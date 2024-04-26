Появились кадры с российским флагом над освобождённым посёлком Соловьёво

6
Появились кадры с российским флагом над освобождённым посёлком Соловьёво

Информация об освобождении российскими войсками населенного пункта Соловьево вблизи Очеретино на Авдеевском участке фронта подтверждается опубликованными в интернете кадрами. На них видно, что над поселком поднят флаг Российской Федерации.

Как сообщают источники, российский флаг над поселком подняли бойцы штурмовых групп 56-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Эта бригада приняла самое активное участие в освобождении поселка Соловьево. Сейчас штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются и на окраинах поселка Архангельского.



Таким образом, информация о взятии Соловьево подтвердилась. Положение украинских формирований под Очеретино становится все более тяжелым. Нет сомнений, что населенный пункт в самой обозримой временной перспективе тоже окажется под контролем нашей армии.


Сил и средств на его длительную оборону у противника нет, а наши войска действуют довольно решительно, постепенно оттесняя врага с занимаемых позиций. С переброской противником резервов ситуация тоже обстоит сложно, поскольку и особых человеческих ресурсов на этом направлении у вооруженных сил Украины уже нет.


Под контролем ВС РФ уже находится Новобахмутовка. Ранее мы сообщали о том, что российские подразделения расширяют зону контроля ВС РФ в районе Очеретино и его окрестностях. Взятие Соловьево является одним из свидетельств успеха наших подразделений на означенном участке боевых действий.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:08
    Это отличная новость,но не стоит забывать про стратегический резерв всук в 120 тысяч рыл,да и что-то по прежнему готовят натовские страны у себя!
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 16:11
      Таки да. Принципиальным решением было бы отсечение от поставок\моб. ресурса.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 16:24
      Бойцы на передовой и гражданские в ДНР спрашивают о перспективах, но видят будничное перепихивание. Пока враг раздет ослаблен казалось бы самое время добить логистику, энергетику. Но нет, продолжается "20 штурмов произвели, 15 отбили". Есть стойкое ощущение что кремлевскую консерваторию пора менять. Не могут/не умеют они по другому.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 16:47
        Иван Иванов-может быть и могут по другому,но явно не хотят так сказать,идти не спотыкаясь на каждом шагу!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:12
    ВСУ будут отходить, по полям, балкам, по проселкам, в котел не останутся, все случаи последнего времени говорят об этом и начхать им на потери при отходе, людишек у них ПОКА ещё есть.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 16:50
    Каждая освобожденная деревня - это предмет гордости и удовлетворения.