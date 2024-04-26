Украинские власти решили признать всех ранее признанных ограниченно годными к военной службе мужчин призывного возраста поделить на четыре категории и, согласно результатам повторной медкомиссии, отправить их в ВСУ. При этом такие мобилизованные будут поделены на четыре категории, в зависимости от признания степени их пригодности к выполнению различных задач.Как сообщает украинское Минобороны, теперь вместо ограниченной пригодности предполагается ввести четыре категории: полная пригодность к военной службе, пригодность к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК (военкоматах) и частях обеспечения, и пригодность по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в высшее военное учебное заведение).Кроме того, появится категория мобилизованных, пригодных к выполнению "специфических задач". При этом характер этих задач не уточняется, однако несложно предположить, что эти "специфические задачи" вполне могут предполагать работы по обустройству оборонительных сооружений или же вовсе разминирование минных заграждений. Принадлежность к вышеперечисленным категориям будет определяться на основании "степени функциональности" потенциального военнослужащего.Ранее сообщалось, что фактически утративший свою легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, помимо прочего предусматривающий поражение в правах для уклонистов. После вступления закона в силу оставшихся на Украине мужчин призывного возраста не имеющих при себе военного билета полиция будет насильно доставлять в ТЦК (военкоматы).

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