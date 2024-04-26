На Украине ограниченно годных к военной службе граждан поделят на четыре категории и отправят в ВСУ

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На Украине ограниченно годных к военной службе граждан поделят на четыре категории и отправят в ВСУ

Украинские власти решили признать всех ранее признанных ограниченно годными к военной службе мужчин призывного возраста поделить на четыре категории и, согласно результатам повторной медкомиссии, отправить их в ВСУ. При этом такие мобилизованные будут поделены на четыре категории, в зависимости от признания степени их пригодности к выполнению различных задач.

Как сообщает украинское Минобороны, теперь вместо ограниченной пригодности предполагается ввести четыре категории: полная пригодность к военной службе, пригодность к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК (военкоматах) и частях обеспечения, и пригодность по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в высшее военное учебное заведение).



Кроме того, появится категория мобилизованных, пригодных к выполнению "специфических задач". При этом характер этих задач не уточняется, однако несложно предположить, что эти "специфические задачи" вполне могут предполагать работы по обустройству оборонительных сооружений или же вовсе разминирование минных заграждений. Принадлежность к вышеперечисленным категориям будет определяться на основании "степени функциональности" потенциального военнослужащего.

Ранее сообщалось, что фактически утративший свою легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, помимо прочего предусматривающий поражение в правах для уклонистов. После вступления закона в силу оставшихся на Украине мужчин призывного возраста не имеющих при себе военного билета полиция будет насильно доставлять в ТЦК (военкоматы).
12 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:21
    все правильно, выдадут всем кружевные труселя и вперед
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:42
      [Кроме того, появится категория мобилизованных, пригодных к выполнению "специфических задач".]

      Читай..... к выполнению "террористических задач "
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:50
      Выдадут им мешки для трупов,и то из расчёта один мешок на пять всук....
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:24
    Их (ТЦК) , начинают потихоньку бить.. иногда ногами.. говорят и топорами..
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +3
      Сегодня, 16:25
      Вангую что к осени обвал будет лавинообразный.
      Дезертиров полно и их никто не ищет.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 16:27
    "Есть у вас указательный палец на правой руке"?
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:51
      Grossvater-а если все пальцы указательные ?И руки полторы??
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:28
    И зачем делить на категории, ведь можно на этом делении сэкономить?
    Ведь схема далее накатанная, стандартная будь ты хоть какой категории, хоть польский негр преклонных годов, сменивший пол.
    Лучше бы каждому новобранцу выдали полиэтиленовый мешок длинной 2.2м. можно с кружевами и запахом кавы.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:29
    А баб,то баб сколько годных к строевой!! Можно тоже по сортам:блондинок к блондинкам,рыжих-к рыжим.....
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:31
    «Несложно предположить, что эти "специфические задачи" вполне могут предполагать работы по разминирование минных заграждений» —

    — Годен,но не надолго ...
  7. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 16:34
    граждан поделят на четыре категории и отправят в ВСУ

    А на передовой количество категорий сократят до 3-х "200", "300" и "500"
  8. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:29
    например, кандидаты на поступление в высшее военное учебное заведение).

    Простите, но кандидаты на поступление в ВВУЗ - это же парни 18 лет!! Заранее "обеспечивают" работой? am