то? Мы (элиты) думали они хорошие(а мы плохие), а они ВОН КАКИЕ! Выясняется.
    "Все о чем нам врали коммунисты оказалось правдой".