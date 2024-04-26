Появились кадры с российским флагом над освобождённым посёлком Соловьёво
6
Информация об освобождении российскими войсками населенного пункта Соловьево вблизи Очеретино на Авдеевском участке фронта подтверждается опубликованными в интернете кадрами. На них видно, что над поселком поднят флаг Российской Федерации.
Как сообщают источники, российский флаг над поселком подняли бойцы штурмовых групп 56-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Эта бригада приняла самое активное участие в освобождении поселка Соловьево. Сейчас штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются и на окраинах поселка Архангельского.
Таким образом, информация о взятии Соловьево подтвердилась. Положение украинских формирований под Очеретино становится все более тяжелым. Нет сомнений, что населенный пункт в самой обозримой временной перспективе тоже окажется под контролем нашей армии.
Сил и средств на его длительную оборону у противника нет, а наши войска действуют довольно решительно, постепенно оттесняя врага с занимаемых позиций. С переброской противником резервов ситуация тоже обстоит сложно, поскольку и особых человеческих ресурсов на этом направлении у вооруженных сил Украины уже нет.
Под контролем ВС РФ уже находится Новобахмутовка. Ранее мы сообщали о том, что российские подразделения расширяют зону контроля ВС РФ в районе Очеретино и его окрестностях. Взятие Соловьево является одним из свидетельств успеха наших подразделений на означенном участке боевых действий.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация