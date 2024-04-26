«Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО

Наши партнеры били себя в грудь, что НАТО сначала не будет расширяться, потом, когда она стала расширяться, что на новых территориях не будет никаких боевых сил и вооруженных подразделений на постоянной основе… Многочисленные обещания оказались ложью

Сегодня Россия на собственном опыте знает, что представляет собой блок НАТО и можно ли ему верить. Об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Как отметил глава российского дипломатического ведомства, в свое время власти РФ рассчитывали, что есть возможность наладить отношения с западным миром, и с блоком НАТО в том числе. Для этого были определенные основания в виде исчезновения непреодолимых в советское время идеологических противоречий и провозглашения всеми странами приверженности общечеловеческим ценностям. Был даже сформирован Совет Россия-НАТО, то есть присутствовала некая надежда на то, что альянс сможет стать полноценным партнером в сфере безопасности.Такой уверенности российской стороны способствовали многочисленные обещания со стороны НАТО в том, что блок не будет расширяться на восток, и вообще предпринимать враждебных действий в отношении нашего государства. Но, как оказалось, верить НАТО нельзя.- резюмировал глава МИД РФ.Сегодня Североатлантический альянс уже не скрывает, что видит в России единственного потенциального противника в Европе. Военные маневры НАТО проводятся именно с целью отработки действий против нашей армии, а расширение на восток в планах Брюсселя предполагает включение в состав альянса ряда постсоветских государств. Три страны Прибалтики и так уже являются членами НАТО, а с Грузией, Молдавией и Украиной руководство альянса заигрывает, обещая принять в блок и эти страны тоже.